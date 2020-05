Česte pogreške sa zavjesama: Kupovina, stavljanje, peglanje...

Zanima vas ova tema? Pročitajte i ovo: Opraštanje je put do mirnijeg života sa sobom i drugima

Ovo su greške koje ljudi najčešće rade kod kupovine i postavljanja zavjesa:

Pogrešne mjere

Prva stvar koju trebate učiniti prije kupovine zavjesa je dobro izmjeriti širinu prozora ili vrata i dužinu, kao i uzeti u obzir gdje će se nalaziti karniša. Neki ljudi ne razmišljaju pa uzimaju mjeru od plafona ili gornjeg ruba prozora te na kraju kupe zavjesu predugačku ili prekratku.

POGLEDAJTE VIDEO Kako lakše očistiti tepih i namještaj od dlaka kućnih ljubimaca:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Prenisko postavljene zavjese

To se posebno jako primijeti u prostorijama s niskim plafonom jer ih vizualno još više snižava. U tom slučaju, želite li da se čini kao da je prostorija viša, zavjese objesite na karnišu pričvršćenu za plafon ili uz sam njegov rub.

Zavjese koje su prekratke

Ako stavljate zavjese uz bočne stranice koje idu do poda, npr. kod balkonskih vrata, tad svakako kupite zavjese koje su do poda - mrvicu dotiču pod. Naime, mnogi griješe pa kupe malo kraće ("da se ne vuku po podu") i na kraju to ne izgleda dobro.

Nedovoljno široke zavjese

Mnogi ljudi zaborave da zavjesa mora biti naborana da bi izgledala dobro pa kupe onoliko široke koliko je širok i prozor. Zapamtite, da bi izgledale dobro, zavjese moraju biti najmanje dvostruko šire od prozora ili vrata koje prekrivaju.

Foto: Fotolia

Izbjegavanje peglanja

Zgužvane zavjese izgledaju neuredno, stoga ne budite lijeni već ih ispeglajte jer se neće izravnati same. Uostalom, zavjese ne perete toliko često i stajat će na prozoru nekoliko mjeseci, pa neka onda izgledaju lijepo.

Ipak, postoje zavjese od određenih materijala koje je dovoljno staviti na prozor odmah nakon pranja, dok su još mokre, i one se zaista izravnaju. Ali trebate procijeniti sami je li to slučaj s onima koje imate kod kuće.

Ne stavljanje utega

Nije svaka zavjesa ista i pojedine trebaju uteg na dnu da ni stajale kako treba. Radi se o posebnom rubu koji je težak i zadužen je da zavjesa stoji na mjestu čime zadržava svoj oblik. Postoje i lepršave zavjese kojima bi uteg samo smetao, piše Country Living.

Zanima vas ova tema? Pročitajte i ovo: Đikić: Drugi val je realnost, ali sada imamo veliku prednost

POGLEDAJTE VIDEO s Ivanom Đikićem: #ZAJEDNO24SATA: