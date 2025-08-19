Nova studija: Ove namirnice smanjuju rizik od 6 vrsta raka!

Bilo da se radi o mlijeku, jogurtu, siru ili fermentiranim proizvodima poput kefira, svi oni doprinose boljem zdravlju srca, smanjenju rizika od dijabetesa tipa 2 te određenih vrsta raka. Osim toga, mliječni proizvodi bogati su visokokvalitetnim proteinima, mineralima poput kalcija i magnezija te vitaminima, posebno vitaminom B12, što ih čini neizostavnim dijelom uravnotežene prehrane.

Grupa istraživača željela je istražiti veze između konzumacije mliječnih proizvoda i različitih zdravstvenih ishoda kod odraslih provođenjem scoping pregleda. To je uključivalo istraživanje kako mliječni proizvodi mogu utjecati na zdravlje srca, različite vrste raka, tjelesnu masu, mortalitet i druge aspekte poput dijabetesa tipa 2, zdravlja kostiju i zglobova te funkcije mozga. Dok postoje brojni sustavni pregledi o mliječnim proizvodima i zdravlju, ovaj scoping pregled je promatrao sve vrste mliječnih proizvoda i njihov učinak na širok spektar zdravstvenih ishoda.

Kako je provedeno istraživanje?

Kako bi istražili kako konzumacija mliječnih proizvoda utječe na zdravlje, istraživači su proveli detaljan pregled postojećih studija. Tim je dizajnirao strategiju pretraživanja, fokusirajući se na dvije glavne teme: konzumaciju mliječnih proizvoda i njihov utjecaj na zdravlje.

Koristili su prethodno testirani obrazac za izvlačenje ključnih informacija iz studija, poput broja sudionika, dizajna studije, zdravstvenih ishoda te pokazuje li rezultat da mliječni proizvodi imaju pozitivan, negativan ili neutralan učinak. Istraživači su identificirali 29 zdravstvenih ishoda povezanih s prehranom, koji su grupirani u pet glavnih kategorija:

Zdravlje srca i krvnih žila: uključuje bolesti srca, moždane udare (sve vrste), visoki krvni tlak i druge kardiovaskularne probleme. Rak: različite vrste raka povezane s prehranom, poput raka dojke, debelog crijeva, pluća, želuca i prostate. Tjelesna težina i sastav tijela: uključuje pretilost, povećanje težine i slične probleme. Mortalitet: uključuje ukupnu smrtnost i smrtnost specifičnu za bolesti srca i krvnih žila. Ostali problemi: uključuje dijabetes tipa 2, zdravlje kostiju, probleme sa zglobovima (poput artritisa) i kognitivno zdravlje (funkcija mozga).

Neki izvještaji pokrivali su više zdravstvenih ishoda, pa je ukupan broj povezanosti između prehrane i zdravlja veći od broja studija. Istraživači su potom analizirali kako konzumacija različitih vrsta mliječnih proizvoda, poput mlijeka, sira, jogurta i fermentiranih proizvoda (npr. jogurt, kefir), utječe na zdravlje. Analizirali su 281 povezanost između mliječnih proizvoda i zdravstvenih ishoda, poput zdravlja srca, raka, tjelesne težine i dijabetesa.

Što je istraživanje otkrilo?

Istraživanje je otkrilo zanimljive povezanosti između konzumacije određenih vrsta mliječnih proizvoda i određenih ishoda. Kada je riječ o konzumaciji bilo koje vrste mliječnih proizvoda, većina studija je pokazala da jedenje mliječnih proizvoda smanjuje rizik od zdravstvenih problema poput bolesti srca, određenih vrsta raka (npr. mokraćni mjehur, dojke, debelo crijevo), dijabetesa tipa 2 i pretilosti. Pet studija povezalo je mliječne proizvode s višim rizikom od raka, poput raka jetre, jajnika i prostate.

Kada su istraživači detaljnije analizirali kako specifične vrste mliječnih proizvoda utječu na određene ishode, otkrili su sljedeće:

1. Mlijeko

Čak 51 studija proučavala je mlijeko posebno, a iz tih i drugih studija istraživači su zabilježili 13 pozitivnih povezanosti između konzumacije mlijeka i smanjenog rizika od određenih zdravstvenih problema, uključujući nižu vjerojatnost razvoja raka usne šupljine, mokraćnog mjehura i debelog crijeva. Međutim, većina studija nije pronašla značajan učinak mlijeka na zdravstvene ishode.

Foto: Ilustracija/canva

2. Sir

Konzumacija sira pokazala je obećavajuće rezultate u 20 studija, od kojih su mnoge otkrile da smanjuje rizik od zdravstvenih problema poput bolesti srca i nekih vrsta raka, uključujući dojke i debelo crijevo. S druge strane, 25 studija nije pokazalo nikakav učinak sira na zdravstvene ishode. Samo dvije studije povezale su sir s povećanim rizikom, posebno rizikom od raka prostate.

Foto: diana taliun

3. Jogurt

Jogurt se istaknuo kao posebno koristan, s 25 studija koje su pokazale da smanjuje rizik od zdravstvenih problema poput bolesti srca, dijabetesa tipa 2 i raka mokraćnog mjehura, dojke i debelog crijeva. No važno je napomenuti da je još 25 studija pokazalo da jogurt nema učinak na zdravstvene ishode. Bitno je da nijedna studija nije povezala konzumaciju jogurta s povećanim rizikom od zdravstvenih problema.

4. Fermentirani mliječni proizvodi

Fermentirani mliječni proizvodi pokazali su najsnažnije dosljedne koristi, a 13 studija posebno je proučavalo fermentirane proizvode. U svim studijama istraživači su zabilježili 13 nalaza koji podržavaju vezu između fermentiranih proizvoda i smanjenog rizika od negativnih zdravstvenih ishoda, uključujući bolesti srca, moždani udar i rak mokraćnog mjehura i dojke. Dodatno, četiri studije nisu pokazale učinak, dok je samo jedna studija povezala fermentirane proizvode s povećanim rizikom.

Većina od 27 studija koje su proučavale visoko i niskomasne mliječne proizvode fokusirala se na mliječne proizvode u cjelini, a ne samo na mlijeko, i uglavnom je ispitivala njihov utjecaj na zdravlje srca. Također su istražene veze između sadržaja masti u mliječnim proizvodima i drugih zdravstvenih ishoda, poput određenih vrsta raka (dojke, debelog crijeva, jajnika i prostate), tjelesne mase, dijabetesa i smrtnosti. Većina studija nije pronašla razliku u zdravstvenim rizicima između visokomasnih i niskomasnih proizvoda. Zapravo, i puni i smanjeni mliječni proizvodi često su povezani s boljim zdravljem srca. Samo dvije studije su pokazale da je punomasno mlijeko povezano s većim rizikom od problema sa srcem. Što se tiče raka, većina studija je pokazala da punomasni mliječni proizvodi ili nemaju učinak ili su povezani s nižim rizikom od određenih vrsta raka.

Iako istraživanje nudi važne uvide, ima ograničenja: oslanja se na prethodne studije čija kvaliteta može utjecati na rezultate, neke ne uzimaju u obzir prehranu, stil života ili genetiku, a nalazi pokazuju povezanosti, ne na odnosu uzrok-posljedica.

