ISKORISTITE GA NA PAMETNI NAČIN!

Crni petak sve bliže: Ovo su trikovi koje trgovine koriste i evo kako zaista uštedjeti

Iako je službeni datum Crnog petka ove godine 28. studenoga, u Hrvatskoj se taj američki potrošački fenomen već odavno pretvorio u višednevni, gotovo mjesečni maraton popusta

Lov na popuste počinje! Iako je Crni petak tek krajem studenoga, trgovci su već krenuli s ludim akcijama i sniženjima koja mame kupce. Popusti se sada protežu i na cijeli mjesec, a mnoge trgovine već nude do 50 posto niže cijene – i to ne samo na tehniku, nego i na odjeću, kozmetiku i igračke.

Stručnjaci upozoravaju da Crni petak više nije samo jednodnevna akcija. Trgovci se nadmeću tko će ranije privući kupce, pa su tako uranjene ponude postale novi hit. Neki već sada nude popuste koji su se nekad čuvali za sam kraj mjeseca.

Kupci pak trebaju biti oprezni – nije sve što sjaji zlato. Mnogi trgovci nekoliko tjedana prije Crnog petka podignu cijene, pa ih zatim spuste da bi popust izgledao veći. Najbolji trik, kažu iskusni šopingholičari, jest pratiti cijene omiljenih proizvoda barem mjesec dana ranije i uspoređivati ih putem aplikacija ili web stranica koje prate promjene.

Posebno se isplati kupovati elektroniku, male kućanske aparate i gadgete, dok su odjeća i obuća često na lažnim sniženjima. Ako kupujete online, provjerite troškove dostave i mogućnost povrata robe – jer mnogi „super popusti“ kriju skuplju dostavu ili ograničene uvjete povrata.

Crni petak, koji je ove godine 29. studenoga, samo je uvod u blagdansku šoping groznicu. Nakon njega slijedi Cyber ponedjeljak, a mnogi već planiraju božićne poklone upravo sada, dok su cijene niže.

Ukratko – tko se snađe, uštedi! Ali tko nasjedne na trikove, lako će potrošiti više nego što je planirao. Pametan šoping znači uspoređivati, planirati i kupovati samo ono što stvarno treba.

