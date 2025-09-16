Sve dobrobiti grožđa: Evo zašto biste ga trebali jesti svaki dan

Brojna istraživanja stranih znanstvenih institucija potvrđuju da voće poput grožđa može imati značajan pozitivan učinak na zdravlje srca. Razlog se krije u bogatstvu polifenola, među kojima se posebno ističu flavonoidi i resveratrol. Oni djeluju kao snažni antioksidansi, štiteći krvne žile od oksidativnog stresa i smanjujući oksidaciju tzv. lošeg LDL kolesterola, što je pokazano u studiji objavljenoj u časopisu The Journal of Nutrition.

Utjecaj grožđa proteže se i na zdravlje krvnih žila. Spomenuto ispitivanje pokazalo je da konzumacija svježega grožđa poboljšava funkciju endotela, unutarnjeg sloja krvnih žila, što znači da arterije bolje reagiraju na povećan protok krvi. Takav učinak izravno pridonosi boljoj regulaciji krvnog tlaka i smanjenju rizika od ateroskleroze.

Osim toga, pregled devet kliničkih studija objavljen na platformi Journee Mondiale pokazao je da ekstrakt sjemenki grožđa može sniziti sistolički krvni tlak u prosjeku za 1,5 mmHg, što potvrđuje njegovu ulogu u prevenciji hipertenzije. Slični rezultati vidljivi su i u istraživanjima Američkog udruženja za srce, gdje je dokazano da grožđe smanjuje upalne procese i stvaranje fibroznih promjena u srčanom tkivu.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Koliko grožđa je dovoljno? Iako znanost ne daje jedinstvenu preporuku, studije koje su proučavale učinke na krvne žile koristile su količine od oko 150 do 200 grama dnevno, što otprilike odgovara šalici i pol svježega grožđa. Navodi se da bi upravo ta količina trebala biti optimalna da bi se ostvarile koristi, a da se pritom izbjegne pretjeran unos šećera. Za većinu zdravih odraslih jedna porcija grožđa dnevno može biti jednostavan i ukusan način za podršku rada srca.