Četiri dame otvoreno ispričale o promjenama u menopauzi

- Dogodi se da krenem iz kuhinje po nešto u sobu, pa onda ne znam što mi treba. Ili da obavim telefonski razgovor, pa za 10 minuta ne znam s kim sam razgovarala. To je kod mene gotovo normalna pojava već nekoliko godina. U početku sam mislila da je to zbog toga što sam preopterećena obavezama, ali sad sam svjesna da je zaboravnost dio problema koji se javljaju u menopauzi i prihvaćam ih s osmijehom i ironijom. S mnogim prijateljicama se često smijem takvim situacijama, kaže pjevačica, voditeljica i glumica Sanja Doležal, jedna od četiri zvijezde broadwayske verzije mjuzikla ‘Menopauza’ koji posljednjih nekoliko mjeseci osvaja hrvatsku publiku.

Foto: Privatni album

Iako mnogi kažu da je riječ o amerikaniziranom tekstu, zbog kojega nam dio humora i nije smiješan ‘na prvu loptu’, mnoge se žene itekako prepoznaju u nekim detaljima koje utjelovljuju Sanja, zatim voditeljica Karmela Vukov Colić, glumica Arijana Čulina i Salome, prva transeksualna osoba koja je u Hrvatskoj javno progovorila o promjeni spola, i kažu da im je zbog predstave lakše progovoriti o njima.

A govoriti svakako treba, jer je to životno razdoblje koje može donijeti i neke ozbiljne i vrlo neugodne probleme, zbog kojih može biti potrebna i pomoć liječnika, a što mnoge žene, često navikle da sve u životu ‘pregrme’ bez puno gunđanja i traženja pomoći, nerijetko zanemare, pa kroz sve prolaze težim putem. Osobito ako se s tim biološkim promjenama ‘poklope’ i neke neočekivane i teške životne okolnosti, poput gubitka životnog partnera, kao što se to dogodilo i našoj sugovornici.

- Prije pedesetog rođendana mi je umro suprug, pa sam naravno tugu, očaj i bespomoćnost osjećala zbog te situacije koja je potpuno izmjenila i srušila moj dotadašnji život. Naravno da je gubitak supruga, partnera i najboljeg prijatelja bio najteži udarac koji sam doživjela. Dvoje djece su još bili u gimnaziji, preko noći sam morala donašati odluke koje bi inače suprug i ja donosili zajedno, priča Sanja o tom životnom razdoblju.

- Negdje oko 50. godine, osim neredovitih menstruacija, kod nje krenule i promjene raspoloženja. Tuga, sjeta, osjećaj bespomoćnosti i pomisao da me više nitko ne treba, priča Sanja. Naime, kći Lana i sin Luka pomalo su odrasli i postali samostalni, pa im više nije bila toliko potrebna, a u to je vrijemei ostala bez posla.

- Nije to bilo lako podnijeti, kaže Sanja te dodaje kako su ti psihički simptomi bili puno teži od onih fizičkih. Naime, koju godinu kasnije krenula su znojenja, po danu i po noći, te pad energije i osjećaj umora - priča.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Naravno da sam odmah znala da sam došla u doba promjene i menopauze i prihvatila sam da je to prirodna promjena. I znala sam da će proći. Nisam tip od tableta, slušala sam starije žene i njihove savjete i to bi mi često pomoglo - kaže Sanja. Tako je, među ostalim, pila puno čaja od kadulje, koji mnogim ženama značajno pomaže ublažiti valove vrućine i znojenja koji su česti u menopauzi, poznate pod nazivom valungi.

- Imam dobru doktoricu opće prakse, izvanrednu, njoj sam povjerila neke simptome, pa smo se često smijale tome. Imam i dobrog ginekologa i redovito odlazim na kontrole - dodaje. Nije joj, kaže, nudio hormone, vjerojatno zato što je pretpostavio da sama može proći kroz te promjene.

- No, vjerujem u bioidentične hormone i dr. Sanja Toljan mi je jednom prilikom puno pomogla, priča Sanja Doležal. Dodaje kako iskustva njenih prijateljica pokazuju da ima žena kod kojih problem u menopauzi mogu biti i puno veći te kako vjeruje da njima hormonska terapija pomaže.

Kraći fitilj, slabiji san i ono kad započneš tri stvari odjednom

- Hm, zaboravljivost? Hajde, podsjeti me dok budemo razgovarale da ti ispričam sve o tome - kaže uz smijeh novinarka Mladenka Šarić (53). Dodaje kako je prije otprilike tri godine malo zbunila svoju ginekologinju. Naime, kako dotad nije osjećala nikakve simptome menopauze, u razgovoru s liječnicom kao da se pomalo ispričavala, rekavši kako se pita je li normalno to da ne primjećuje nikakve promjene.

