Cloud&Co izlog i nova kolekcija o ženskoj borbi s rakom dojke

Radi se o projektu koji ženama koje su prošle kroz jedno od najtežih životnih putovanja - borbu s rakom dojke i mastektomiju dojki uz odstranjivanje bradavica, vraća ono što ova bolest često oduzima - osjećaj cijelosti, ženstvenosti i samopouzdanja i to kroz ručno rađene odljeve bradavica koje su nevjerojatno vjerna replika originala.

Kako bi pomogli u osnivanju registra bradavica i izradi što većeg broja istih, Cloud&Co, omiljeni domaći brand nakita iza kojeg stoji Katarina Radnić Zmazek, osmislila je kampanju podizanja svijesti o ovoj prekrasnoj priči i radu udruge. Cilj kampanje je da što više žena sazna da ova mogućnost postoji i u Hrvatskoj.

OGLAS

Tijekom mjeseca listopada izlog Cloud&Co dućana u Preradovićevoj 9 posvećen je ovoj priči - priči o snazi, podršci i ljubavi, a u dućanu se tijekom cijelog mjeseca mogu kupiti dva lančića čiji cijeli prihod od prodaje ide udruzi Marra Altrui i projektu besplatne 3D repigmentacije areola i bradavica – simbolu ponovnog osjećaja cjelovitosti i samopouzdanja.

OGLAS

Radi se o lančićima naziva Papilla, a u ponudi su invisible i visible varijante čija je cijena 19 i 37€. Lančići će se prodavati cijeli mjesec listopad u dućanu Cloud&co. kao i na webu.

Udruga Marra Altrui pruža edukativnu, estetsku i emocionalnu podršku ženama tijekom i nakon kemoterapija i provodi projekt Ona – The Art of You. Iza ovog projekta stoji predivna misija koja ženama nakon raka dojke vraća ono što bolest često oduzme – osjećaj cjelovitosti, ženstvenosti i samopouzdanja.

Autorica projekta i osnivačica udruge, Marija Butković, bavi se izradom realističnih silikonskih areola i bradavica za žene koje nisu mogle proći potpunu rekonstrukciju dojke – bilo zato što je rak zahvatio bradavicu ili zato što je tijelo odbilo zahvat.

OGLAS

Svaka bradavica izrađuje se ručno, s velikom pažnjom i razumijevanjem. Marija uzima odljev postojeće bradavice i prema njemu izrađuje njezinu vjernu repliku. Rezultat je dodatak koji se postavlja na dojku na potpuno bezbolan i jednostavan način, a izgleda potpuno realistično.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:35 Split: Mladen i Petar Grubić zajedno vode Grubić galerije s nakitom | Video: 24sata/Ivo Čagalj/Pixsell

No, projekt Ona – The Art of You ne staje tu. U planu je stvaranje registra bradavica, jedinstvene baze u kojoj će žene moći donirati svoj otisak, kako bi one koje nemaju mogućnost izrade vlastite bradavice mogle izabrati onu koja im najviše odgovara. Za to će one žene koje imaju svoje bradavice morati dati otisak da se izradi kalup i to kao jedinstven oblik solidarnosti. Ova inicijativa nosi snažnu poruku – da ženstvenost ne ovisi o dijelovima tijela, ali da mogućnost vraćanja tog malog, ali važnog dijela sebe može biti duboko iscjeljujuća.

Jer iza svake bradavice stoji priča, snaga i hrabrost jedne žene. Nastala je iz želje da izliječi dušu i vrati ono što mnoge žene misle da su izgubile – osjećaj cjelovitosti i ženstvenosti.

OGLAS

Ručno izrađene silikonske areole i bradavice nisu samo detalji. One su simbol ljepote, identiteta i samopouzdanja. Svaka je izrađena s ljubavlju, pažnjom i razumijevanjem, jer svaka žena zaslužuje da se osjeća posebno.

„Izlog smo osmislile Željka Molnar, koja dugi niz godina surađuje s brandom na izlozima i kreativnim rješenjima i ja te smo kontaktirali dizajnericu Mihaelu Štimac Rojtinić, vlasnicu brend Maykl, koja izrađuje predivne korzete koje smo odlučili nekako uklopiti u taj ženski izlog. Isto tako, bili smo sigurni da će Lana iz Tulipa savršeno zaokružiti cijelu priču cvijećem. Marijine silikonske areole smo na kraju odlučili staviti na stakla da stoje ispred samih korzeta i kreiraju dojam kao da su one na tijelu, ali odvojene. To daje tu dodatnu simboliku stvarnosti da te areole žene stavljaju posebno, mogu skinuti i iako su dio njih, odvojive su. Marija Butković je osoba koja stoji iza cijelog projekta, ona sama radi te silikonske areole i jedna je od rijetkih čak u svijetu koja na ovaj predivan način pomaže ženama. Marija radi otisak, odljev, miješa boje i to je cijela mala umjetnost. Drago mi je ako ovom kampanjom pomognemo da barem jedna žena čuje za ovu mogućnost. Isto tako sigurna sam da ćemo prihodom od prodaje lančića uspjeti napraviti finu kolekciju odljeva za budući registar bradavica.“

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+ OGLAS