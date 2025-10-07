Zara napušta Avenue Mall – trajno zatvaranje potvrđeno

Zatvaranje poslovnice nije povezano s preuređenjem prostora ili adaptacijom, već se radi o trajnom zatvaranju.

Nakon zatvaranja Avenue Malla, Zara u Hrvatskoj i dalje djeluje na devet lokacija. U Zagrebu kupci mogu posjetiti četiri trgovine, dok Split nudi dvije, a po jedna se nalazi u Zadru, Rijeci i Osijeku. Osim standardnih prodavaonica odjeće, Zara u Hrvatskoj ima i dvije trgovine Zara Home, smještene u Zagrebu i Splitu.

Zara je prepoznatljiva po brzo mijenjajućim modnim kolekcijama i pristupačnim cijenama, a njezine trgovine uređene su moderno i pregledno, s naglaskom na jednostavno i ugodno iskustvo kupnje. Brend je poznat po tome što prati aktualne trendove, nudeći kupcima novu i svježu ponudu kroz cijelu godinu.

Odluka o zatvaranju Avenue Malla označava nastavak reorganizacije Zare u Zagrebu, nakon što je nedavno preuređena njihova trgovina u Arena Centru, što pokazuje kako brend kontinuirano prilagođava svoju mrežu trgovina tržišnim trendovima i potrebama kupaca.