- Bilo mi je malo čudno jer su moja majka i sestra kroz to razdoblje prošle nešto ranije, a često se kaže da se menopauza kod žene javlja u isto vrijeme kad ju proživi njena majka - kaže.

Kako je mama počela osjećati simptome već sa 45 ili 46 godina, i to dosta ozbiljne, od nesanice, valunga, do promjena raspoloženja, tako sam to i ja očekivala - pojašnjava.

Istina, kad je mama počela osjećati prve probleme, to je bilo tri godine nakon što je Mladenki umro tata, pa su to prvo povezali s tim gubitkom, no kako je i Mladenkina dvije godine mlađa sestra i sama u tim godinama prošla slično, bila je sigurna da to i nju čeka.

- No, ništa nisam primjećivala sve do pretprošlog ljeta. Tad mi je prvi puta zakasnila menstruacija. Kako sam inače imala redovite cikluse, nisam se previse zabrinula. Povezala sam to s umorom i stresom i time da se tijelo opustilo na odmoru. Zaboravila sam brzo na to. Kad je sljedeći mjesec zakasnila, pomislila sam da je to znak da sad i ‘službeno’ počinju promjene, no kako mi se ciklus opet normalizirao, nisam više razmišljala o tome - priča Mladenka.

Dodaje kako su menstruacije uredno nastavile, doduše nešto manjim intenzitetom, sve do ljeta ove godine, kad joj je prvi puta potpuno izostala i od tada se više ‘ne javlja’.

Da ne zaboravimo na zaboravljivost, odnosno gubitak koncentracije, kako tom problem rado tepamo, vraćamo se na pitanje s početka razgovora.

- O, o tome baš mogu puno pričati. Dogodi se, na primjer, da krenem pripremiti obrok za moju kujicu Lolu. Sve u kuhinji lijepo pripremim, pa taman kad bih trebala narezati jetrica, ili meso koje ću joj pripremiti, padne mi napamet da moram pogledati e-mailove, jer očekujem neke odgovore. Odem s idejom da će to biti na kratko, ali me onda nešto drugo smete. I tako započnem šest poslova odjednom, a da ni jedan ne završim do kraja - smije se sugovornica.

- Prije otprilike dva do tri tjedna prvi puta sam osjetila i valunge. Bila sam u dvorani punoj žena kojih godina, ili nešto starijih, a kako sam malo kasnila na događaj i parkirala se u udaljenoj garaži, morala sam žuriti do dvorane. Tako sam taj prvi opsjećaj vrućine pripisala tome da sam se ugrijala hodajući. No, kad je došlo do toga da moram izvaditi neki CD koji sam imala u torbi i hladiti se njime, počela sam se diskretno okretati po dvorani - priča Mladenka. Diskretno je pitala dame pored sebe je li i njima vruće, pa kad su rekle da nije, pomislila da ‘nešto s njom nije u redu’.

- Kad se nekoliko dana kasnije ponovilo slično, pomislila sam da problem ipak nije samo u bržem hodanju - kaže i dodaje kako to ipak nisu i prvi simptomi koje je primijetila, samo neke od njih nije odmah povezala s menopauzom.

- Unatrag zadnje dvije godine slabije spavam, odnosno ujutro kad se probudim osjećam se kao da sam bila u nekom polusnu. Ne budem umorna, samo postoji sjećanje na neku polubudnu fazu, za koju mi se ponekad čini da je trajala cijelu noć. Ranije sam odlično spavala, a sad se zna dogoditi i da se noću budim. Primjećujem i promjene raspoloženja - priznaje.

Slično kao i neke njene prijateljice u ovim zrelim godinama, primijetila je, na primjer, da joj se češće dogode situacije u kojima joj brzo ‘pregori fitilj’ te ponekad ima osjećaj da će eksplodirati od emocija koje su se skupile.

- Srećom, to traje kratko i brzo zaboravljam, kaže novinarka.

Hormoni ne trebaju biti bauk

Menopauzom, zapravo, nazivamo posljednju menstruaciju u ženinu životu. Smatramo da je bila posljednja ako je od nje prošlo najmanje godinu dana. Period nakon toga zovemo postmenopauzom. Period prije posljednje menstruacije naziva se, pak, perimenopauzom. U žena posljednja menstruacija obično nastupi između 45. i 55. godine života, no najčešće s oko 50 godina, kaže ginekologinja dr. Jasenka Grujić–Koračin, iz čega bi se dalo zaključiti da se Sanja i Mladenka mogu uvrstiti u ‘školske primjere’ toga kako se ‘javlja’ i kako teče uobičajena menopauza.

