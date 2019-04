Chill&Grill: Peći će se kobasice i svinjetina kao u srcu Europe

U specijalitetima iz samog srca Europe moći ćete uživati i na skorašnjem Chill&Grill festivalu. Ovo smo izdanje posvetili svjetskoj kuhinji, kroz koju će vas provesti uspješni hrvatski chefovi i restorani. Posjetite nas na Bundeku između 27. travnja i 1. svibnja i uživajte u specijalitetima s grilla! Lijepo vrijeme, šareno sezonsko povrće i dobri komadi mesa mogu se dostojno iskoristiti samo na jedan način – grilanjem! U državama Srednje Europe grilanje je također društveni događaj; vikendima se obitelji nerijetko okupljaju oko specijaliteta s neodoljivim mirisom dima.

U Njemačkoj grilanje obuhvaća nekoliko bitnih elemenata – svinjske kotlete, kobasice i različite salate. Uz sočne, marinirane kotlete, neizostavno su jelo bratwurst, kobasice napravljene od mješavine svinjetine i junetine. Na zabavi uz grill u mogla bi vas dočekati i poznata krumpir salata, kao i maslac sa začinskim travama. Naravno, sve uz kriglu rashlađenog piva!

Foto: Stockfood U susjednoj je Poljskoj tradicija grilanja vrlo slična – također vole svinjetinu. Ovog je puta riječ o svinjskoj lopatici te kaszanka kobasici, koju mi nazivamo krvavicom. Klasik su i ražnjići s povrćem, kao i pastrva koja se stavlja na grill omotana folijom. I u Češkoj su kobasice nacionalno blago, baš kao i svinjetina, a prema nekim izvorima često grilaju i mariniranu piletinu.

Foto: Stockfood

Mađarsku povezujemo uglavnom s gulašima i paprikašima, ali i ondje se može pronaći poneko jelo s grilla. Vole kobasice, kao i ostatak centralne Europe. Svima su nam poznate debrecinke, koje su zbog teksture i sočnosti idealne za grilanje, a potječu upravo iz Mađarske. Ondje ćete moći probati i tzv. Transilvanijski miks, koji se sastoji od svinjetine, junetine, krumpirića, ukiseljenih krastavčića i paprike.

Utjecaj srednjoeuropskog kruga snažno se osjeća i u Kontinentalnoj Hrvatskoj, gdje se također često grilaju svinjski kotleti, vratina pa čak i kobasice. Vrlo povoljan geografski položaj omogućio nam je i povlačenje najboljeg iz mediteranske tradicije pa nerijetko grilamo i ribu.

Chill&Grill 3.0 New Experience

U konceptu po imenu New Experience pozivamo vas da probate jela sa svih kontinenata za koja do sada vjerojatno niste ni čuli. U njemu će kuhati renomirani chefovi i najpoznatiji food blogeri, a svake ćemo se večeri isplesati na odličnim besplatnim koncertima Let 3, Nipplepeoplea, TBF-a, Kojota, Soulfingersa i mnogih drugih.

Također, ove godine uveli smo novost u obliku Eco zone, namijenjene onima koji na Bundek dođu biciklom, rolama, koturaljkama, skejtovima, romobilima ili pješice. Posjetitelji će imati mogućnost provozati i hibridno plug in vozilo te ujedno saznati sve o uštedi i napajanju vozila električnom energijom. U slučaju da dolazite s djecom, nemojte brinuti jer pripremamo i Kids zonu. Bezbrižno uživajte u iću i piću dok se oni zabavljaju u našoj sigurnoj zoni.

Do Chill&Grill 3.0 New Experience festivala preostalo je još nekoliko dana, koje ćemo popuniti ekskluzivnim najavama chefova, restorana i glazbenika. Pratite našu web stranicu, portal Gastro.hr i društvene mreže, uskoro otkrivamo zbog čega će treći Chill&Grill festival biti još veći, bolji i zanimljiviji od prethodnih!

Podravka, kao glavni partner Chill&Grilla, donosi sasvim novo iskustvo uživanja u hrani. Uz plaćanje Mastercard® i Maestro® karticama ostvarit ćete 10% popusta na svu hranu i piće.

U Pevec vrtnoj zoni s atraktivnim vertikalnim vrtovima, saznajte koji ste tip grill majstora i osvojite nagrade.

Službeni dobavljač festivala, Mesna industrija Ravlić, osigurava vrhunsko domaće svježe meso za svjetske specijalitete.

Kisko predstavlja najfinije salate iz cijelog svijeta, a ”Jack’s wings&things” restoran fantastične okuse koje još niste probali.

Petrol će vas upoznati s projektom elektromobilnosti kroz URBAN E projekt - prvom javnom mrežom električnih punionica u Zagrebu, a Mitsubishi s novim Outlander Plug in Hybridom.

Tu su i "Servis za sendviče" Zvijezda majoneze, American Donut i Pekar pekarski proizvodi, kraljevsko bavarsko pivo Kaltenberg i zagrebački craft Medvedgrad.Za čiste i blistave roštilje Chill&Grilla zaslužan je Permetal.

