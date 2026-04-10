Obavijesti

Lifestyle

Komentari 1
NE MORA BITI LOŠE

Evo u kojem razdoblju života smo najmanje sretni i kako taj period učiniti ugodnijim

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Dreamstime

Svi ponekad osjetimo da nam 'nešto fali' — unatoč ljubavi, karijeri, prijateljima ili stabilnoj rutini. Taj osjećaj nije neuobičajen, pokazuje istraživanje koje je proučavalo razine sreće tijekom života i otkrilo da se naše zadovoljstvo životom mijenja u obliku tzv. U-krivulje

Psiholozi i ekonomisti poput Davida Blanchflowera i Andrewa Oswalda ustanovili su da osjećaj sreće tijekom života ne raste linearno. Umjesto toga raste i pada u obliku slova U, pri čemu većina ljudi doživljava najnižu razinu subjektivnog zadovoljstva negdje u ranim i srednjim četrdesetima.

POGLEDAJ VIDEO: Sreća

Pokretanje videa...

Sreća 01:52
Sreća | Video: 24sata/pixsell

To ne znači nužno da radimo nešto 'pogrešno'. Često se radi o tome da kad jednom postignemo ključne životne ciljeve — poput stabilnog posla, partnerstva ili obitelji — budućnost više ne izgleda kao otvoreni prostor mogućnosti, nego postaje faza 'održavanja' onoga što već imamo. Taj prijelaz može biti tihi, ali snažan znak da smo zapeli u rutini koja više ne puni naš unutarnji kompas.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Psiholog James Hollis naziva to razdoblje 'srednjim prolazom' – fazom kada uvjerenja koja su nekad davala smisao i smjer počnu slabjeti, a novo značenje još se nije potpuno pojavilo.

Zašto se to događa?

Očekivanja vs. stvarnost: Mnogi u mladosti vjeruju da će im život biti pun dostignuća i uzbuđenja ako ostvare određene ciljeve. Kada to postignu, često otkriju da nove nagrade nisu tako ispunjavajuće kao što su očekivali.

Smanjen osjećaj mogućnosti: U 40-ima ljudi se često suočavaju s pritiscima — odgovornosti na poslu, ovisnostima o obitelji i strahovima od stagnacije — što može stvoriti osjećaj da su 'najbolje godine iza nas'.

Istraživanja iz različitih zemalja potvrđuju da je upravo srednja dob, oko 45–50 godina, česta faza kada zadovoljstvo životom doseže najnižu točku.

Što možemo napraviti kad osjećamo da smo 'zapeli'

Iznenađujuće je da rješenja često nemaju veze s produktivnošću: novi raspored, više treninga ili bolja organizacija obično ne oslobađaju taj osjećaj praznine. Umjesto toga, stručnjaci savjetuju:

1. Prihvatite trenutak bez suda.
Ne gledajte nevolju u srednjim godinama kao 'problem' koji treba hitno riješiti — već kao normalnu fazu prijelaza.

2. Preispitajte očekivanja.
Pogledajte što ste mislili da će vam donijeti sreću i razmislite jesu li ti ciljevi još vaši ili su samo navike ili tuđa očekivanja.

3. Dozvolite malim stvarima da vas ispune.
Umjesto da stalno jurite velike rezultate, dopustite sebi uživati u sitnicama — šetnja bez plana, spontani razgovori i uživanje u sadašnjem trenutku.

4. Najava boljih faza.
Dobra vijest? Istraživanja pokazuju da nakon srednjih četrdesetih, razina zadovoljstva životom ponovno raste — često kad ljudi uđu u kasnije godine života, shvate što im doista znači sreća i počnu cijeniti male, svakodnevne radosti više nego ikad prije.

*uz korištenja AI-ja

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026