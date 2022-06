Koje su laži u vezi prihvatljive, a koje mogu dovesti do ozbiljnih problema i prekida veze

Iako laganje zasigurno nije poželjna aktivnost u vezama, petljanje o tome tko je pojeo zadnji Jaffa keks teško da je na istoj razini obmane kao afera.

No gdje povući crtu da zaustavite bezazlene bijele laži da se pretvore u nešto ozbiljnije što bi moglo naštetiti vašoj vezi?

Stručnjakinja za odnose iz Londona i suosnivača aplikacije za sastanke So Syncd, Jessica Alderson, otkrila je najčešće razloge za laganje i objasnila kad se trebate brinuti da će laži postati problem.

Nesigurnost je jedan od glavnih razloga za laganje, prema Jessici, koja kaže da ljudi znaju biti posramljeni svojim pravim ja i onda se pokušaju prikazati boljima nego što jesu. Također, još jedan česti razlog za laganje je izbjegavanje sukoba.

- To može biti rezultat želje da se izbjegne ispitivanja koja bi donijela nemir u vezu ili nedostatak volje i energije da se riješi neki problem - rekla je.

Također biste mogli izbjegavati reći svom partneru istinu kako ne biste povrijedili njihove osjećaje.

- Ovo se obično događa kad nam je duboko stalo do nekoga i kad ga želimo zaštititi od ružne situacije ili nečeg lošeg što smo učinili za što znamo da će ih razočarati - objašnjava stručnjakinja.

Drugi rjeđi razlozi za laganje uključuju: laganje kako bi kontrolirali nekoga i ljude koji su kompulzivni lažljivci.

Ovdje Jessica otkriva neke od uobičajenih stvari o kojima ljudi lažu u vezama, te jesu li takve laži bezopasne ili ne.

Nevine laži kojima ne želite povrijediti svojeg partnera

- Povremena nevina laž nije loša stvar. U konačnici dobar način da se utvrdi je li laž prihvatljiva jest je li namjera koja stoji iza nje čista i postoje li dugoročne posljedice - kaže Jessica.

- Na primjer, ako se vaš partner jako trudi da vam kupi rođendanski poklon za koji misli da će vam se svidjeti, čak i ako vam se ne sviđa, prihvatljivo je - pa čak i korisno u nekim slučajevima - pokazati zahvalnost za poklon - objašnjava.

- U ovom slučaju, namjera iza laži je čista. To je jednostavno da izbjegnete povrijediti osjećaje vašeg partnera i malo je vjerojatno da će imati dugoročne posljedice. Međutim, ako zateknete sebe da svom partneru redovito lažete, nešto nije u redu - dodaje.

- Nevine, takozvane bijele, laži bi trebale biti jednokratne, a ne redovite pojave - dodaje.

Laži vezane za novac

- Najčešća laž u vezama je povezana s trošenjem novca. Financije su jedan od vodećih uzroka napetosti u odnosima jer ljudi često imaju čvrste stavove o novcu - kaže Jessica.

Razlozi zbog kojih ljudi lažu o novcu obično su povezani s osjećajem krivnje, kontrole i straha, objašnjava i nastavlja da 'u nekim slučajevima ljudi žele držati svoj novac odvojen iz praktičnih razloga ako znaju da neće biti sa svojim partnerom na duge staze.'

Ako ste na duge staze sa svojim partnerom, Jessica je upozorila da stalno laganje o novcu može narušiti povjerenje u vezi.

- Povjerenje je jedan od temeljnih stupova svake veze i ako vam partner zbog laganja ne vjeruje, može biti vrlo teško ili čak nemoguće obnoviti to povjerenje, ovisno o razmjerima laži - upozorila je.

Laži o tome što želite u budućnosti

Stručnjakinja je rekla da srećom ljudi ne lažu o većim stvarima u odnosima kao što su njihovi planovi i želje za budućnost, poput kupnje nekretnine ili stvaranje obitelji.

- Međutim, važno je biti iskren o tome što želite i ne biti u iskušenju skrivati ​​to u nadi da ćete zadržati odnos s nekim tko nema iste ciljeve kao i vi - upozorava.

- Te velike teme nisu nešto o čemu treba razgovarati na prvom spoju, ali, na primjer, ako želite imati djecu, važno je biti iskren o tome što želite - a većina ljudi jest - rekla je Jessica i dodala da 'nema smisla lagati o ovakvim stvarima.'

Laži o tome što radite ili gdje ste

Jessica kaže da u zdravim vezama nikada ne bi trebalo biti potrebe da lažete o tome gdje ste ili što radite.

- Naravno, neovisnost u vezi je važna i ne biste trebali govoriti svom partneru gdje ste svake minute u danu, ali lagati o svojoj lokaciji je druga priča - kaže.

- Ako osjećate potrebu lagati, vjerojatno radite nešto za što znate da vašeg partnera neće 'oduševiti' i trebali biste to zajedno riješiti otvorenim i iskrenim razgovorom - savjetuje Jessica.

