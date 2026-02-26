Cijeli život pogrešno pečete najskuplji i najfiniji dio mesa!

Blizanci Ivan i Dominik Đukić, stručnjaci za steakove iz Poreča, ispričali su nam kako žele pokazati ljudima da svatko kod kuće može pripremiti savršeni steak te otkrili što je sve potrebno da bi ispao kao iz restorana.

Poreč: Braća Ivan i Dominik najmlađi majstori steakova u državi

Prije same kupovine i pečenja savršenog komada mesa, blizanci ističu jednu ključnu stvar – tava za pečenje mora imati deblje dno. Bez toga, kažu, nema ravnomjernog pečenja ni prave korice. A kad je riječ o odabiru mesa, imaju jasno pravilo: što je steak masniji i deblji, lakše ga je pravilno ispeći nego tanji komad koji se brzo prepeče i izgubi sočnost.

Dominik je “usput” otkrio još jedan detalj koji puno govori o Ivanovom iskustvu. Naime, kad Ivan u restoranu dobije steak na tanjur, dovoljan mu je tek lagani pritisak prsta na meso da procijeni je li savršeno pečen ili će ga morati vratiti.

24sata Poreč: Braća Ivan i Dominik najmlađi majstori steakova u državi | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

- Ako nije dobro pripremljen, vratim ga. Pa ako već plaćam nešto, želim dobiti za svoje novce ono što sam naručio - otvoreno je rekao Ivan.

Tanji komad mesa se prije može prepeći. Za pripremu najčešće traženog medium rare komada mesa optimalna je temperatura od 52 do 58 stupnjeva Celzijevih, i to zato što se mast unutar mesa topi te meso dosegne najveću sočnost i mekoću. Koliko dugo se peče steak nema pravila. Gleda se unutarnja temperatura, jer komad mesa može biti tanji ili deblji.

