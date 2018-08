Cijene školske opreme: Torbe koštaju između 100 i 2000 kn

Za dva tjedna počinje nastava u školama, a jedan od najvećih troškova možda će biti školska torba. Najskuplje su torbe za prvašiće, pogotovo ako imaju dodatnu “opremu”, a trebale bi čuvati i zdravlje mlade kralježnice.

Anatomsko pojačanje na leđima za ravno držanje kralježnice, reflektirajuće trake za bolju vidljivost u prometu i magnetni zatvarač ima torba od vodonepropusnog materijala uz koju su u kompletu i vrećica za obuću, pernica s priborom te još jedna pernica bez pribora. U Mülleru na Trgu bana Jelačića u Zagrebu takva torba stoji 1999 kuna. Torbi s priborom u Mülleru ima od 799 kuna. U Tisak media centrima torbe s priborom stoje između 699,99 i 1099 kuna, a u Intersparu su od 499,99 do 799,99 kuna.

Ruksaka bez pribora s anatomskim pojačanjem na leđima u Intersparu ima od 199,99 do 359,99 kuna, u Mülleru su od 209 do 636,90, u Tisak mediji od 229 do 645 kuna, a u Narodnim novinama stoje između 177 i 362 kune.

Foto: Marijan Susenj/PIXSELL

Školske torbe u Lidlu stoje 99 kuna, u Konzumu 299, u Kauflandu su od 249 do 449 kuna, a u Narodnim novinama od 351 do 712 kuna. Osim zbog opreme, torba ili ruksak mogu biti skuplji zbog slike likova iz popularnih filmova.

Najmlađima je najlakše teške knjige vući u ruksaku ili torbi koja ima i kotače. Torba s kotačima u Lidlu stoji 169 kuna, u Tisak mediji 439, u Mülleru od 279,90 do 699,90, a u Narodnim novinama od 224 do 721 kune.

Običnih ruksaka koji mogu poslužiti i za nošenje knjiga u školu ima od 29,99, koliko stoje u Intersparu, no tamo ih ima i za 279,99. U Kauflandu su ruksaci od 69,90 do 149,90, u Lidlu od 59,90 do 119, u Konzumu od 179 do 299, u Mülleru od 79,90 do 369,90, u Tisak mediji od 139 do 299, a u Narodnim novinama od 231 do 590 kuna.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Trebat će odabrati i pernicu ako nije bila u kompletu s torbom. Praznih pernica u Kauflandu ima od 6,99 do 19,99 kuna, u Intersparu su od 14,99 do 79,99 kuna, u Konzumu od 24,99 do 34,99 kuna, u Mülleru od 25,90 do 65,90 kuna, u Tisak mediji stoje od 14,90 do 94,90, u Narodnim novinama između 14 i 191 kune, a ta najskuplja bila je brenda ELFS.

Cijene pernica s priborom ovise i o tome koliko su pune te o vrsti i kvaliteti pribora. U Narodnim novinama u zagrebačkoj Jurišićevoj ulici bilo je punih pernica po cijenama između 35 i 124 kune, u Lidlu stoji 44, u Kauflandu ih je bilo za 49, odnosno 49,99 kn, u Konzumu stoje do 229 kuna, u Tisak mediji između 59,90 i 189 kuna, a najskuplju s priborom vidjeli smo u Mülleru za 279,90 kuna. Ta najskuplja pernica ima pribor Lyra, bila je na rasklapanje s tri patent zatvarača.

Školarcima će trebati i teke. Prvašićima će najprije trebati crtančice i geometrijske, pa pisanke A te B. To su tanke teke, one su najjeftinije i mogu se kupiti za 0,89 kuna, koliko stoje u Lidlu, Kauflandu i Konzumu. Prvašićima će trebati i matematička teka. Jednaka je i za drugi razred, a njima će trebati pisanka C. Te su malo deblje i stoje od 1,39 kn. Najdeblje su pisanke D, koje stoje od 2,39 kuna.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Učenici viših razreda osnovne škole, ali i ostali, trebat će male bilježnice, A5, a one su najjeftinije u Kauflandu, gdje ih ima za 1,29 kuna. Cijena tih teka može biti do 15,90 kn, koliko stoje u Mülleru. Neki profesori traže da se piše u velike teke zbog bolje preglednosti, a zato velike bilježnice vole i učenici.

Velikih teka, formata A4, ima od 2,40, koliko su u Konzumu, 3,29 su najjeftinije u Lidlu, za 3,49, odnosno 3,50, mogu se pronaći u Kauflandu, Intersparu i Tisak mediji, a u Narodnim novinama stoje između 3,80 i 20,60 kuna. Skuplje bilježnice obično imaju čvršće korice, bolji uvez, deblje listove, a mogu imati i više listova od najjeftinijih.

Cijene smo prikupili u četvrtak, 16. kolovoza, u prodavaonicama u Zagrebu, Tisak media u Frankopanskoj, Kaufland i Lidl u Novom Zagrebu, Interspar u Retkovcu i Super Konzum u Vrbovcu.

Pisanke za prvi razred

U Lidlu su crtančice te pisanke A i B 0,89 kuna, jednako stoje i u Konzumu, a tolika je i jedna od cijena u Kauflandu. U Narodnim novinama i Mülleru ima ih od 1,50 kuna.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Pisanke za niže razrede

Pisanke C i D su nešto deblje od onih A i B, pa i skuplje. U Lidlu i Konzumu pisanke C su 1,39 kuna, a pisanke D 2,39. U Narodnim novinama pisanka C je od 2, a pisanka D od 3,30 kuna.

Male bilježnice, format A5

U Kauflandu su 1,29-7,99 kuna, u Lidlu 1,59, u Konzumu 1,49-11,99, u Narodnim novinama od 1,90 do 8,60, u Tisak mediji od 1,90 do 4 kune, a u Intersparu od 1,69 do 3,99 kuna.

Velike bilježnice, format A4

U Lidlu su od 3,29 do 11,99 kn, u Konzumu 2,49-14,99, u Kauflandu od 3,49 do 8,99, u Tisak mediji 3,50-17 kn, u Mülleru 4,90-23,90, a u Narodnim novinama 3,80-20,60 kuna.

Bilježnice tvrdih korica

U Kauflandu je mala 4,99, velika 7,99 kuna. Toliko velika stoji i u Konzumu, a mala je 6,99. U Narodnim novinama male stoje između 5,70 i 14,70, a velike 9,60-25 kuna.