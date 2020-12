Da nam je prošlog Božića netko rekao da ga možda nećemo moći provesti u krugu dragih ljudi, ne bismo mu vjerovali. Ispalo je upravo tako, ali ove godine čestitke su kao zagrljaji, s osmijehom na licu govori nam Zagrepčanka Dora Toljan, dizajnerica brenda Think Ink.

Kreativka u duši koja je nekada radila kao ekonomistica, izrađuje čestitke originalnih slogana, a ideja je da ljude uvijek razveseli, na neki način i raznježi...

- Našoj božićnoj kolekciji ove smo godine dodali dva nova motiva. Jedan preslatki minimalistički s borićem i porukom pozitive za 2021. koja će ovih dana svima dobro doći i jedan pomalo bajkoviti i romantični kao sentimentalni podsjetnik na onaj pravi božićni duh - kaže Dora. Sve je krenulo slučajno, prisjeća se, prije četiri godine.

- Htjela sam prijateljima pokloniti malo drugačiju čestitku, ali nisam uspjela pronaći neku baš po mom guštu. Nakon što mi se ista situacija ponovila koji mjesec kasnije, počelo me to kopkati. Ubrzo sam se tome posvetila i tako je nastao brend Think Ink. Imam sreću da su moj suprug i obitelj u startu podržali moju pomalu neočekivanu ideju i pomogli mi da ona zaživi, a naše čestitke ubrzo su se našle u prodaji drogerijskog lanca BIPA - priča Dora. Nekad iznenađujuće smiješne, porukice na čestitkama su nešto po čemu su nekako prepoznatljivi.

- Od starta samo htjeli da su zabavne i duhovite, da se ljudi nasmiju, da izvučemo te pozitivne emocije, da im taj trenutak bude poseban. Ideje dolaze skroz spontano i to je u biti najzabavniji dio - kaže Dora. Brend razvija - u hodu.

- Trudimo se da su čestitke sve zabavnije i zabavnije i sve ljepše i ljepše. I da usrećuju ljude. To mi se čini kao dobra strategija - dodaje. U božićno doba čestitke se polako vraćaju u modu.

- Digitalizacija je napravila svoje, ali kad nekom rukom napišete poruku, posvetite vrijeme i misli, to definitivno ima drugačiju težinu i posebnu čar. S obzirom na okolnosti i reakcije koje dobivamo, vjerujem da će se ove godine poslati puno čestitki. Mi smo i sami pokrenuli kampanju #cestitkesukaozagrljaji s kojom želimo ljude inspirirati da naprave upravo to - pošalju čestitku i tako razvesele drage ljude od kojih će ovog Božića biti razdvojeni - poručuje Dora.

Čestitke su odlazile u Kanadu i Novi Zeland

U travnju ove godine pokrenuli smo inicijativu ‘I kad si daleko… #budiblizu’. U tom trenutku brojni ljudi bili su odvojeni od svojih voljenih, na snazi je bila i zabrana putovanja unutar Hrvatske, ali i u inozemstvo i zapravo su svi bili zatvoreni, a mnogi od njih i sami. Odlučili smo ih spojiti s čestitkama, govori Dora. U ime ljudi koji su im se javljali putem društvenih mreža, pisali su čestitke i slali na adrese njihovih bližnjih.

- Ispisali smo i poslali 100-tinjak čestitki na adrese diljem Hrvatske, ali i u Kanadu, SAD, Nizozemsku, Veliku Britaniju, Austriju, Njemačku, Italiju, BiH pa čak i u Novi Zeland! Reakcije koju su stigle do nas bile su fantastične - spajali smo obitelji, unuke s bakama, razdvojene parove, prijateljice koje su se međusobno htjele razveseliti ili utješiti zbog potresa, gubitka posla. Čestitali su se rođendani, rođenje novih bebica, slale su se poruke podrške sa svih strana. Ljudi su bili divni, zahvalni, a mi presretni da smo dio toga - smije se Dora.