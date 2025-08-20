Čak 75% Hrvata odjeću i modne dodatke kupuje preko interneta

Gotovo svi Hrvati koriste platne kartice – čak 96% građana ima barem jednu, a gotovo polovica njih posjeduje tri ili više kartica, pokazuje najnovije istraživanje MasterIndex koje je za Mastercard provela agencija Improve u travnju ove godine, na uzorku od preko 1000 korisnika bankarskih usluga u dobi od 18 do 55 godina.

Najčešće se koriste debitne kartice, koje ima 86% ispitanika. Kreditne kartice koristi 47% građana, a među njima je popularnija charge opcija (38%) u odnosu na revolving (18%). Prepaid kartice koristi 28% sudionika istraživanja.

Istraživanje je pokazalo da korištenje kartica raste s dobi i primanjima – građani stariji od 40 godina i oni s višim prihodima u prosjeku posjeduju 2,8 kartica, dok gotovo polovica ispitanika (44%) ima čak tri ili više kartica.

Na fizičkim prodajnim mjestima, 70% građana karticama plaća tri ili više puta tjedno. Kartično plaćanje najviše koriste osobe u dobi od 40 do 49 godina (38%), visokoobrazovani (37%) i oni s višim primanjima.

Posebno je zanimljiv rast korištenja virtualnih kartica putem mobitela ili pametnog sata, koje kao sredstvo plaćanja koristi 24% ispitanika, što je rast od sedam postotnih poena u odnosu na prošlu godinu. Među mladima od 18 do 29 godina čak trećina koristi ovu vrstu plaćanja, a najviše ih nalazimo u Zagrebu, Istri, Primorju i Gorskom kotaru te među onima sa srednjim i visokim primanjima.

- Rastuća popularnost virtualnih kartica i visoka prisutnost kartičnog plaćanja pokazatelj su koliko brzo Hrvati prihvaćaju digitalna rješenja u svakodnevnom životu. To otvara priliku za daljnji razvoj usluga koje su brže, sigurnije i jednostavnije za korištenje, a upravo takva rješenja Mastercard kontinuirano donosi na tržište - istaknula je Gea Kariž, direktorica Mastercarda u Hrvatskoj.

Gotovina prisutna, ali kartice dominiraju

Online kupovina postala je sastavni dio potrošačkih navika – čak 48% građana kupuje putem interneta barem jednom mjesečno. Gotovo svi online kupci (93%) pritom plaćaju karticama, što potvrđuje njihovu raširenost i prihvaćenost u digitalnom okruženju.

Značajan je i podatak da više od polovice građana (52%) svakog mjeseca koristi kartice za online plaćanja, što upućuje na sve veću važnost sigurnosti i praktičnosti digitalnog plaćanja.

Očekivano, najaktivniji online kupci su mlađe osobe te građani s višim primanjima. Kada je riječ o kategorijama proizvoda, najčešće se kupuju odjeća i obuća (75%), elektronika (42%), kozmetika (37%) te ulaznice za razna kulturna i zabavna događanja (32%).

Prihvaćenije su i napojnice putem kartica

Sve veća prisutnost kartica vidljiva je i u navikama davanja napojnica – čak 31% građana barem je jednom ostavilo napojnicu putem kartičnog plaćanja. To je značajan porast od 12 postotnih bodova u odnosu na prošlu godinu.

Kartično davanje napojnica posebno je popularno među građanima s višim primanjima (25%) te među onima koji su već koristili ovu mogućnost (28%), što ukazuje na rastuće povjerenje u digitalne načine nagrađivanja usluge.