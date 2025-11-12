Čep na Savskoj bio je najveći u državi: Sve je riješio podvožnjak

Dva dana nakon što su kardiokirurzi na čelu s prof. dr. Ivanom Jelićem, pročelnikom Zavoda za kirurgiju srca Kliničkog bolničkog centra Rebro, uspješno transplantirali srce junaka Domovinskog rata 54-godišnjoj Mariji Kronast, ponovili su uspjeh: presadili su srce 22-godišnjem mladiću iz Zagreba, pisao je Večernji list 12. studenog 1996. Imao je tešku dijagnozu povećanog srca koje je sve teže pumpalo krv, pa je mladić bio prikovan za krevet i jedini mu je spas bilo presađivanje. Nije sam mogao ni na zahod. Transplantirali su mu srce stradalog čovjeka u Slavonskom Brodu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+