Bujna kosa: Zaboravite peglu i redovito šišajte ispucale vrhove

Vrijeme rasta kose razlikuje se od čovjeka do čovjeka, no kosa u prosjeku naraste jedan centimetar mjesečno. Ako su vam pramenovi suhi i lomljivi, to bi moglo znatno usporiti rast. U skladu s tim, ako želite pustiti kosu da naraste, najvažnije je da ojačate kosu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ne zaboravite na redovito šišanje vrhova, a vrući tretmani poput fena, pegle ili figara mogu učiniti više štete nego koristi kad je u pitanju zdravi rast kose. Povremeno sušenje kose fenom neće umanjiti sav vaš trud, samo pazite da uvijek koristite toplinsko zaštitno sredstvo. Birajte frizure koje će zaštititi kosu, poput pletenica, a za pričvršćivanje koristite gumice od prirodnih materijala. Zdrava kosa raste brže pa ne zaboravite na hidrataciju.

Zdravo vlasište je jednako važno za rast pa si priuštite piling vlasišta jednom tjedno. Trebat će vam dvije žlice smeđeg šećera, dvije žlice usitnjenih zobenih pahuljica i dvije žlice regeneratora. Pomiješajte sve sastojke kako biste dobili jednoličnu smjesu. Kosu prvo operite dobro sa šamponom pa isperite. Zatim kružnim i nježnim pokretima umasirajte piling u mokro tjeme pa dobro isperite.

Zdrava i uravnotežena prehrana važni su za zdravu kosu i njezin rast. Jaja su odličan izvor proteina i biotina, dva sastojka koja mogu potaknuti rast kose. Važan je i dovoljan unos vitamina C i željeza, vitamina A koji pomaže kožnim žlijezdama u proizvodnji sebuma koji je važan za tjeme i vitamina E koji potiče rast kose.