Ciljane vježbe za stražnjicu i noge pomažu da uklonite celulit

Osim ciljanih vježbi stručnjaci savjetuju konzumiranje hrane niskoga glikemijskog indeksa. Celulit nastaje zbog slabosti vezivnog tkiva, fizičke neaktivnosti, nepravilne prehrane, stresa i pušenja...

<p>Svakoj drugoj ženi celulit je neprijatelj br. 1 no utješno je da ga možemo pobijediti, ali za to je potrebno puno strepljenja i volje. Za početak stručnjaci savjetuju da konzumirate hranu niskoga glikemijskog indeksa i naravno uz redovito izvođenje ciljanih vježbi. </p><p>Celulit je potkožna naslaga masnog tkiva s karakterističnim udubinama, tj. stanje kod kojeg dolazi do nagomilavanja masnoća i toksina pod kožom. Celulit nastaje zbog slabosti vezivnog tkiva, poremećaja cirkulacije, hormonalnih poremećaja, promjena u metabolizmu, fizičke neaktivnosti, nepravilne prehrane, stresa i pušenja.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Čajevi za razgradnju celulita</strong></p><p><br/> Hrana bogata šećerom stvara nagli inzulinski skok koji potiče stvaranje masnog tkiva, a s nastankom celulita povezuje se i loša probava. Pušenje,smanjuje opskrbu tkiva kisikom te usporava cirkulaciju i metabolizam. Smanjen unos vode pogoduje nakupljanju štetnih tvari u organizmu, time usporava metabolizam i smanjuje potrošnju masti kao izvora energije.</p><h2>Održavajte liniju jer masno tkivo utječe na celulit</h2><p>Što manje masnoća imate, manje će se ispod kože formirati celulit. On se najčešće pojavljuje u predjelu bedara, stražnjice, koljena, trbuha. On je prirodna i normalna pojava nakupljenog masnog tkiva, no zbog hormonskog disbalansa, slabljenja vezivnog tkiva, viška kilograma, nedovoljnog unosa vode i neredovite tjelovježbe postaje vidljiv. Želite li ga pobijediti, važno je da jedete redovito, ne preskačete obroke i ne gladujete.</p><h2>Mršave ili ne? Važan je i genetski faktor</h2><p>Ni mršavice nisu imune na celulit. Na njegovo nastajanje utječe i genetski faktor, kao što su spol, rasa i distribucija potkožnog masnog tkiva. Postoje pretile žene s malo celulita i mršave s većom količinom.</p><h2>Vježbajte 3 do 5 puta tjedno</h2><p>Preporučuje se kombinacija kardio treninga i treninga snage. Vožnja biciklom, penjanje uz stube, ples, plivanje i rolanje te vježbe snage trebale bi se provoditi minimalno tri puta tjedno, a poželjno bi bilo i pet puta uz nadzor terapeuta te uz opterećenje gdje vrijednosti pulsa dosegnu 70-80 posto od maksimalnih.</p><p><strong>Vježbe na tlu u kojima se noge podižu prema stropu prema savjetima Victorijinih anđelica djeluju na celulit, ali i podižu stražnjicu. </strong></p><p><b>Pilates vježbe nisu toliko aerobno zahtjevne, ali su vrlo učinkovite u umanjivanju obujma narančine kore. </b></p><p> </p>