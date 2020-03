Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Mačak je počeo grebati tapetu i slučajno otkrio prekrasni mural

Povjesničarka dizajna Amy Azzarito izdala je knjigu 'The Elements of a Home' (Elementi doma), o fascinantnoj povijesti svih vrsta proizvoda namijenjenih kućanstvu: kade, pokrivači, kamini, jastuci, žlice itd. U svojem istraživanju prelistala je čak 500 knjiga, a ponekad je njih 30 imala otvorenih pred sobom kako bi došla do određenih zaključaka i otkrila neke detalje.

Izdvojila je četiri predmeta u kućanstvu koja imaju zanimljivu povijest:

1. Vilica

- Vilica mi je sigurno bila jedan od najdražih predmeta za istraživanje. Ta stvar koju koristimo svaki dan, nekada se smatrala nemoralnom i nehigijenskom. Nije pomoglo ni to što su rane vilice sa dva ili tri šiljka jako nalikovale vražjim vilama - rekla je Amy Azzarito.

Prve vilice koristile su se u Bizantu između 330. i 1453. godine, a u ostatku svijeta nisu bile društveno prihvatljive sve dok slatko, sirupasto sušeno voće nije postalo omiljeno kod renesansnih Talijana.

Naime, bilo ih je nemoguće jesti kada im ruke nisu bile čiste - osim ako su koristili vilicu.

- Ljudi su čak i prije stotina godina voljeli slatko i za desert su bili spremni riskirati igranje s vragom. I tako se vilica rasprostranila - dodala je.

2. Sat

Prije nego što satovi postali naširoko dostupni, tvornički radnici koji ga nisu imali, plaćali su 'kucačima' novčić mjesečno kako bi svako jutro pokucali na njihove prozore.

- Naši su životi definitivno lakši kada ne moramo angažirati nekoga da nam pokuca na prozor. Povijest satova počela je drevnim sunčanim satovima, a potom prešla na prvi mehanički sat godine 723. Kasnije, u 14. stoljeću, svaki je grad imao veliki javni sat koji je zvonio kako bi ljudima održavao raspored obveza - kaže Amy.

Kad su satovi postali dostižan luksuz, Napoleon se pobrinuo da ih u svojem dvorcu ima čak 36, no i to je bilo premalo za 1500 soba koliko ih je imao.

3. Kada

U drevnoj Grčkoj muškarci bi nakon vježbanja stajali pod mladom hladne vode kojima bi ih zalijevale žene ili sluge. Vjerovali su kako je hladan tuš superiorniji nad toplom kupkom. U današnje vrijeme se tuširanje hladnom vodom vraća u modu jer mnogi kažu kako je to dobro za bolji san i produktivnost.

- Od 1500. do 1700. godine kupanje se nije smatralo ničim dobrim. Naime, medicinski stručnjaci tog doba su vjerovali da 'voda otvara pore i omogućava bolesti ulazak u tijelo'. Tek s pojavom prosvjetiteljskog razmišljanja, redovno kupanje vratilo se u svakodnevni život - ispričala je.

- Ljudi su se počeli masovnije baviti kupkama u viktorijansko doba, kada su im se Grci krenuli iznova divili. Jednom kada je kućna vodovodna instalacija postala dostupna pedesetih godina prošlog stoljeća, kupanje je postalo iskustvo kakvo očekujemo u našim kupaonicama - dodala je.

4. Sofa

Na ovom predmetu možete zahvaliti francuskom kralju Luju XIV. Naime, tijekom srednjeg vijeka kraljevi, kraljice i njihovi dvorani putovali su s namještajem u vučnim kolima od dvorca do dvorca. Ali, zbog građanskog rata 1648. godine desetogodišnji Luj morao pobjeći iz Pariza u Saint-Germain-en-Laye bez svojeg namještaja. To je značilo da, kada ga dvorjani dođu posjetiti, nemaju gdje sjesti.

- Osjetio se poniženo što im ne može pružiti gostoprimstvo pa je ostatak života proveo pokušavajući to nadoknaditi, kreirajući poznati Versailles s udobnim komadima namještaja - ispričala je Amy.

Dodala je kako joj je jako zabavna činjenica da su Britanci u 18. stoljeću protestirali radi načina reklamiranja sofa. Reklame su im bile provokativne zbog žena koje su ležale na njima. Ipak, to ih nije spriječilo da sofe kupuju, ipak su bile daleko udobnije od tvrdih drvenih klupa i stolica, prenosi The Washington Post.

