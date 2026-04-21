Boja jabuke može utjecati na njezine nutritivne prednosti i određene zdravstvene učinke. Općenito, jabuke su bogate vlaknima i antioksidansima koji podržavaju zdravlje. Bez obzira na vrstu, dobar su izbor za uravnoteženu prehranu
Crvena, zelena ili žuta? Evo koja jabuka je najzdravija za vas
Prema zdravstvenim stručnjacima, boja jabuke može odrediti njezine nutritivne prednosti, pri čemu različite sorte odgovaraju na specifične zdravstvene potrebe. Fox 4 News navodi da jabuke dolaze u raznim bojama, a svaka pruža različite nutritivne koristi. Evo pregleda što najčešće vrste nude:
Pokretanje videa...
Crvene jabuke
Kelley Springer, registrirana dijetetičarka i nutricionistička stručnjakinja iz New York Apple Association, objasnila je da crvene jabuke 'obično imaju višu razinu antioksidansa od sorti svjetlije kore'.
Diane Lindsay-Adler, registrirana nutricionistička dijetetičarka iz Boston Children's Health Physicians to je potvrdila i dodala da su crvene jabuke bogate antocijaninima, snažnim antioksidansom koji pomaže u smanjenju upala.
- Antocijanini u crvenim jabukama pomažu ojačati obranu organizma od kroničnih bolesti - rekla je Lindsay-Adler.
Kako navodi Healthline, antioksidansi su spojevi koji se nalaze u tijelu i hrani te štite stanice od slobodnih radikala, koji mogu uzrokovati oksidativni stres i povećati rizik od kroničnih bolesti. Konzumacija hrane bogate antioksidansima pomaže povećati razinu antioksidansa u krvi, smanjujući oksidativni stres i vjerojatnost bolesti.
Zelene jabuke
Zelene jabuke duguju svoju živopisnu boju klorofilu, antioksidansu koji se povezuje s potencijalnim svojstvima u borbi protiv raka.
- Klorofil se još uvijek proučava, ali rana istraživanja sugeriraju da može pomoći u sprječavanju tumora - objasnila je Lindsay-Adler.
Još jedna ključna prednost zelenih jabuka je njihov niži sadržaj šećera u usporedbi s drugim sortama, što ih čini izvrsnim izborom za one koji paze na unos šećera.
- To ih čini posebno prikladnima za osobe koje prate unos šećera - dodala je Lindsay-Adler.
Zelene jabuke poznate su i po svom kiselkastom okusu i većem udjelu vlakana, što pomaže probavi. Osim toga, pružaju osvježavajuću i hidratantnu opciju, osobito kada se konzumiraju uz druge nutritivno bogate namirnice.
Žute jabuke
Žute jabuke bogate su karotenoidima, spojevima koji su povezani sa smanjenim rizikom od određenih vrsta raka i očnih bolesti.
Iako svaka boja jabuke nudi jedinstvene zdravstvene prednosti, sve sorte su nutritivno vrijedan dodatak prehrani. Za one koji žele smanjiti unos šećera, zelene jabuke su odličan izbor.
Ako tražite antioksidanse i protuupalna svojstva, crvene jabuke su idealne. Žute jabuke posebno su korisne za zdravlje očiju i prevenciju raka zbog sadržaja karotenoida.
Bez obzira na to koju vrstu preferirate, uključivanje jabuke u svakodnevnu rutinu može podržati opće zdravlje, od poboljšanja probave i funkcije srca do pomoći u regulaciji razine šećera u krvi.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+