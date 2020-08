Četiri najčešća mita vezana za mlijeko u koja mnogi vjeruju

Izrazi 'intolerancija na laktozu' i 'alergija na mlijeko' nisu isto stanje, a razumijevanje razlike može vam pomoći u odluci ima li izbacivanje ili smanjivanje mliječnih proizvoda smisla ili ne

<h2>1. MIT: Mlijeko je loše za sve</h2><p>- U mnogim dijetama se savjetuje odbacivanje mliječnih proizvoda kao tajna dobrog zdravlja, ali takvi proizvodi imaju važnu ulogu za vaše tijelo. Mlijeko sadrži kalcij, vitamin A, bjelančevine, kalij i druge hranjive tvari koje su potrebne za održavanje zdravlja - kaže američki liječnik dr. <strong>Michael Roizen</strong> iz Klinike Cleveland.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO Zašto je dobro piti jogurt baš svaki dan:</p><p>- Postoje ljudi koji iz etičkih razloga ne jedu meso pa izbjegavaju i mliječne proizvode zbog načina uzgoja i slično. Ali, kad je riječ o tvrdnjama o slabijoj prehrambenoj kvaliteti i potencijalnim upalama, jednostavno na tu temu nema puno istraživanja koja bi takve izjave poduprla - nadovezala se dijetetičarka <strong>Kelly Jones</strong>.</p><p>Kaže kako u nekim slučajevima ljudi mogu primijetiti da bolje dišu ili imaju zdraviju kožu nakon izbjegavanja mliječnih proizvoda, ali u tom slučaju može se raditi o blagoj alergiji na takve proizvode.</p><h2>2. MIT: Alergija na mlijeko i netolerancija su isto</h2><p>Izrazi 'intolerancija na laktozu' i 'alergija na mlijeko' nisu isto stanje, a razumijevanje razlike može vam pomoći u odluci ima li izbacivanje ili smanjivanje mliječnih proizvoda smisla za vas osobno ili baš i ne.</p><p>- Alergija i netolerancija drastično su različiti pojmovi. Alergije su reakcije preosjetljivosti imunološkog sustava, dok netolerancije predstavljaju nelagodnu reakciju na hranu ili komponentu određene hrane i to zbog nemogućnosti tijela da to učinkovito probavi i apsorbira - pojasnila je Kelly Jones i dodala kako je intolerancija na mliječne proizvode puno češća pojava od alergije. </p><p>Kaže da, kako ljudi stare, mnogi gube sposobnost probave laktoze. Ovo stanje, koje se naziva netolerancijom na laktozu, pogađa oko 65 posto odraslih ljudi i može izazvati neugodne simptome poput stvaranja plinova, proljeva i nadutosti. </p><p>Alergija na mliječne proizvode je puno ozbiljnija i puno rjeđa pojava. Kad je netko alergičan na mlijeko, on zapravo ima imunološku reakciju na proteine kazeina ili sirutke. </p><p>- To zna stvoriti neugodne simptome poput osipa i svrbeža ili čak može eskalirati do nečeg ozbiljnog i opasnog po život, poput anafilaksije - napominje dijetetičarka.</p><p>- Netolerancija na laktozu mnogo je češća, ali ne znači uvijek potpuno uklanjanje mlijeka i mliječnih proizvoda iz prehrane. Mnogi ljudi koji su intolerantni na laktozu još uvijek mogu tolerirati male količine mliječnih proizvoda. Također je važno napomenuti da postoji nekoliko vrsti mliječnih proizvoda koji potječu od krava, ali sadrže vrlo male količine laktoze, poput kefira - dodao je dr. Michael Roizen.</p><h2>3. MIT: Kalcij je jedina korisna komponenta mliječnih proizvoda</h2><p>Mnogi ljudi mlijeko najviše cijene zbog kalcija, minerala neophodnog za zdrave kosti, mišiće, živce i još mnogo toga. Ali, postoji još puno blagodati konzumacije mlijeka i mliječnih proizvoda.</p><p>- Tu su bjelančevine, vitamini B skupine, a često je mlijeko obogaćeno i vitaminom D. Sirovo mlijeko i sirovi sir mogu, također, osigurati prirodne probiotike - kaže dr. Roizen.</p><p>- Svoje klijente volim educirati o tome da mliječni proizvodi mogu povećati količinu proteina u obrocima, a osobito dobro ih je uzeti nakon vježbanja zbog specifičnih aminokiselina koje mogu pomoći u oporavku mišića - dodao je.</p><h2>4. MIT: Mliječna proizvodi se nalaze samo u hrani</h2><p>Ako ste se odlučili iz bilo kojeg razloga izbaciti mlijeko i mliječne proizvode iz svoje prehrane, važno je znati neke stvari, koje bi vas mogle iznenaditi.</p><p>- Ako ste alergični na mliječne proizvode ili ih ne želite konzumirati iz etičkih razloga, svakako provjerite etikete sve zapakirane hrane i pića - kaže Jones.</p><p>- Također, imajte na umu da hrana nije jedino mjesto u kojem ćete pronaći mliječne proizvode. Zapravo, mnogi lijekovi ili dodaci prehrani sadrže i mliječne proizvode - napominje dr. Roizen.</p><p>- U mnogim slučajevima laktoza djeluje kao neaktivno punilo za lijekove. Ali, to je tako mala količina da je većina pacijenata, koji ne podnose laktozu, može konzumirati bez pojave simptoma. Ipak, važno je porazgovarati s liječnikom i ustanoviti koje su doze i lijekovi prikladni za vas - nadovezala se Kelly Jones.</p><p>- Osim toga, ukoliko zbog vaše alergije može doći do anafilaksije, trebali biste imati na umu da se mlijeko može naći i u proizvodima za njegu tijela - naglasila je ova dijetetičarka, a prenosi <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/dairy-myths">mindbodygreen.com</a>.</p><p> </p>