Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
SAVJETI MAJSTORA GRILLA

Cijeli život pogrešno pečete najskuplji i najfiniji dio mesa!

Piše Dijana Marić-Odobašić,
Čitanje članka: 1 min
Cijeli život pogrešno pečete najskuplji i najfiniji dio mesa!
8
24sata Poreč: Braća Ivan i Dominik najmlađi majstori steakova u državi | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Prije same kupovine i pečenja savršenog komada mesa, blizanci Dukić ističu jednu ključnu stvar - tava za pečenje mora imati deblje dno. Bez toga, kažu, nema ravnomjernog pečenja ni prave korice

Admiral

Blizanci Ivan i Dominik Đukić, stručnjaci za steakove iz Poreča, ispričali su nam kako žele pokazati ljudima da svatko kod kuće može pripremiti savršeni steak te otkrili što je sve potrebno da bi ispao kao iz restorana.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Poreč: Braća Ivan i Dominik najmlađi majstori steakova u državi 01:50
Poreč: Braća Ivan i Dominik najmlađi majstori steakova u državi | Video: 24sata/Srećko Niketić/PIXSELL

Prije same kupovine i pečenja savršenog komada mesa, blizanci ističu jednu ključnu stvar – tava za pečenje mora imati deblje dno. Bez toga, kažu, nema ravnomjernog pečenja ni prave korice. A kad je riječ o odabiru mesa, imaju jasno pravilo: što je steak masniji i deblji, lakše ga je pravilno ispeći nego tanji komad koji se brzo prepeče i izgubi sočnost.

Majstori ispekli zanat Braća Grill: Najskuplje komade mesa 'roštiljamo' ko od šale
Braća Grill: Najskuplje komade mesa 'roštiljamo' ko od šale

Dominik je “usput” otkrio još jedan detalj koji puno govori o Ivanovom iskustvu. Naime, kad Ivan u restoranu dobije steak na tanjur, dovoljan mu je tek lagani pritisak prsta na meso da procijeni je li savršeno pečen ili će ga morati vratiti.

24sata Poreč: Braća Ivan i Dominik najmlađi majstori steakova u državi
24sata Poreč: Braća Ivan i Dominik najmlađi majstori steakova u državi | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

- Ako nije dobro pripremljen, vratim ga. Pa ako već plaćam nešto, želim dobiti za svoje novce ono što sam naručio - otvoreno je rekao Ivan.

24sata Poreč: Braća Ivan i Dominik najmlađi majstori steakova u državi
24sata Poreč: Braća Ivan i Dominik najmlađi majstori steakova u državi | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Tanji komad mesa se prije može prepeći. Za pripremu najčešće traženog medium rare komada mesa optimalna je temperatura od 52 do 58 stupnjeva Celzijevih, i to zato što se mast unutar mesa topi te meso dosegne najveću sočnost i mekoću. Koliko dugo se peče steak nema pravila. Gleda se unutarnja temperatura, jer komad mesa može biti tanji ili deblji.

24sata Poreč: Braća Ivan i Dominik najmlađi majstori steakova u državi
24sata Poreč: Braća Ivan i Dominik najmlađi majstori steakova u državi | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Šampioni rasprave: Ovi znakovi Zodijaka se najbolje svađaju
UVIJEK POBJEĐUJU

Šampioni rasprave: Ovi znakovi Zodijaka se najbolje svađaju

Astrolozi navode da, ukoliko se nađete usred svađe s nekim od zračnih horoskopskih znakova, sigurno nećete dobiti bitku. Takvim je znakovima pobjeda zajamčena baš svaki put
Branimir (37) iz Osijeka: 'Noću sam imao temperaturu... i šok! Dva puta presadili su mi jetru'
RIJETKA BOLEST JETRE

Branimir (37) iz Osijeka: 'Noću sam imao temperaturu... i šok! Dva puta presadili su mi jetru'

Kad mi se stanje pogoršalo, potražio sam drugo mišljenje u KBC-u Zagreb i odmah su rekli rekli - primarni sklerozirajući kolangitis, priča Branimir Lončarić (37), iz Osijeka
Dnevni horoskop za četvrtak 26. veljače: Riba je brzopleta, Lav priča vrlo ohrabrujuće...
ŠTO NAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za četvrtak 26. veljače: Riba je brzopleta, Lav priča vrlo ohrabrujuće...

Pročitajte dnevni horoskop za četvrtak 26. veljače i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026