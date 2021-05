Traminac je za neke poput dame koja prođe i zamiriše prostor svojim parfemom, možda je to bio dovoljan razlog da iločki traminac 1953. godine postane službeno vino na krunidbi britanske kraljice Elizabete, ali danas je on više od slatkog desertnog vina i gastronomski majstori odlično ga sljubljuju uz fiš paprikaš, ćevape (da ima i toga), sa sirom iz mijeha, krvavicama, vratinom crne slavonske svinje, jelima bulgar ili keške...

Priča o tramincu puna je povijesti, ima u sebi dozu romantike, hrvatske butelje dosežu cijene i do 60.000 kuna, a tko ga je probao, na pitanje kakvo je, duboko će udahnuti i otprilike ovako reći: 'Ajoooj... nevjerojatno je da butelje proizvedene 1947. i dalje imaju svoju punoću, da su zadržale aromu, pitkost, apsolutno vrhunsko...'.

Sve ovo otkriva nam veliki vinski entuzijast, zaljubljenik u vina, poznati vinski bloger i bivši urednik te novinar Željko Garmaz, koji je prije tri godine uz Vinka Ručevića, vlasnika osječke vinoteke, udario temelje velikog vinskog Festivala traminca. Gdje drugdje nego u Iloku, toliko poznatom upravo po tramincu i u kojem su prije više od 500 godina izgradili najstariji europski vinski podrum upravo za čuvanje ovog ponajboljeg vina. Ova godina je posebna jer su organizatori festivala na jednom mjestu okupili baš sve tramince koje Hrvatska daje, njih stotinjak.



I da ne bude zabune, ne daje samo Ilok odlične tramince, ima ih sjajnih i iz vinograda u Bapskoj, Šarengradu i Lovasu, Erdutu i Aljmašu, potom u Baranji, Trnavi, Đakovu, Kutjevu, Garčinu, Novoj Kapeli i Popovači pa sve do Krašića, Plešivice, Zagorja, Prigorja i Međimurja. Svi oni do reda daju kapljice vrhunskog vina kojeg prepoznaje svijet.



- Naši su traminci zaista skoro ovisnički zamirisali britanski dvor. Tradiciju je započela kraljica Elizabeta na svojoj krunidbi, a iločki traminac bio je i službeno vino na vjenčanju princa Williama i vojvotkinje Kate, kao i na kraljevskom vjenčanju princa Harryja i Meghan Markle 2018. godine. Kada je princ Charles posjetio Hrvatsku, tadašnja predsjednica Kolinda Grabar Kitarović uručila mu je butelju iz 1947. godine, vino staro 68 godina, koje se čuvalo u idealnim uvjetima Starog podruma iz 1450. godine. To je najstariji vinski u Europi koji su sagradili upravo s idejom čuvanja i odležavanja vina u Iloku. Pošiljku ponajboljih traminaca Iločki podrumi su poslali u London i 2013. na proslavu 60. obljetnice dolaska kraljice na tron. Traminac je doslovce kraljevsko vino, iako je iz Tramina u Južnom Tirolu, odakle potječe, do Londona stigao zaobilaznim putem preko Iloka – govori nam Garmaz otkrivajući detalje ovog vina. I nadodaje – na kraljevski dvor ne šalje se nekoliko butelja, nego ide u tisućama litara.



Trećem Festivalu traminca ove je godine prethodilo prvo sveobuhvatno ocjenjivanje domaćih traminaca, zaprimili su čak 87 uzoraka. Respektabilno, prokomentirao je Garmaz, s obzirom da se radi o sorti koja u Hrvatskoj čini manje od jedan posto ukupne proizvodnje vina.

Prvi sveukupni šampion Festivala traminca je Ante Miličević iz Požege koji je za svoju Izbornu berbu prosušenih bobica iz 2013. godine zaslužio vrlo visokih 96,6 bodova na ljestvici do 100. Međunarodna komisija ocjenjivača, u kojoj su bila trojica ocjenjivača za Decanterove nagrade, koje se smatraju najuglednijim u svijetu vina – Mario Meštrović, Saša Špiranec i Igor Luković, za čak sedam traminaca su dodijelili platinaste medalje (95 i više bodova), dok je još 14 traminaca zavrijedilo zlato (90 i više bodova) – govori nam presjek ocjenjivanja.



