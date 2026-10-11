Ciroza jetre može dugo prolaziti neprimijećeno: Ovo su simptomi na koje treba obratiti pozornost

Jetra je jedan od organa koji mogu biti ozbiljno oštećeni, a da osoba pritom dugo ne primijeti nikakve jasne simptome. Upravo zato ciroza jetre, bolest kod koje se zdravo tkivo postupno zamjenjuje ožiljnim, može ostati neotkrivena sve dok ne uznapreduje. Redoviti pregledi i obraćanje pozornosti na promjene u organizmu važni su za pravodobno otkrivanje bolesti.

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Simptomi ciroze jetre na koje treba obratiti pozornost:

Umor i iscrpljenost – osoba može osjećati dugotrajan umor i manjak energije.

Gubitak apetita – može se javiti slabija želja za hranom, a ponekad i nenamjerno mršavljenje.

Žutica – žutilo kože i bjeloočnica može upućivati na probleme s funkcijom jetre.

Foto: Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio

Nakupljanje tekućine u trbuhu – trbuh može postati povećan i napet zbog nakupljanja tekućine.

Poremećaji svijesti – u uznapredovalim stadijima mogu se pojaviti smetenost i promjene u mentalnom stanju.

Važno je naglasiti da se ciroza u početku može razvijati bez očitih simptoma. Navedeni znakovi nisu specifični samo za ovu bolest, ali ako se pojave, osobito žutica ili smetenost, potrebno je potražiti liječničku pomoć.

Krvne pretrage mogu otkriti probleme

Budući da se funkcija jetre može pogoršavati postupno, ciroza ponekad dugo prolazi bez očitih znakova. Ultrazvuk i CT mogu pomoći u otkrivanju promjena u strukturi jetre, dok krvne pretrage liječnicima daju važne informacije o njezinu radu.

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Među pokazateljima koji se prate su enzimi ALT i AST, čije povišene vrijednosti mogu upućivati na oštećenje jetre. Važan je i albumin, protein koji jetra proizvodi, kao i gama-glutamiltransferaza (GGT), čije vrijednosti mogu biti povišene, primjerice, kod pojačane konzumacije alkohola ili masne jetre.

Liječnici prate i bilirubin, pigment koji nastaje razgradnjom crvenih krvnih stanica, a čije povišene vrijednosti mogu biti povezane s poremećajem funkcije jetre.

Ne čekajte da se pojave ozbiljni simptomi

Ciroza se može razvijati bez jasnih upozorenja, pa je važno ne zanemarivati preporučene liječničke preglede, osobito ako postoje čimbenici rizika za bolesti jetre. Rezultate krvnih pretraga treba tumačiti u dogovoru s liječnikom jer pojedinačna vrijednost sama po sebi ne potvrđuje niti isključuje cirozu.

Pravodobno otkrivanje promjena može pomoći u ranijem prepoznavanju bolesti i planiranju daljnje obrade i liječenja.