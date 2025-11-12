Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
NA DANAŠNJI DAN PLUS+

Čep na Savskoj bio je najveći u državi: Sve je riješio podvožnjak

Piše Ana Vukašinović,
Čitanje članka: 1 min
Čep na Savskoj bio je najveći u državi: Sve je riješio podvožnjak
Zagreb: Radovi rekonstrukcije javne rasvjete na podvožnjaku Savska - Slavonska avenija trajat će do idućeg ponedjeljka | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Postavljaju se ograde, horizontalna i prometna signalizacija te obavljaju ličilački radovi. Podvožnjak će, najavljuje se, biti pušten u promet do kraja ovog mjeseca, pisao je 12. studenog 1996. Večernji list

Dva dana nakon što su kardiokirurzi na čelu s prof. dr. Ivanom Jelićem, pročelnikom Zavoda za kirurgiju srca Kliničkog bolničkog centra Rebro, uspješno transplantirali srce junaka Domovinskog rata 54-godišnjoj Mariji Kronast, ponovili su uspjeh: presadili su srce 22-godišnjem mladiću iz Zagreba, pisao je Večernji list 12. studenog 1996. Imao je tešku dijagnozu povećanog srca koje je sve teže pumpalo krv, pa je mladić bio prikovan za krevet i jedini mu je spas bilo presađivanje. Nije sam mogao ni na zahod. Transplantirali su mu srce stradalog čovjeka u Slavonskom Brodu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'
NA DANAŠNJI DAN

Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'

Posebno se ističe 8. ožujak 1908. godine kada je više od 15.000 izašlo na ulice New Yorka. Zahtijevale su kraće radno vrijeme, bolje plaće i pravo glasa. Godinu kasnije obilježen je Dan žena
Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice
NA DANAŠNJI DAN

Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice

Prema riječima Charlesa Millera taj se šivaći stroj značajno razlikovao od postojećih po tome što je omogućavao šivanje s dvije niti paralelno. To je omogućilo brže i kvalitetnije šivanje šavova
Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit
NA DANAŠNJI DAN

Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit

Drugačiji koncept i kataklizmički tekstovi dominirali su, a kritičari rock glazbe napali su Atomce. Međutim, u tri tjedna prodano je 16 000 primjeraka debi albuma. Publika je bila oduševljena

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025