Dodao je i to da su se najveći vinski autoriteti u našoj zemlji jednoglasno iznenadili kvalitetom naših vina i komentirali da mogu ravnopravno stati uz najboljih svjetskih vina iz francuskog Alsacea i Alto Adigea.

Zanimljivost ovog festivala je da je to bio posljednji vinski festival nakon kojeg su zbog pandemije svi drugi drugi otkazani, a ovogodišnji festival će biti prvi vinski festival od otkazivanja pa čak razmišljaju da promijene naziv festivala u 'Od traminca do traminca'.

Naš sugovornik nastavlja da je ovo vino apsolutno podcijenjeno i da ga realno većina doživljava kao vino za žene i kolače, ali festivalom u Iloku žele dokazati da to vino ima apsolutnu gastronomsku vrijednost.

- Francuski Alsace najpoznatiji je u svijetu upravo po tramincima i osobno sam vidio kako ih koriste u različitim fazama pripreme obroka te se uvjerio da je to najgastronomskije vino na svijetu. On ide uz veliki raspon jela – kaže Garmaz.

Zato će i ove godine imati gala večeru koja će u ovogodišnjem izdanju biti posebna. Prve godine je po sastojke za tu večeru naš sugovornik morao potegnuti i do Beograda jer je u to vrijeme samo tamo našao gljivu smrčak, muku mu je lani zadavao i hren po koji je morao ići u Ludbreg, a dok je s nama razgovarao priznao je kako je to jutro tražio naokolo pačja prsa. Ali neka, sav trud se isplati jer kad zamirišu dobra jela sljubljena s tramincem, zazubice samo rastu...

- Gostujući kuhar na gala večeri prve godine festivala bio je Tom Gretić, koji je sljubljivao različita jela s različitim vrstama traminca. Druge godine bio je to najpoznatiji bosanskohercegovački kuhar Nihad Mameledžija, a ove godine možemo se pohvaliti da je Michelin stigao u Ilok. Gostuje Goran Kočiš, donedavni suvlasnik i chef u restoranu Noel u Zagrebu, koji je Zagrebu priskrbio prvu Michelinovu zvjezdicu za gastronomiju – govori Garmaz i kaže da je ideja pokazati da traminac zaista jedna od najpoželjnijih gastronomskih sorti koja se fantastično sljubljuje i s gurmanskim slavonskim jelima, potom bosanskom (ili balkanskom) gastronomijom kao što su spomenuti ćevapi ili keške.



Prisjetio se i prošlogodišnjeg festivala kad je poseban trenutak bio kad su otvorili čak šest butelja traminca iz 1947. koji vrijede spomenutih 60.000 kuna.

- Imao sam priliku i znao sam da ću ga probati samo tad i nikad više. Vino je bilo u apsolutno izvanrednom stanju, zadržalo je svoje arome unatoč tolikoj starosti. Koliki je raritet otvoriti i piti to vino, možda dovoljno govori da je Vera Zima, najnagrađivanija enologinja Iločkih podruma, koja je u mirovini svega nekoliko mjeseci, tada tek treći put u svom životu probala taj traminac. On se pio na krunidbi Elizabete – govori naš sugovornik.



I ako već niste poželjeli isprobati dobar traminac nakon ovog teksta, recimo i to da su se u njega zaljubili i neki naši poznati, pa su tako pjevač Dražen Zečić i glumac Zlatko Ožbolt čak kupili vinograde i proizvode traminac za svoje potrebe.

- Zečićevi traminci su na prvom ocjenjivanju traminaca prije nekoliko tjedana osvojili čak dvije zlatne medalje –otkriva Garmaz.



Ideja je već iduće godine izdignuti festival na svjetsku razinu, potencijala ima jer je njihov gost bio i Michel Ginglinger koji se netom prije sa svojim francuskim tramincem u Londonu osvojio 97 bodova, najvišu ocjenu za tu sortu ikad. Bio je tu i Julien Trimbach iz poznate francuske vinske obitelji. Očito je da je i svijet namirisao ova naša vina za koje je naš vinski stručnjak Saša Špiranec rekao da su našu traminci "poput Dinama u Ligi prvaka", imaju kvalitetu, možda fali mali korak veće uigranosti i kontinuiteta da bi držali korak s vinima Alsacea.