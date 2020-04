Čarobna farma: Životinjama se pušta glazba i imaju svoj 'stan'

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Snimio je mjehuriće metana koji su okovani ledom u jezeru

Kad smo zakoračili na Milk bar farmu u Gornjoj Pačetini nedaleko od Zaboka, dočekao nas je 31-godišnji vlasnik farme Mario Krog. Ondje proizvode kozje i kravlje mlijeko te kefire od miješanog mlijeka kao i razne vrste namaza i sira. Sve to proizvode u mini sirani na imanju koje odiše posebnim štihom.

Hodajući prema ograđenom prostoru, Mario, koji je do prije koju godinu radio kao televizijski snimatelj, kazao mi je da će me upoznati s Dorom, voditeljicom kozje proizvodnje. Kad smo ušli u prostor koji je ograđen i na kojem su pasle koze i dvije krave, prema nama je počela trčati stoka. Kad su prve koze stigle, Mario Krog rukom je pomilovao jednu kozu i kazao mi da je to Dorica, do nje je Zoran, vođa stada. Ostao sam pomalo zatečen, da ne kažem šokiran, jer sam na tren pomislio da se nalazim u društvu preminulog pisca Georgea Orwella, koji je napisao remek-djelo “Životinjska farma” u kojem je životinjama dao ljudska imena i vlast.

Još zatečeni, jer smo očekivali upoznati ženu koja je šefica proizvodnje, kad ono - koza. Domaćin je rekao da sve njegove životinje na farmi imaju ime i titulu koja je vezana uz hijerarhiju na farmi. U društvu voditeljice proizvodnje, koja je najjača koza u stadu, krenuli smo prema staji. No kako je bio dan, koze i dvije krave, Mrvica (koja ‘vodi’ proizvodnju mlijeka) i Princeza, koje su dojilje, ostale su vani i nije im se ulazilo.

Svaka koza ima svoj stan, kako nam je pojasnio Krog, kojeg sam sve manje gledao u čudu jer sam shvaćao da ljudi i životinje mogu živjeti u posebnom odnosu, kakav je on stvorio. Vidjelo se na svakom koraku kako ga prate koze i krave. Na ulazu u svaki “stan” stoji ime vlasnice stana.

U stanu koji ima nekoliko “kvadrata” nalazi se i ležaj, jer Krog mi kaže da koze nisu oduševljene ležajem na zemlji, pa im je zato složio krevete.

Originalan pristup

Pojasnio je da on ovisi o njihovoj proizvodnji, pa u staji danonoćno svira glazba. Naravno, prvi stan s lijeva od ulaza je Zoričin, a preko puta nje je Zoran. Dalje, s obje strane, jer je po sredini hodnik, nalaze se stanovi u kojima su koze dojilje. Na kraju se nalazi stan u kojem je Beta. To je koza dojilja koja je u mirovini, kako je pojasnio simpatični 31-godišnji vlasnik farme.

Krog nas je još jednim podatkom malo šokirao, ali sve manje, kad je rekao da koze, kad nisu u laktaciji, zove po imenu uz dodatak “dojilja na porodiljnom”. Doista originalan pristup. Na kraju staje dva su stana za dvije krave. Jedan za Mrvicu, koja je voditeljica proizvodnje kravljeg mlijeka, i za Princezu, koja također daje mlijeko. Na ovoj farmi proizvode oko 40 litara kravljeg i 20 litara kozjeg mlijeka na dan. Svojim kupcima proizvode dostavljaju u staklenim bocama, pomno se brinu za prirodu, pa vlasnik kaže da se može reći i kako su “zero waste” farma. A posebno se brinu o 12 koza i dvije krave.

- Dokazano je da životinje vole sve vrste glazbe, pa im želim stvoriti što bolji ugođaj, a one mi svojom proizvodnjom vraćaju - kaže vlasnik.

Tijekom dana pušta im moderniju muziku, a večer je rezervirana za klasičnu glazbu, uz koju se opuštaju.

Krog je u taj posao krenuo prije nekoliko godina, kad je kupio jednu kozu iz hobija, koji se polako razvijao u posao, pa je osnovao OPG, koji je jedinstven i po sadržaju jer cijelo imanje odiše u nekom retro stilu. Građevine su od drva, i mini sirana smještena je u velikoj drvenoj kući u dijelu prizemlja, u kojem se s druge strane ulazi u vlasnikov stan.

Kupujmo naše

- Trenutna situacija zbog korone meni je pomogla u poslu jer dostavljam robu u Zagreb, od vrata do vrata, a i neke trgovine drže moje proizvode, od kravljeg mlijeka do triju vrsta kefira, kravljeg, miješanog i kozjeg. Isto tako imamo i tri vrste jogurta. Tu su i sirevi koji su nastali miješanjem kravljeg i kozjeg mlijeka, kao i razni namazi. Do prije korone obilazio sam vrata trgovina i teško se probijao na tržište, sad je potražnja veća od naše trenutne proizvodnje – pojašnjava nam vlasnik farme dok pijemo kefir od kravljeg i kozjeg mlijeka.

Mlijeko, među kojim je i čokoladno, pakirano je u boce, kao i jogurti i kefiri. Maslac je zamotan u posebnu foliju, a sirevi su u vakuumiranoj foliji.

Krog pojašnjava kako mu je kriza pomogla da se na tržištu uspije dokazati, jer kvaliteta nije upitna.

No postavlja pitanje kako će se tržište ponašati kad se sve vrati na staro. Hoće li opet uvozni lobi pobijediti te istisnuti domaću proizvodnju u drugi plan jer je skuplja i kvalitetnija, a dokazala je svoju žilavost i pouzdanost u trenucima kad je kriza uzrokovana pandemijom otvorila vrata domaćem? Kupujmo hrvatsko trebalo bi u budućnosti postati pravilo kojim ćemo se izvući iz neminovne krize.

