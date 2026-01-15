Obavijesti

TEŠKA OVISNOST

'Čak pet godina sam pila litru votke na dan, intervencija mog djeteta me spasila'

Piše Anja Đuranić
Čitanje članka: 2 min
Foto: Canva

Jedna majka iz SAD-a otvoreno je progovorila o svojoj borbi s teškom ovisnošću o alkoholu, tijekom koje je punih pet godina pila čak litru votke dnevno

Amy iz američke savezne države Indiane priznala je da je imala veliki problem s alkoholom, a kako bi sakrila ovisnost, često bi izmišljala izgovore poput odlaska na WC ili po majicu, samo kako bi u svojoj spavaćoj sobi popila još jednu „tajnu“ čašicu.

U nedavnoj epizodi podcasta Rise Above with Kevin Lanning, Amy je bez zadrške govorila o dvostrukom životu koji je vodila i koji ju je, kako kaže, zamalo stajao svega; posla, obitelji i zdravlja. Otkrila je i kako ju je intervencija vlastite djece konačno natjerala da potraži pomoć.

U emotivnom razgovoru Amy je priznala da je godinama skrivala alkohol po kući.

@rawithk Her BAC was .38 the next morning?!?! 🤯🤯🤯 #fyp #addiction #intervention #alcoholic ♬ original sound - Rise Above with Kevin Lanning

- Litru votke dnevno smatrala sam normalnim pijenjem, uz tri do četiri piva navečer - rekla je, dodajući da je bocu stalno držala u ladici u spavaćoj sobi, zajedno s čašom.

Kako bi sakrila opijanje, često bi izlazila iz dnevnog boravka pod izgovorom odlaska na WC ili po odjeću, ispijajući čašice u prolazu. Uz votku bi pila i pivo ili vino kako bi opravdala sve očitije pijanstvo.

- Tako sam živjela pet godina - priznala je.

Trenutak koji je sve promijenio

Prijelomni trenutak dogodio se kada su je djeca pronašla onesviještenu nakon jedne noći teškog opijanja. Taj šok potaknuo ju je da započne put prema trijeznosti.

Amy, koja je danas tri godine potpuno trijezna, prisjetila se dana kada joj je obitelj priredila intervenciju.

Foto: Dreamstime

Nakon noći pijanstva probudila se, kako kaže, „još mrtva pijana“, te je porukom javila šefu da taj dan neće doći na posao. Nedugo zatim ponovno je zaspala.

- Budim se i moja kći stoji kraj mene i pita: ‘Zašto nisi na poslu?’ A onda odjednom ulaze moja mama, tata i moja najstarija kći, i ona u ruci drži bocu tekile. Tada su mi rekli: ‘Trebaš pomoć’ - ispričala je Amy.

TikTok u šoku

Isječak iz podcasta objavljen je na TikToku pod korisničkim imenom @rawithk i brzo je postao viralan. Korisnici društvenih mreža ostali su zatečeni njezinom pričom, a mnogi su u komentarima podijelili vlastita iskustva s alkoholizmom.

- Nevjerojatno da se oporavila od toga. Wow - napisao je jedan korisnik.

- Apstinencijska kriza nakon toliko godina morala je biti brutalna - dodao je drugi.

- I ja sam to radio osam godina. Danas sam 3,5 godine trijezan. Oporavak je moguć - zaključila je jedna osoba porukom nade.

