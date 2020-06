Četkanje tijela dobro je za kožu: Potiče cirkulaciju i pomlađuje je

<p>Kada je riječ o čišćenju i njezi, vjerojatno ulažete velike napore u četkanje kose i zubiju. Ponekad je čak preporučljivo nježno iščetkati usne kako bi bile glatke. Ali jeste li ikada razmišljali o četkanju cijelog tijela? Koliko god to izgledalo bizarno, vaše tijelo također zaslužuje istu vrstu njege.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Savjeti dermatologinje Ivane Nole</p><p>No, ipak ne možete koristiti bilo koju četku za ovaj 'tretman'. Zapamtite, ta vlakna će dodirnuti vašu kožu, zato trebate upotrijebiti četku s mekšim vlaknima koja se može kružnim pokretima koristiti na koži, i to neposredno prije tuširanja. Imajte na umu da, dok se ta četka može koristiti na tijelu, lice i područje vrata treba izbjegavati, jer je ta koža najosjetljivija.</p><h2>Zašto biste to trebali učiniti?</h2><p>Stručnjaci kažu da četkanje na suho može neizmjerno pomoći jer potiče protok krvi na koži. To može dugoročno održati kožu zdravom, a ujedno je sačuvati i od preranog starenja. Smatra se da suho četkanje pomaže i kod prirodnog pilinga. Kao takav, može riješiti mrtve stanice kože i prljavštinu koja je zaglavila na površini. Može riješiti i problem uraslih dlaka, ali i zategnuti kožu te smanjiti celulit.</p><h2>Stvari koje trebate imati na umu</h2><p>Kao što smo spomenuli ranije, prvo trebate provjeriti ima li četka meka vlakna, a ne tvrda koja bi vam mogla naštetiti. Nadalje, pokret mora biti uvijek kružan, kako bi pomogao u protoku krvi. Također, nemojte se brinuti da ćete oštetiti kožu ili da će biti puna crvenila i ogrebotina.</p><p>Jednom kada završite s četkanjem tijela, krenite pod tuš i koristite blago, umirujuće sredstvo za čišćenje tijela. Izbjegavajte korištenje bilo čega agresivnog. Nakon tuširanja, obavezno nahranite kožu kvalitetnim mlijekom za tijelo ili kremom kako biste joj vratili vlažnost koja je nestala tijekom četkanja. No, ako imate osjetljivu kožu, prvo se obratite dermatologu, piše <a href="https://indianexpress.com/article/lifestyle/life-style/body-brushing-can-benefit-your-skin-greatly-find-out-how-6474668/lite/" target="_blank">The Indian Express</a>.</p>