Britanska gimnastičarka ima alergiju na 'snažne emocije': Puno smijanja je može ubiti

Znojenje ili smijeh može biti kobno za Natashu koja je 'alergična na jake emocije. Britanka Natasha ima sindrom aktivacije mastocita - to znači da je alergična na 'snažne emocije' i da bi ju smijeh ili tuga mogli koštati života.

Mastociti su zapravo bijele krvne ćelije najpoznatije po ulozi u alergijama, a spomenuti proces dešava se kada one u tijelu osobe ispuštaju previše tvari u pogrešno vrijeme.

Za Coates, promjene statusa njezina tijela - poput znojenja ili smijanja - može uzrokovati po život opasnu alergijsku reakciju. Natasha je toliko zabrinuta da je planirala vlastiti sprovod kada je imala samo 20 godina.

Priznala je da čak i bezazleni noćni izlazak može završiti katastrofom.

- Kad ste u noćnom izlasku s prijateljima i padnete u anafilaktički šok samo zbog previše smijeha, to će vam 'uljepšati' večer - rekla je.

I to joj se i dogodilo.

- Dobro smo se smijali kad su mi jezik i grlo natekli. Jedan prijatelj je pozvao hitnu pomoć, dok mi je drugi pomogao da upotrijebim lijek kako bih spriječila gušenje - ispričala je.

Prijatelji su je tješili prije nego je izgubila svijest i završila na intenzivnoj njezi.

- Alergična sam na jake emocije. Sve promjene u statusu tijela, bilo da se smijem, plačem, da sam tužna ili pod stresom, mogu izazvati kemijsku reakciju. To se događa gotovo svaki dan i hospitalizirana sam više od 500 puta - dodaje.

Kada osjeti da počinje, uzruja se i pokušava to potisnuti, inače završi s gorom reakcijom, što za nju predstavlja 'začarani krug'.

Objašnjavajući sindrom aktivacije mastocita, Natasha iznosi kako primjerice i ubod koprive može izazvati kvržicu koja svrbi - što je uzrokovano histaminom, kemikalijom koja dolazi iz mastocita.

- U mom su tijelu mastocite preosjetljive. Oslobađaju previše kemikalija kao odgovor na manji napad, poput uboda koprive ili intolerancije na hranu. Moje tijelo to čini čak i spontano, ono otpušta kemikalije bez razloga. Tako da sam alergična na ništa i na sve, sve u isto vrijeme - objašnjava Natasha.

Dok je bila mlađa, često je bila bolesna i imala je čudne reakcije na različitu hranu, no pretpostavljala je da je samo 'osjetljiva'.

No, prvo iskustvo anafilaktičkog šoka doživjela je s 18 godina.

- Bila sam na velikom javnom događaju kada sam odjednom osjetila drhtavicu, vrtoglavicu i bilo mi je teško disati. U bolnicu su me odveli uz policijsku pratnju. Bila sam bez svijesti, ali kad sam došla sebi bila sam prestrašena - rekla je.

Liječnici su je uvjeravali da se to može dogoditi našim tijelima, rijetko, pa je pomislila da je imala reakciju kakva se događa jednom u životu. Međutim, nakon toga je imala osam reakcija u dva tjedna zbog kojih se vratila na hitnu pomoć.

- Sada se redovito nosim s ovom ozbiljnošću reakcije kod kuće - rekla je. Ali ranije bi odmah zatražila liječničku pomoć.

Natasha je rekla da je dugo tražila 'specifičan okidač'.

- Da sam imala reakciju nakon što bi pojela tunu, pretpostavila bih da je riba... Mjesecima sam jela samo piletinu, krumpir i brokulu i postala sam neuhranjena... - otkrila je.

Njezin studij i vježbanje gimnastike također su patili jer je prolazila kroz ono što naziva 'modernom torturom'.

- Nikad nisam znala što će sljedeće izazvati reakciju. Liječnici su bili jednako zbunjeni kao i ja - dodaje.

Konačno, nakon dvije godine, Natashi je dijagnosticiran sindrom aktivacije mastocita. Sada je na lijekovima i postoji protokol za njezinu zaštitu. Natasha se nedavno iselila iz roditeljskog doma i sada živi sama, ali ima osobnog asistenta pet dana u tjednu, prenosi Daily Star.

- Imam i pomoćnu tehnologiju. Ako pritisnem gumb na satu, svjetla na pročelju moje kuće počnu svijetliti crveno i poziva se hitna pomoć - rekla je.

Svi njezini prijatelji također su obučeni za njezin lijek, no priznaje da je njezina obitelj često 'uplašena' jer se pitaju 'koja će reakcija biti njezina zadnja'.

- Osjećam se kao tempirana bomba - tužno je priznala.

Osim na emocije, Natasha je alergična na sprejeve za tijelo, proizvode za čišćenje i mirisne svijeće te je osjetljiva na mnoge namirnice.

- Jelo je još uvijek pomalo poput ruskog ruleta - dodala je. Hrana koja joj je danas dobra mogla bi joj izazvati alergijsku reakciju sutra. Objasnila je kako je 'morala prihvatiti' da bi je njezino stanje moglo ubiti i rekla je da je već isplanirala svoj sprovod.

- Preuzela sam malo kontrole kad sam planirala svoj sprovod s 20 godina - rekla je i dodala kako zna da to nije normalno.

Također ima upute o bolnici o situacijama u kojima želi ili ne želi liječenje, tako da njezina obitelj 'neće morati donositi te grozne odluke'.

- Budući da sam sportašica, perfekcionist sam, čak i kad umrem, želim da sve bude kako treba - rekla je.

Natasha kaže da joj je gimnastika spasila život, ne samo fizički, već i psihički.

- Mogu otići u teretanu i usredotočiti se na to - kaže ona.

Međutim, ponekad njezino stanje dovede do toga da ne osjeća ruke ili noge, a svaka ozljeda može izazvati reakciju.

- Teško sam oštetila koljeno 2019. i pala sam u anafilaksiju - rekla je.

Znojenje ju također može natjerati da reagira, no kaže kako živi s ovim toliko dugo da zna koliko daleko može ići.

Isto je i sa smijehom - ne događa se toliko često sada kada bolje poznaje sebe i svoje stanje te može osjetiti kada se treba smiriti.

Natasha priznaje da ponekad izbjegava neke društvene situacije.

- Unaprijed proučavam jelovnike, uzimam dodatne lijekove i nadam se najboljem - priznaje. Mora znati gdje je najbliža bolnica, mora imati svoj plan njege i dovoljno lijekova. Također ide samo na odmor u Ujedinjeno Kraljevstvo jer u avionu 'neću dobro proći'.

Natasha nije sretna zbog svega, i voljela bi pronaći lijek.

- Mogu se nositi sa svime, ali dopušteno mi je imati loše dane. Nema smisla pretvarati se da je to u redu jer meni to nije u redu. Da mogu škljocnuti prstima i biti izliječena, učinila bih to istog trenutka. Održavanje sebe na životu je posao s punim radnim vremenom - priznaje.