- U slučaju da nastupi ranije, odnosno prije 45. govorimo o ranoj menopauzi, a ako je to i prije 40. godine smatramo da se radi o prijevremenom zatajenju funkcije jajnika tj. prijevremenoj menopauzi. Događa se u oko 1 posto žena mlađih od 40 godina, te kod 0,1 posto žena mlađih od 30 godina - kaže liječnica.

Književnica za djecu, Sanja Pilić (65), upravo je u krugu žena koje su se sa simptomima menopauze počele suočavati vrlo rano. U šali kaže da je njena menopauza već pri kraju fakulteta, kao i prvi unuk, koji je pri kraju studija u Londonu, jer je prve simptome počela osjećati već sa 40 godina.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Bila sam tada u dosta stresnoj fazi, počela mi je izostajati menstruacija i pojavili su se valunzi. Po noći bih se znojila, a po danu mi se činilo kao da mi netko ‘trga’ meso s kostiju, koliko je znalo biti neugodno. Trajalo je to neko vrijeme, a onda sam se javila svom ginekologu - govori. Kako je njen tadašnji ginekolog inače bio vrlo konzervativnih nazora, a svejedno joj je preporučio hormonalnu terapiju, nije puno razmišljala. Odmah ih je počela piti i pije ih i danas.

- Možda i ne bih da nije spomenuo kako se može javiti suhoća rodnice i problem koji idu s tim, pa hormoni jamče i sretan ljubavni život, kaže kroz vedri smijeh te nastavlja ozbiljno o razlozima zbog kojih nije previše razmišljala o tome treba li izabrati hormonalnu terapiju:

- Rekao je da je to važno jer zbog nedostatka određenih hormona cijelo tijelo pati i pokazalo se da ima istine u tome. Iz mog iskustva, mogu ih preporučiti. Naime, govori se o riziku, ali zbilja o tome nemam pojma. Mislim da je važno i kako razmišljaš. Mene bolest ne zanima, pa možda me i iz tog razloga zaobilazi - kaže Pilić. S hormonalnom terapijom valunzi su nestali, a nakon toga se osjećala super, dodaje.

- Mogu reći da sam se puno bolje osjećala nego u mladosti. I to traje do danas. Samo što se sada više odmaram - priča nam. Zbog stresnog životnog razdoblja promjene raspoloženja osjećala je i prije, ali ne može reći da je postala zaboravljiva ili slično.

- Naprotiv, čak sam se osjećala slobodnijom, jer sam prestala biti ‘zarobljenica’ menstrualnih ciklusa - ističe književnica.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- Da bi se mladoj ženi koja uđe u menopauzu osigurala zadovoljavajuća kvaliteta života, propisujemo hormone, ukoliko to žena želi. Dobrobit hormonalnog nadomjesnog liječenja u ovoj grupi žena u velikoj većini slučajeva nadmašuje rizike - komentira ginekologinja Grujić-Koračin. Oprez je potreban u onih žena koje imaju povišen rizik za obolijevanje od raka dojke (ili visoki rizik za moždani ili srčani udar), a hormone se prepisuju jer ih jajnici više ne proizvode, a trebali bi, pojašnjava.

- Ženi koja je ušla u prijevremenu menopauzu a njena je majka primjerice imala rak dojke, osim preventivnoga pregleda dojki savjetujem i genetske testove (BRCA 1 i 2). Dobro informirana žena prihvatit će savjet o nadomjesnome liječenju ako je rizik za rak dojke, moždani udar ili infarkt miokarda nizak ili ga nema, pretpostavljajući značajne dobrobiti nadomjesnog liječenja mogućim rizicima, ističe.

Kako su u postolara uvijek najgore cipele, zanimljivo je čuti kako se ginekologinja nosila s vlastitom menopauzom.

- Kvalitetan i dovoljno dug san bio je ključan za posao koji sam kao ginekologinja radila. Nisam imala značajne valunge, ali me mučila nesanica i posegnula sam za hormonalnim preparatima tada dostupnim na tržištu. Da, uzimala sam hormone nekoliko godina, čak i bez obzira na pozitivan hereditet. Naime, moja je majka bolovala od raka dojke, kaže sugovornica. Dodaje kako se nije bojala rizika.

