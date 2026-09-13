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Voda u tetrapaku je krajem ‘80-ih izazivala podsmijeh

Piše Ana Vukašinović,
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Voda u tetrapaku je krajem ‘80-ih izazivala podsmijeh
Foto: 123RF
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DOGODILO SE NA DANŠNJI DAN Pitka voda u trgovinama bila je prava novost. Večernji list 13. rujna 1989. pisao je o aseptičnoj vodi Ljubljanskih mlekarni

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Krajem osamdesetih danas sasvim uobičajena navika kupovanja obične pitke vode u trgovini bila je daleko od svakodnevice. Kad se na tadašnjem tržištu pojavila aseptična pitka voda u tetrapaku, mnogi su se toj ideji čak podsmjehivali. Večernji list 13. rujna 1989. prisjetio se kako je proizvod isprva izazivao čuđenje, a samo nekoliko godina poslije već se pokušavao nametnuti i na stranom tržištu.

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