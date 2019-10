Budite poput hobita i spasite planet: Koristite konoplju, drvo

Mnogi autori posvetili su knjige ekologiji i pokušali ljude osvijestiti o katastrofi koja nas čeka ako ubrzo nešto ne poduzmemo.

No autor Steve Bivans napravio je to na sasvim drugačiji način. Po uzoru na autora J.R.R. Tolkeina pokušao je kroz njegovo djelo “The Hobbit” predstaviti praktična rješenja za ekološki održiv život. Bivansova knjiga “Be a Hobbit, Save the Earth: The Guide to Sustainable Shire Living” poručuje nam da budemo moderni hobiti, odnosno da skupimo hrabrosti, izađemo iz svoja četiri zida i krenemo u stvarnu životnu avanturu, protiv stvarnih problema koji prijete našem planetu.

Bivans, kao profesor povijesti, proveo je desetljeća istražujući učinke Mordora (zagađenog okoliša) na naš moderni svijet te tako razvio plan i vodič za čišći planet. Za početak, autor upozorava građane da se svake dvije do tri minute 30 tona plastike baci u oceane, brodovi Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u svoje plovne putove bace više od 1000 kilograma otrovnoga kemijskog otpada, negdje će za to vrijeme umrijeti 14 ljudi kojima nedostaje čista voda, 130 hektara tropske prašume bit će uništeno, a 2 ljudi u SAD-u će umrijeti jer nemaju odgovarajuće zdravstveno osiguranje. Bivans prvo želi osvijestiti ljude o ekološkim problemima, a onda im servirati kako oni mogu doprinijeti poboljšanju te situacije.

- Jedite zdraviju i ukusniju hranu uzgojenu na organskim, kućnim vrtovima, s tržišta lokalnih poljoprivrednika - savjetuje i dodaje da bi bilo poželjno koristiti manje plastike, a više održivih materijala, poput konoplje, bioplastike, obnovljenog drva, kamena i stakla.

Važno je i umanjiti uporabu fosilnih goriva te tako pomoći očistiti oceane. Osim toga, na kraju knjige nalaze se recepti za pripremu ekoloških sredstava za čišćenje koja su jednako učinkovita kao i ona kupljena u trgovinama. Primjerice, uz pomoć mješavine vode, alkohola, octa i sapuna na bazi maslinova ulja možete očistiti sve površine u domu.