- Znala sam pravila struke, a pomogli su da mogu normalno spavati i raditi. I ni danas ne mislim da su hormoni bili ‘krivac’ za to što se i kod mene pojavila zloćudna bolest dojke desetak godina kasnije, a sasvim sigurno nisu induktori. Obično kažem: tako su mi se posložili geni, tako ‘mi je pao grah’. I da ponovno mogu birati između simptoma koje sam imala i hormonalne terapije koja ih je ublažila, odabrala bih isto, kaže sugovornica.

Dok Sanja Doležal ističe tek kako si je protiv valunga znala pomoći čajem od kadulje, te već neko vrijeme manje jede meso, budući da joj je kći veganka, ali ništa drugo bitno nije mijenjala, osim što uživa u nekim zaboravljenim namirnicama koje bere u vrtu ili može nabaviti od seljaka u okolici, Mladenka Šarić i Sanja Pilić kažu da nisu mijenjale ništa bitno niti trebale tražiti neku veliku pomoć u ‘alternativi’.

- Svaka odgovorna žena potražit će savjet liječnika u tom za neke burnom periodu, barem što se tiče ginekološkog zdravlja. Poštujem sve odabire mojih pacijentica i prijateljica, na primjer da umjesto ‘pravih’ hormona uzimaju biljne pripravake – fitoestrogene. Zašto ne, ako pomažu, kaže dr. Grujić-Koračin te dodaje kako njoj nisu pomagali, pa je zato uvijek radije kupila parfem.

- No, različiti smo, ako nekome takvi pripravci pomažu, svakako podržavam izbor, dodaje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Iskustvo i godine donose i neke dobre stvari

Ako ste blizu menopauze i pomalo strahujete od toga što ona nosi, dobra je vijest da sve četiri sugovornice kažu kako se život pomalo mijenja nabolje u mnogim segmentima nakon što prestanu mjesečne faze PMS-a i problemi koje one nose, a koje prosječna žena proživljava punih 40-ak godina. To se dijelom može pripisati tome da više nema straha od neželjene trudnoće i da više nema iscrpljujućih krvarenja, kaže ginekologinja. Naravno, ne treba sve to povezivati samo s menopauzom, nego i većim životnim iskustvom, te činjenicom da u tim godinama često riješimo neke važne stvari u životu, pa ostaje više vremena za to da se posvetimo sebi.

- Starenje je jako dosadno. Ide mi na živce – komentira to uz vedri smijeh Sanja Pilić, koja rado prima kompliment da i kao dugogodišnja baka izgleda odlično.

- Puno sam radila na sebi jer moje djetinjstvo i mladost nisu bili pjesma. Tako sam u neko doba odlučila biti sretna i dosta u tome uspijevam. Katkad padnem u loša raspoloženja, ali onda se dignem. Sama starost je dovoljna za biti depresivan. Tko je voli, neka. Meni je davež, ali joj se ne dam. A što se tiče održavanja izgleda, katkad otiđem frizeru, ponekad na masažu i to je sve. Volim nositi haljine, trudim se lijepo izgledati. Ali da živim u nekoj toploj zemlji hodala bih samo u japankama i šarenim haljinicama i sigurno ne bih razmišljala o modi, priča opušteno. Dodaje kako godine imaju svojih prednosti, ali bi joj danas ipak ‘više odgovaralo imati vječnih 50 godina’.

- Naravno, kad sam ih imala nisam znala to što sada znam. A to znanje je prednost: Puno sam mirnija i zadovoljnija sitnicama u životu. Do pedesete godine nisam ni razmišljala o godinama, pa ni kasnije, jer sam oduvijek bila zdrava. Tek oko šezdesete sam osjetila blagi umor i zasićenost nekim stvarima, potrebu da imam svoj mir i da ne sudjelujem u stvarnosti koja mi se nameće. Stvorila sam svoj paralelni svemir u kojemu je sve po mom, kaže Sanja Pilić.

- Emocije koje su često dominirale mojim životom i iscrpljivale me, sad su smanjile i mogla sam ih kontrolirati uspješnije nego prije. A kad su djeca odrasla i odselila,e počela sam više misliti na sebe: Sklapati nova prijateljstva, učiti nove vještine, više putovati i iz iskustva mogu reći da putovanja pomlađuju bolje od ikoje kreme za lice, dodaje.

Foto: Marko Lukunić/Pixsell

Sanja Doležal svoj je mir pronašla u preseljenju na selo, tako da je, kako su djeca postajala samostalnija i manje ju trebala, sve više vremena počela provoditi u vikendici na Mrežnici, oazi u kojoj uživa u obrađivanju vrta. U međuvremenu se vratila na scenu i počela raditi na više ‘frontova’, na kojima uspješno potvrđuje status prave zvijezde. I slaže se s ocjenom da menopauza označava vrijeme u kojem žena počinje više uživati u životu.

