Buča je zakon! Donosimo tajnu pripreme najfinije juhe od buče

Buča je zakon! Donosimo tajnu pripreme najfinije juhe od buče
Ivanić Grad: Seoski turizam Kezele | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Turkinja je najbolja za finu krem juhu, a završni ‘touch’ juhi obavezno daju prepržene bučine sjemenke i crno bučino ulje. Krumpir je također bitan sastojak jer juhi daje kremastu teksturu

Jesen je zamirisala oko nas. Grožđe je više-manje pobrano, mošt prelazi u vino, lišće samo što nije počelo padati, a dozrele bundeve već krase mnoge vrtove i interijere te daju pravi ugođaj jeseni. Vraćamo se nekim toplim skrovitim mjestima. Zapalili smo vatru, upalili grijanje, toplije se odjenuli, a sve nas vuče i da nepce zagrijemo nečim toplim, jušnim, nečim što će nam ugrijati dušu i tijelo.

