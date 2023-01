Put do bombastičnog orgazma i nije tako težak: Vježbajte kako izvesti 'ples po rubu' i stiskanje

Metodu putovanja do eksplozivnog orgazma mogli bismo nazvati 'plesanjem po rubu', a radi se zapravo o dobro poznatom odgađanju vrhunca što rezultira nevjerojatnim osjećajem zadovoljstva.

To je praksa zaustavljanja postizanja orgazma tren prije nego se dogodi. Tad bi trebalo mirovati nekih 30 sekundi pa opet nastaviti - zaustaviti se prije vrhunca - čekati - nastaviti - stati - čekati... Što više odgađate, vrhunac će na kraju biti eksplozivniji. Istina, to nije lako jer bi čovjek najradije nastavio do kraja, ali isplati se biti strpljiv i mučiti neko vrijeme - ipak su to slatke muke.

Ova praksa postala je popularna prije više od pola stoljeća kao dobar tretman za preuranjenu ejakulaciju. U radu iz 1956. godine, objavljenom u Journal of Sexual Medicine, James H. Semans uveo je 'stop-start metodu' kako bi pomogao ljudima da izdrže dulje prije nego što postignu orgazam.

Prema holističkoj praksi, takvo 'plesanje po rubu' će vas učiniti svjesnijima vlastitih seksualnih odgovora na podražaje, bilo da to radite sami ili s partnerom.

- Eksperimentiranje je apsolutno neophodno za zdrav seksualni život. Veća svijest o tome kako vaše tijelo reagira može pomoći u oslobađanju od tjeskobe koja se zna pojaviti u seksualnom životu - kaže Liz Klinger, suosnivačica Lionessa, tvrtke koja proizvodi pametni vibrator koji se kontrolira putem telefonske aplikacije i omogućava korisnicima praćenje svega što rade s njime, poput obrazaca vlastitih orgazama do toga kako vanjski čimbenici mogu utjecati na seksualno zadovoljstvo, poput stresa, sna i stimulansa.

Četiri faze uzbuđenja

Poznavanje ovih faza će vam pomoći bolje odrediti kad se zaustaviti, a kada ponovno započeti sa stimulacijom, smatra Klinger.

- Ipak, posebni osjećaji koje imate tijekom ove četiri faze nisu isti za sve. Studije i literatura potvrđuju da su masturbacija i samoistraživanje jedan od najboljih pokazatelja zadovoljavajućeg seksualnog života. Ako ne upoznate svoje tijelo i ne prakticirate različite tehnike, nećete poznavati niti se naviknuti na vlastito tijelo, što može utjecati na vaše osobno zadovoljstvo, zdravlje i odnos s partnerom - kaže Klinger.

Savjetovala je kako vježbati 'ples po rubu'

- Ako ste zainteresirani za napredak po tom pitanju, počnite tako da se pažljivo usredotočite na ono što osjećate neposredno prije orgazma i zadržite se u fazi između platoa i orgazma. Ključno je slušati svoje tijelo i prepoznati znakove. Pokušavajte i griješite dok ne naučite, i to je u redu - pojasnila je pa navela dva primjera - kad to radite solo i s partnerom.

Solo

- Pusti to iz sebe! Dopustite si postizanje orgazma. Možda ćete primijetiti da vaš orgazam traje dulje ili je intenzivniji. Obratite pozornost na osjećaj i provjerite je li 'plesanje po rubu' utjecao na to koliko užitka osjećate - kaže Liz Klinger.

S partnerom

Metoda stiskanja penisa za muškarce

Tehnika 'let balonom'

- Isprobajte ovu tehniku koja dokazano pomaže muškarcima koji imaju problema s preuranjenom ejakulacijom - savjetuje Klinger.

- Ponovite ovo koliko god puta želite, ali nemojte svršiti. Namjena tehnike 'leta balonom' je pomoć u tome da izdržite dulje tako što samo sebe trenirate kontrolirati vrijeme kada ćete doživjeti vrhunac. Suzdržavanje od orgazma je ključno za postizanje uspješnosti ove vježbe - pojasnila je, a prenosi healthline.com.

