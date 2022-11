Četiri škakljiva pitanja o seksu na koje sve žene žele saznati odgovor, a nije im ugodno pitati

Nažalost, ljubav između dvoje ljudi nije garancija za odličan seks. To je razlog zašto i parovi koji se vole najviše na svijetu imaju problema kada se njihova srca i ostali dijelovi tijela ne mogu usuglasiti, objašnjava stručnjakinja za seks Tracey Cox.

POGLEDAJTE VIDEO: Najbolji u krevetu

Kaže kako je teško ući u nečiju intimu i dijeliti savjete, jer je svaka veza mali svijet za sebe, a odnosi nisu nimalo jednostavni.

- Ipak, mogu dati nekoliko savjeta, zapravo odgovora na pitanja koja zanimaju mnoge žene - dodaje Tracey Cox, a prenosi Daily Mail.

Trebam li napustiti partnera ako mi ne može priuštiti orgazme?

- Ovdje ću napraviti dvije pretpostavke. Prvo, da ste žena koja ovo čita, jer većina muškaraca rijetko ima problema s orgazmom. Drugo, da ste vjerojatno heteroseksualka, jer lezbijke imaju veću stopu orgazama od muško-ženskih parova - objasnila je.

Foto: Dreamstime

- Kod ovog pitanja moramo biti jasni - nitko vam ne može dati orgazam, morate ga uzeti. To znači da bi trebale naučiti kako doći do vrhunca pomoću vibratora ili masturbacije, a zatim njemu pokazati kako da to učini prstima. Trebate mu pokazati i usmjeriti ga kako da koristi jezik, objasnite mu kakve podražaje trebate - kaže Tracey Cox.

Dodaje kako je, također, važno znati da je za većinu žena najteže postići orgazam tijekom penetracije.

Naravno, postoje muškarci dobro upoznati sa ženskim tijelom i načinom kako reagira na intimne podražaje. Ali, ako vaš nije u toj grupi, podučite ga što vas uzbuđuje, komunicirajte, pokažite mu uzdasima kada "pogodi u zlatnu žilu užitaka".

Što je gore - imati dosadan seks ili ga ne imati uopće?

- Prakticiranjem konstantno dosadnog seksa ne činite si baš nikakvu uslugu. Mnogo uglednih seksualnih terapeuta u takvim situacijama savjetuju parovima da uzmu pauzu. Seksualna apstinencija može pomoći pokrenuti ljubavni život, je ponekad je pauziranje i počinjanje iznova jedini izlaz iz toksične povezanosti spolnosti partnera i ljubavnog odnosa - kaže ova stručnjakinja.

Dodaje, kako ponekad nije loše niti potražiti pomoć dobrog seksualnog terapeuta koji će svojim savjetima pomoći riješiti problem i intimu vratiti na 'pravi kolosijek'.

Foto: Dreamstime

- Napravite pauzu od seksa na mjesec dana i usredotočite se na predigru. Zabrana bilo čega čini da nam to postaje više privlačno, a kada mjesec dana prođe, oboje ćete čeznuti za penetracijom - kaže.

Moram li partneru pružati oralni seks?

- Zaista je dobra ideja da jedno drugome pružate oralni seks, evo zašto. Odbijanje oralnog seksa nije samo uskraćivanje partneru izuzetno zadovoljavajućeg dijela seksa, to je odbijanje srži osobe. Nazovete li to "odvratnim" ili kažete da vam se ne sviđa, mogao bi pomisliti da vam se njegove genitalije gade, da vam se ne sviđa kako izgledaju, niti kakvog su okusa i mirisa - objašnjava Tracey Cox.

Napominje kako se 36 posto žena i 31 posto muškaraca osjeća nesigurno kada su vlastite genitalije u pitanju. Pokazalo je to američko istraživanje provedeno na 1000 ljudi iz SAD-a i Europe čija tema je bila - što im je neugodno tijekom seksa.

- Oralni seks je najintimniji dio seksa jer doslovno uzimate privatni dio vašeg partnera u svoja usta. Čak i ako ne uživate u tome, to je nešto što će vašem partneru pružiti zadovoljstvo, jer ne mora se svaki seksualni čin vrtjeti oko vašeg osobnog zadovoljstva - dodala je.

Može li afera spasiti brak i seksualni život partnera?

- Postoji teorija da je seks "sa strane" može održati višegodišnje brakove, zapravo pomaže održati strast. Ja sam dijete iz braka koji se raspao zbog preljuba i ne bih se složila s tom teorijom. Mogu vam reći da nije sama afera ta zbog koje se veze prekidaju, već laganje s kojime ljudi ne mogu živjeti - kaže Tracey Cox.

Foto: Dreamstime

Dodaje kako je šašava ideja imati aferu da biste začinili seksualni život s dugogodišnjim partnerom. Osim toga, seks s ljubavnikom ne mora nužno značiti i bolji seks nego kod kuće.

Razlog zašto su afere toliko privlačne je činjenica da je to nešto novo i uzbudljivo s nekime koga niste vidjeli već 10.000 puta.

- Želite li vratiti strast u seks s dugogodišnjim partnerom, predviđate i planirate seksualne susrete. To su strategije kojima možete stvorili scenarij preljubničkog seksa, ali sa svojim partnerom. I preljub vas tjera da planirate seksualne susrete, gdje i kada, da razmišljate kako ćete se urediti, kakvo donje rublje izabrati, a koje će ga impresionirati kada vas skine itd. Pa zašto se toliko ne potruditi u vlastitoj vezi. Zapamtite, preljubnički seks nije spontani seks, to je planirani seks - kaže ova stručnjakinja.

- Imati aferu može spasiti vaš seksualni život, ali samo kada je u tu aferu uključen vaš partner, onaj s kojime živite - dodala je.

Najčitaniji članci