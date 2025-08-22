'Cijene nećemo dizati makar propali!' Jedan lovi, drugi friga

Lokalno stanovništvo, domaći gosti, ali i stranci pohrlili su u nedavno otvoreni riblji fast-food "Malo mora" koji nudi morske delicije po jako povoljnim cijenama. I to u centru najvećeg istarskoga grada.

- Gdje vi još danas možete pronaći porciju domaćih srdela s pečenim krumpirićima za samo šest eura? A još je odlično napravljeno. Riba je stigla svježa i nije 'spržena' kao na nekim mjestima gdje sam jeo.

Tražio sam nešto lokalno, jeftino i dobro, a da se ne 'napuhuju' cijene zbog turista. I našao sam sve to u 'Malo mora' - rekao je jedan Zagrepčanin na odmoru u Puli, koji je upravo završavao obrok.

U samom centru grada Pule na tržnici, dvojica prijatelja, poslovnih partnera i prije svega entuzijasta otvorili su prije mjesec dana, kako oni kažu, "riblji fast food". A iza toga se kriju ideja, duboke pripreme, pa čak i konzultacije s vrsnim šefom Davidom Skokom.

Jedan od vlasnika, Antonio Petrinčić (27), s kolegom i poslovnim partnerom Viktorom Marićem htio je ostvariti dugogodišnju želju. Inače je inženjer strojarstva koji obožava ribu i more.

- Prijatelj i ja htjeli smo 'restorančić' po povoljnim cijenama i da bude sve 'od mora do stola'. Otvorili smo prošli mjesec i još ne znam hoće li nam se ove cijene isplatiti, ali ih nećemo dizati. Eto, baš nećemo. Želimo ponuditi lokalnom stanovništvu (ali su i turisti dobrodošli) nešto naše, domaće, što je, nažalost, sve manje zastupljeno. Imamo u 'Malo mora' zapravo jednu bazu morskih obroka. Jednostavno, brzo, ukusno i što si mogu priuštiti svi. Primarno želimo da nam dođu domaći ljude, ali svi su, naravno, dobrodošli. Želimo da ljudi pojedu obrok za malo novca, a da je uz sve to i zdrav. Da ne jedu samo pizze, kebabe, hamburgere..., i ono što zapravo i nije dio našega podneblja. Prijatelj i poslovni partner Viktor je ribar. Njegova obitelj je treća generacija ribara i imaju prodajni riblji štand na pulskoj tržnici. I kad se riba ulovi, ja pečem - jednostavnim riječima objasnio je Antonio dodajući da je Viktor na poslovnom putu i da zato nije mogao doći.

Dok se Viktor diže ranom zorom i ide loviti ribu, Antonio priprema "teren" i čeka da počne pržiti ulovljeno.

- Imamo frišku srdelu, tunu, lignje i frigane 'zere' (girice) koje obožavaju najviše stariji ljudi jer ih vraćaju u djetinjstvo. Ne znamo još hoćemo li i koliko preživjeti od ovoga posla, ali smo obojica u njega krenuli čistim srcem i ljubavi prema našemu moru. Vidjet ćemo uskoro - smije se Antonio.

Nisu htjeli, dodao je, u posao ući megalomanski. Dovoljna im je minimalna zarada, jer žele ljudima dati mirise i okuse mora po pristupačnim cijenama. Tako porcija srdela s krumpirićima stoji šest eura, porcija "zera" s krumpirićima sedam eura, prženi komadići svježe tune s prilogom su deset eura, pržene lignje s prilogom deset eura, pržene kozice s prilogom su deset eura, a "dečki " su ponosni na svoje jelo "frito misto", jer ta porcija u sebi ima lignje, repove kozica, zere i srdele. I to stoji osam eura, ali bez krumpirića.

- Želimo više raditi i tako ćemo više zarađivati. A ne dizanjem cijena. To mogu svi. E pa mi ne želimo. Naše jelo 'frito misto' je simpatično jer u sebi ima pomalo od svega. Da ljudi ne moraju naručivati tri porcije raznih vrsta i gledati što im najviše odgovara. Ovdje u jednoj imaju sve to. Prije nego što smo zaista tiho otvorili svoj riblji san u centru Pule, mailom smo kontaktirali vrsnoga kuhara Davida Skoku, koji se odazvao odmah te nas došao poslušati i dati odlične savjete - otkriva nam Antonio.

Vlasnici su inače amaterski kuhari, ali i veliki ljubitelji morskih delicija. Antonio je priznao da je ideja došla iz duše, ali i poduzetničkog pothvata. Htjeli su napraviti nešto svoje u jednostavnoj gastronomiji.

- U Puli nedostaje mnogo toga. Ovo je neka naša mala ideja, ali ljudi su ju prepoznali. I dalje ja, osim što ovdje pržim ribu satima, imam svoj primarni posao. Prvostupni sam inženjer strojarstva i radim u firmi kao prodajni inženjer za klimatizaciju u Istri. U slobodno vrijeme, evo, vodim ovaj mali ukusni raj - iskreno je rekao Antonio. On je i strastveni sportski ribolovac koji je stalno aktivan, a na pitanje kad sve to stiže, kroz smijeh je rekao da malo spava i da se sve može kroz odličnu organizaciju.