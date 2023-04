Čak 80% ljudi ne govori istinu na dejting aplikacijama: Evo što najčešće lažu dečki, a što žene

Gotovo 80 posto ljudi uljepšava svoje dejting profile lažima, no te laži su različite s obzirom na to radi li se o muškarcima ili o ženama. Naime, muškarcima je generalno na prvu najprivlačniji izgled žene, dok je ženama privlačno ono čime se muškarac bavi te koliko je sposoban.

POGLEDAJTE VIDEO:

Iako su to česti parametri, ipak je znanost iza privlačenja i zaljubljivanja puno dublja, no ljudi si često lažima pokušavaju poboljšati šanse kod skupine koja ih privlači.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

Kad se radi o fizičkom izgledu, muškarci najčešće lažu o visini, dok žene lažu o kilaži. Oba spola su podjednako 'kriva' za odabiranje najbolje profilne fotografije, na kojoj su možda mlađi i izgledaju bolje no što izgledaju u stvarnosti.

Foto: Dreamstime

Laži su drugačije, no jedno istraživanje otkrilo je na koje je laži drugi spol najosjetljiviji, piše Big Think. Naime, u istraživanju koje je provedeno nad 388 ispitanika u dobi od 18 do 40 godina, otkriveno je da je muškarcima najgore kad žene lažu o izgledu, a ženama najteže pada laž o tome čime se muškarci bave.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

Oba spola jednako je zasmetala laž o razini nesebičnosti u drugoj osobi, te pomaganju drugima.

Unatoč tome, fizička privlačnost jednako je važna za oba spola, iako se različito manifestira. Muškarce najčešće privlači fizički izgled žene, visina, građa i oči, dok ženama za privlačnost nije najvažniji izgled, već šarm, inteligencija i humor.

Iako se ovako može generalizirati o zakonima privlačnosti između ljudi, privlačnost je ipak vrlo različita za svakoga.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

Najčitaniji članci