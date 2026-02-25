Ivan i Dominik su blizanci iz Poreča koji su u Argentini usavršavali svoju vještinu grill majstora. Restorani ih traže da im prenesu male tajne velikih majstora na roštilju
Majstori ispekli zanat PLUS+
Braća Grill: Najskuplje komade vrtimo k'o od šale. Zarađujemo na muškarcima željnih iskustva
Čitanje članka: 4 min
Blizanci Ivan i Dominik Đukić (27) iz Poreča najmlađi su kraljevi steakova u Hrvatskoj. Dvojajčani su blizanci, odnosno, kako su nam rekli, oni su zapravo dio fantastične trojke, ali njihova sestra blizanka ima drugu strast i životni poziv. Ona je liječnica. Ivan je izuzetan majstor steakova, a u stopu ga prati Dominik, kojega Ivan još obučava kako biti najbolji. Kao on. Braća dijele nevjerojatnu strast prema vrhunskoj pripremi steakova, a koliko su zapravo dobri pokazuje više od 225.000 članova njihove Facebook grupe koja stalno raste, kao i brojni restorani u koje braća ulaze kako bi kuharima pokazali kako se to majstorski radi.