Lažete da ste sretni u vezi

- Neki ljudi lažu sebe i druge govoreći da su sretni u vezi kada nisu, a to rade jer se boje biti sami - rekla je Jessica.

- Prekidi mogu biti razorni i kako bismo izbjegli ili odgodili taj nesretni događaj, možemo se početi pretvarati i lagati sebi i drugima da smo sretni i zadovoljni, a u biti nismo - objašnjava.

No, Jessica je rekla da to 'gotovo uvijek pogoršava situaciju jer ako se pretvarate da ste sretni u vezi, s vremenom morate donijeti tešku odluku hoćete li se rastati ili ćete pokušati riješiti probleme sa svojim partnerom'.

- Pomisao da si sam može biti zastrašujuća, ali naučiti biti sretan sam sa sobom je jedna od najboljih stvari koje možeš učiniti u životu - savjetuje.

Laži o prošlim vezama

- Ljudi ponekad lažu o prošlim vezama kako bi zaštitili svoje partnere. Međutim, ako je riječ o usporedbi vašeg sadašnjeg partnera s prethodnim partnerima, najbolje je to jednostavno ne raditi - rekla je Jessica.

Međutim, kaže kako ne biste trebali biti u iskušenju lagati o vlastitim postupcima u prošlosti.

- Ako se radi o nečem ozbiljnijem, kao što je činjenica da ste varali u prethodnoj vezi, možda ćete biti u iskušenju lagati o tome, ali trebali biste biti otvoreni i iskreni bez obzira u kojoj ste fazi kao par - rekla je.

Dodaje da je to 'težak razgovor, ali ako vas partner izravno o tome pita, trebali biste reći istinu jer potencijalni partneri imaju pravo znati.'

Devet načina pomoću kojih ćete uočiti laži

Velika stanka: Laganje je prilično složen proces s kojim se tijelo i mozak moraju nositi. Najprije vaš mozak proizvodi istinu koju zatim mora potisnuti prije nego što izmisli laž i izvedbu te laži.

To često dovodi do dulje stanke od uobičajene prije odgovora, plus tehnika verbalnog odugovlačenja poput 'Zašto to pitaš?' umjesto izravnog i otvorenog odgovora.

Pogled: Ljudi očima otkrivaju puno više nego druga bića. Kad ljudi pogledaju ulijevo gore onda pristupaju sjećanjima, ali kad nam se oči prevrnu udesno, onda počinje 'kreativno' razmišljanje. Također, osjećaj krivnje za laž često tjera ljude da koriste gestu za prekid kontakta očima, kao što je gledanje dolje ili u stranu.

Izgubljeni dah: Laganje uzrokuje kod većine ljudi trenutnu reakciju na stres, što znači da se aktiviraju mehanizmi borbe ili bijega. Usta se suše, tijelo se pojačano znoji, ubrzava se puls, a ritam disanja se skraćuje na pliće udisaje koji se često mogu i vidjeti i čuti.

Prekomjerna kompenzacija: Lažljivac će često jako gestikulirati u pokušaju da bude uvjerljiviji. Ovaj pretjerani govor tijela može uključivati ​​previše kontakta očima (često bez treptanja!) i pretjerano naglašene gestikulacije.

Poker lice: Iako neki ljudi radije koriste poker lice, mnogi pretpostavljaju da je manje više i tijekom laganja uopće ne gestikuliraju.

Skrivanje lica: Kada netko laže, često ima jaku želju sakriti svoje lice od publike. To može dovesti do djelomične geste prekida, poput dobro poznatog češkanja po nosu ili prelaskom ruke preko lica.

Dodiri za samoutjehu: Stres i nelagoda od laganja često stvaraju geste kojima je cilj da se lažljivac utješi, kao što je ljuljanje, prolazak prstima kroz kosu ili vrćenje ili igranje vjenčanim prstenom. Svi smo skloni koristiti geste za samoutjehu, ali to će se dramatično povećati kad netko ne želi reći istinu.

Mikro-geste: To su vrlo male geste ili izrazi lica koji mogu bljesnuti licem tako brzo da ih je teško vidjeti. Stručnjaci će često koristiti snimljene snimke koje se zatim usporavaju kako bi otkrili pravi odgovor govora tijela koji se pojavljuje usred izvedene laži.

Najbolje vrijeme da ih uočite u stvarnom životu je potražiti izraz lica koji se pojavljuje nakon što lažljivac završi svoj govor. Usta bi se mogla iskriviti ili se oči prevrnuti u trenutku odavanja.

Ruke i noge: Ljudi dok lažu ne znaju što bi sa svojim rukama i nogama, pa ih pomiču, prebacuju nogu preko noge i slično. Kad su geste i riječi u suprotnosti, to se zove nekongruentna gestikulacija i često ruke ili noge govore istinu, dok usta - lažu.

