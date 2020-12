Svi znamo da je blagdansko vrijeme, vrijeme darivanja, ljubavi, zajedništva, sreće i ostalih pozitivnih emocija koje nas obuzmu svaki puta kada se okrenemo oko sebe. Najveći doprinos tome imaju svakako reklame koje su 'nabijene' tim emocijama, a najčešće se s njima možemo i poistovjetiti, te bude u nama onaj blagdanski duh.

Iako u ovo vrijeme većina tvrtki do svojih kupaca putem dirljivih reklama pokušava doprijeti do srca svojih kupaca, jednoj je to ove godine posebno uspjelo.

Naime, radi se o reklami za nizozemski brend online ljekarni, Doc Morris. U središtu zbivanja je umirovljeni atletičar i djed koji odlučiti povratiti svoju snagu vježbanjem, i to svakodnevnim treningom s girijom. Ono zbog čega to sve skupa radi će vas sigurno dirnuti. A moguće je da ćete i pustiti suzu.

U tri minute ove reklame dogodit će vam se vrtlog emocija. Pogledajte te je i vidjet ćete koliko je drugačija, posebna, a njezina poruka je toliko jednostavna i iskrena.

POGLEDAJTE PRVI DIY SERIJAL U HRVATSKOJ: