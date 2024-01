CNN-ova voditeljica objavila je uživo da ima rak dojke: 'Počela sam pisati oproštajna pisma'

Sara Sidner, CNN-ova dopisnica i voditeljica jutarnjeg izdanja CNN News Centrala, u listopadu je upravo stigla u Izrael, kako bi tri tjedna izvještavala o sukobu Izraela i Hamasa, kad je saznala da su joj nalazi mamografije zabrinjavajući. Liječnici su joj rekli da hitno mora na biopsiju. Obavila je posao do kraja, izvještavala je tri tjedna iz ratne zone, pa se vratila u SAD. Ubrzo je saznala da ima rak dojke trećeg stupnja, a ono što je napravila nakon toga nitko nije očekivao, mnogi joj se dive.

U ponedjeljak ujutro je pri završetku emitiranja zamolila gledatelje da se prisjete imena osam žena koje poznaju i koje vole, a potom je rekla: 'Statistički, jedna od njih će dobiti ili imati rak dojke. Ja sam jedna od osam u svojoj grupi prijatelja.'

Što je dalje govorila, bilo joj je sve teže. Borila se sa suzama. Glas joj je podrhtavao, no nastavila je.

- Nikada u životu nisam bila bolesna. Ne pušim. Rijetko pijem. Rak dojke nije bio dio moje obitelji. A ipak, evo me s rakom dojke u trećem stupnju. Teško je to reći naglas - ispričala je pa otkrila kako je u drugom mjesecu kemoterapije, ima tretmane zračenjem i čeka je još dvostruka mastektomija.

- Stadij 3 više nije smrtna kazna za veliku većinu žena, ali ovo je stvarnost koja me stvarno šokirala kad sam počela više istraživati o raku dojke: ako ste crnkinja, imate 41% veću vjerojatnost da ćete umrijeti od raka dojke nego ako ste bjelkinja - nastavila je ova nagrađivana voditeljica pa pozvala 'svoje sestre, i crne, i bijele, i smeđe da za ljubav Božju odlaze na mamografiju svake godine i redovito se same pregledavaju'.

Nakon toga je rekla da 'zahvaljuje raku što ju je izabrao' pa pojasnila.

- Učim da bez obzira na to što sve prolazimo u životu, ja sam još uvijek ludo zaljubljena u ovaj život. Osjećam se drugačije samo zbog činjenice što sam živa. Sretnija sam jer se ne opterećujem glupim sitnicama koje su me živcirale. Sada svaki dan, kad udahnem novi dah, mogu slaviti što sam još uvijek ovdje s vama. Ovdje sam sa svojim suvoditeljima, kolegama, obitelji... Mogu voljeti i plakati i smijati se i nadati... I to je, dragi moji prijatelji, dovoljno - rekla je vrlo emotivno.

Foto: Profimedia

Unatoč teškoj bolesti, niti jedan dan nije izostala s pola

Prisjetila se za People izvještavanja o ratu u Izraelu.

- Gledajući kakva se patnja tamo događa i kako ljudi s milošću i ljubaznošću proživljavaju najgoru stvar koja im se ikad dogodila, oduševila sam se njihovom otpornošću. Na neki čudan način, to mi je pomoglo s mojom vlastitom perspektivom o onome s čime ću se ja suočiti - ispričala je.

Ubrzo nakon povratka u New York biopsija je pokazala da ima uznapredovali rak dojke.

- Kada sam saznala tu vijest, nisam nikome ništa rekla, čak ni majci, mužu, sestrama ili prijateljima. Trebalo mi je vrijeme da to obradim - prisjetila se.

Priznaje, u početku je mislila da je njezinom životu kraj. Počela je pisati oproštajna pisma svojim najdražima, no nakon nekoliko dana odlučila je ne odustati.

- Upravo sam donijela odluku. Rekla sam sama sebi: ‘Ne, ti ćeš živjeti, zaustavit ćeš ovo i učiniti sve što je u tvom arsenalu da ovo preživiš. Točka.' - rekla je.

Kaže da sada svakom novom danu pristupa uzbuđena zbog svega što će joj se dogoditi. Rekla je da, unatoč osjećaju umora i suočavanja s gubitkom kose, nije izostala niti jedan dan s posla otkako joj je postavljena dijagnoza.

Dva dana nakon što je započela prvi ciklus kemoterapije, izvještavala je sa 17. Annual CNN Heroes. Bilo je to 10. prosinca, a potom je uživo vodila novogodišnji specijal do 2 ujutro, prenosi Los Angeles Times.