Četiri organizacijske navike koje trebate usvojiti u 2023. i četiri kojih biste se trebali riješiti

Nova godina je idealno vrijeme za novi početak. Kao profesionalna organizatorica, postoje određene navike koje volim usaditi svojim klijentima i podsjetiti se da ih se i sama pridržavam kako bi naši domovi bili topli, primamljivi i što udobniji, piše autorica i profesionalna organizatorica Mary Cornetta.

S druge strane, postoje i navike s kojima ljudi mogu lako zaglaviti, a koje im čine više štete nego koristi.

- Proći ćemo kroz četiri dobre navike koje bi trebali usvojiti iduće godine i četiri od kojih bi trebali odustati u 2023. godini - napisala je.

Počnite davati svemu u svom domu, pa, dom

- Ne vjerujem u riječ 'razno'. Mislim da sve treba kategorizirati na ovaj ili onaj način i tako svakoj stvari dati 'dom' - mjesto koje je određeno samo za nju. Ako još nemate tu naviku, grupirajte svoje stvari i zatim im dodijelite mjesto. Proizvodi za njegu, potrepštine za prvu pomoć, fotografije, knjige, pribor za kuhanje i sve ostalo bi trebalo imati svoje smisleno mjesto za odlaganje. Na ovaj način, kada nekome nešto treba, vrijeme je da zamijenite predmet ili trebate počistiti, ne morate toliko razmišljati o tome kamo ćete ga staviti - savjetuje.

Počnite kupovati kutije s namjerom

Mary smatra da gumb 'kupi odmah' (buy now) na Amazonu olakšava kupnju popularnih potrepština za kućnu organizaciju.

- Potičem vas da odvojite trenutak prije nego što ga pritisnete i provjerite nekoliko stvari sa svog popisa - piše:

- Ja sam uvijek za simpatične spremnike i kutije za sortiranje stvari, ali ne volim impulzivno kupovati ili da nisam sigurna da će odgovarati mojem domu - piše.

Dodaje da je potrebno napraviti plan gdje će se što odložiti i pospremiti prije kupnje kako ne bi uzalud potrošili novac.

Foto: Dreamstime

Pospremite prostoriju nakon što ste završili s boravkom u njoj

Ujutro pospremite krevet, nakon posla očistite svoj radni stol, operite prljavo posuđe nakon kuhanja...

- Znam, to nije savjet koji želite čuti, ali to je ključ da ostanete uredni i organizirani. Stvaranjem navike pospremanja stvari nakon što završite s njima će vam biti korisno na više od jednog načina. Prvo, to postaje dio vaše rutine i, prije nego što to uopće shvatite, nešto što ćete napraviti bez razmišljanja. Dalje, radeći po malo svaki dan, izbjegava se eventualno gomilanje nereda koji se može činiti preopterećujući za rješavanje. Lakše je pokupiti i pospremiti nekoliko stvari danas nego nekoliko desetaka za mjesec dana.

Počnite planirati 'dane za pospremanje nereda'

- Kao nekome s ADHD-om, ovo je neizmjerno korisna praksa. Imam problema s organizacijom vremenom i zna mi se dogoditi da pustim da prođe previše vremena između velikog čišćenja. Imati podsjetnik u kalendaru da pregledam svoje ormare, kupaonicu i kuhinju povećava šanse da ću doista to i napraviti - piše profesionalna organizatorica.

Kaže da počevši od Nove godine, trebate početi planirati dane za čišćenje. Pri planiranju treba uzeti u obzir sljedeća mjesta za uklanjanje nepotrebnih stvari i čišćenje:

Foto: Dreamstime

Prestanite skupljati predmete zbog osjećaja krivnje

- Nadam se da ćete si u 2023. obećati da više nećete dopustiti da vas osjećaji krivnje sprječavaju da imate dom bez nereda. Da, slatko je što vam je baka prenijela svoju kolekciju porculanskih figurica, ali ako vam se ne sviđaju ili vam čišćenje istih stvara stres, vrijeme je da je se riješite.

- Prije nego što stvari koje ne želite ili vam smetaju bacite raspitajte se među prijateljima i rodbinom želi li tu stvar netko. Možete pitati i na nekoj od grupa u kojima ljudi doniraju stvari koje im ne trebaju, ali su upotrebljive - savjetuje Mary.

Ne čekajte da vam nered zakrči dom

- Klijentima uvijek govorim da izraz 'budem kasnije' ide ruku pod ruku s neorganiziranošću. Iako je istina da se život događa - razbolite se, radni rokovi imaju prioritet i tako dalje - potrudite se ne dopustiti da vam dom bude u takvom neredu da ne želite u njemu provoditi vrijeme - kaže.

Dodaje da 'ovdje na scenu stupaju male navike' o kojima je autorica ranije pisala. 'Pospremajući u hodu, izbjeći ćete preobilje stvari kojima ćete se kasnije baviti.'

Prestanite prigovarati drugima da pospreme nered

Da, može biti vrlo frustrirajuće živjeti s ljudima koji nisu organizirani poput vas, za koje se čini kao da ne vide nered ispred svog nosa i donose više stvari nego što ih odnose iz kuće.

Foto: Dreamstime

- Ali, nažalost, iz vlastitog iskustva znam da postavljanje pitanja, razgovori i svađanje ne pomažu da uvide svoje pogreške. Dapače, stalno zanovijetanje bi moglo imati suprotan učinak. Umjesto toga, dajte primjer. Usredotočite se na brigu o svojim stvarima i svom osobnom prostoru i pokažite koliko je dobar osjećaj kad je sve čisto, uredno i na svom mjestu. Dobre bi navike s vremenom mogle prijeći na njih - piše organizatorica.

Prestanite pokušavati oponašati svoje omiljene influencere na društvenim mrežama

Njihovi se domovi mogu činiti savršenima, ali njihovi točni organizacijski sistemi vjerojatno neće funkcionirati za vaše stvari ili vaš prostor. To nema veze s činjenicom da su im mnogi proizvodi poklonjeni i da bi ukupna cijena onoga što vidite na toj fotografiji mogla uništiti većinu proračuna, piše Mary za Apartment Therapy.

- Volim crpiti inspiraciju od svojih omiljenih influencera i drugih profesionalnih organizatora, ali se trudim ne uspoređivati svoj dom s njihovim. Umjesto toga, stvorit ću sustave koji su unutar mog proračuna i snažno vas potičem da učinite isto u novoj godini - zaključuje.