- Čini mi se da je to upravo prijelaz u razdoblje zrelih godina, kako bismo se ponovo vratile i posvetile sebi. Djeca odrastu, obaveze se smanjuju i mislim da bi žene trebale ponovo pronaći energiju i snagu da budu svoje u punom sjaju, ističe Sanja Doležal. Sretna je što s dragim kolegicama i prijateljicama ima priliku igrati u divnoj i vrlo duhovitoj predstavi koja progovara baš o menopauzi.

- Kad smo krenule s probama, sve smo se pronašle u tekstu, smijale same sebi i odmah nam je nekako bilo lakše. Potpuno smo različite osobe, ne samo u predstavi nego i privatno, ali se savršeno razumijemo i slažemo, kaže. Dodaje kako je u ovim godinama baš izuzetno važna podrška žena općenito, zajedništvo i razumijevanje, pa je i menopauzu lakše progurati uz puno smijeha s prijateljicama.

- Mene menopauza ne stigne ni stići, kaže uz smijeh Mladenka Šarić. Dodaje kako sada, s 53 godine, ima daleko više samopouzdanja nego ikada ranije u životu.

Dok smo mlade, ne uživamo dovoljno u snazi i životu

U vrijeme kad sam imala 25, 30 ili 40 godina trebala sam imati više samopouzdanja, no tada nikad do kraja nisam vjerovala u sebe i u to da je to što radim dobro. Čak i kad bi me netko pohvalio, u meni je uvijek postojala mrvica sumnje i razlog za preispitivanje. Da sam tada imala malo više samopuzdanja, sad bih vjerojatno bila puno sretnija, kaže. Postoji neka snaga koju donose godine, stvari se poslože, dogodi se ravnoteža u kojoj je lako uživati, opisuje, iako je u posljednjih desetak godina nekoliko puta mijenjala planove i fokus u životu, čak i kad je u pitanju karijera.

- Mogu reći da mi je odluka da pređem u ‘slobodnjake’ donijela jako puno. Prvenstveno slobodu da život organiziram onako kako želim i da posložim prioritete, iako čovjek na ovaj način ima i nešto više stresa oko toga da osigura egzistenciju. No, nikad nisam požalila, kaže.

- Općenito mi se čini da dok smo mlađi ne uživamo dovoljno u snazi i životu. I sama u svojoj emisiji na Mreži TV razgovaram s puno žena i rekla bih da se s tim slaže čak 95 posto njih. Kad smo mlađe, društvo nas uči da moramo biti drugima na raspolaganju, da je u redu biti zadovoljan sa sitnicama i ne treažiti nešto za sebe. Kad napuniš 50 godina, u nekoj retrospekciji si ipak postaviš jedno važno pitanje: Koliko ću još živjeti i kakav će to život biti. Tako vjerojatno postajemo svjesnije sebe i počnemo tražiti i neke ‘ventile’ za svoje emocije i stvari u kojima ćemo uživati, priča Mladenka.

Za utjehu muškarcima, dakle, kad preživimo ono ‘najgore’ što nosi menopauza, velike su šanse da ćete uživati uz nas, prvenstveno u činjenici da smo same sobom zadovoljnije i znamo kako biti sretnije u životu. A zbog muškaraca vrijedi reći da je još jedan mit – da žene nakon menopauze počnu više uživati u seksu – izazvao puno smijeha.

- Nisam primijetila neke bitne promjene, niti mi je bilo na listi prioriteta, ali sad ću baš obratiti pažnju, kaže Mladenka Šarić uz smije, dok ginekologinja Gruijić-Koračin kaže kako perimenopauza može donijeti odstupanja u spolnom životu, prvenstveno zbog umanjene spolne želje.

- No, sigurna sam da gubitku spolne želje u tom periodu života doprinose značajno, ako ne i više, ili barem podjednako i životne okolnosti tj. odnos s partnerom/icom, dodaje. Ipak, s vremenom zbog nedostatka hormona, tkivo rodnice i spolovila postane stanjeno i suho, odnosno atrofično.

- Ako žena ne prakticira seksualni odnos redovito, povremeni spolni odnosi mogu postati strašno neugodni i bolni i bez upotrebe preparata koji ovlažuju često nisu niti mogući, upozorava. Ukratko, kao i u bilo kojem drugom životnom razdoblju, uloga partnera i njegova podrška, izuzetno su važni za kvalitetu seksualnog života.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: