Crveni luk najbolje se slaže sa salatama, a žuti ide uz gulaše

U većini recepata nije navedeno koju vrstu luka trebate koristiti u pripremi jela. Iako korištenje one vrste koju imate neće pokvariti jelo, odabir onog 'pravog' će svakako poboljšati okus. Ne postoje stroge smjernice koji luk ide uz koje jelo ili kako pripremati crveni, a kako bijeli, ali postoje brojna opća pravila koja koriste profesionalni kuhari, a koja se temelje na određenim metodama kuhanja i kombinaciji okusa. Donosimo vam vodič za sve vrste luka i koja najbolje pristaje uz što.

Žuti ili smeđi luk

Najčešće se koristi žuti luk, koji se zbog svoje debele guste smeđe kože često naziva i smeđim lukom. Dobro pristaje uz gotovo sve, zbog čega se često naziva univerzalnim. Ako u receptu ne piše koji luk trebate koristiti ili ako u trgovini nema vrste koja vam treba, žuti luk je najsigurnija alternativa.

Kad je sirov, žuti luk ima oštar okus, ali se on 'istopi' pri kuhanju i karmeliziranju. Što ih duže kuhate, postat će slađi. Možete ga koristiti u pripremi gotovo svakog jela, ali žuti luk najbolje pristaje uz jela koja se dugo kuhaju ili kao osnova u gulašima, temeljcima i juhama, a izvrsno se slaže i s mesnim jelima.

Bijeli luk

Bijeli luk može se koristiti u puno istih jela kao i njegov 'žuti kolega', ali on ima oštriji okus i tanju, papirnatu kožu. Imaju veći sadržaj vode, što ga čini vrlo hrskavim. Bijeli luk ponekad ima još uvijek prikačenu zelenu stabljiku, a najčešće se koristi u mpripremi meksičkih jela. Njegova tekstura čini ga savršenim za pripremu salsi, čorbi i drugih sirovih pripravki. Dobra je zamjena za žuti ili crveni luk.

Slatki luk

Postoji nekoliko različitih vrsta slatkog luka, ali neke od najpopularnijih sorti su Mauis, Walla Wallas i Vidalia. Nemaju oštar okus kao druge vrste luka, što ih čini sjajnim dodatcima u salatama ili sendvičima.

Slatki luk odličan je za karamelizaciju i u jelima u kojima luk zauzima glavno mjesto kad je u pitanju okus, poput juhe od luka. Dobro se slaže pečen s ostalim povrćem, a najbolji su odabir za pripremu prstenova od luka ili 'onion rings' jer su slatki i obično laganiji od ostalih lukova. Dobra su zamjena za žuti luk.

Crveni luk

Crveni luk ima duboku ljubičastu koru i blagi okus. Najbolje ga je koristiti sirovog u salatama, salsama i kao dodatak hladnim jelima poput burgera i sendviča, jer su blagi. Mogu se koristiti i u kuhanim jelima, ali okus luka nije ni približno snažan kada se kuha. Odlična je zamjena za bijeli luk.

Mladi luk

Mladi ili zeleni luk najčešće se koristi u azijskoj i latinoameričkoj kuhinji, ali je sjajan odabir u širokom izboru jela jer ima vrlo blag okus. Proljetni luk vrlo je sličan i izgleda gotovo isto, ali ima veće lukovice i jači okus od mladog luka.

Bijeli i bijelo/zelenkasti krajevi imaju puno jači okus od lista i bolje se kuhaju. Zeleni ravni listovi vrlo su blagi i izvrsno idu uz kuhana i sirova jela, ili kao prilog u juhama, salatama ili pomfritu s čili sirom. Neki ljudi miste da bijeli dio mladog luka nije jestiv, ali možete iskorsiti sve do otprilike centimetra iznad korijena. Možete ga koristiti kao zamjenu za sve recepte u kojima se koristi sirovi luk.

Ljutika

Ljutika je jedan od sastojaka koje profesionalni kuhari koriste u svojim restoranima kako bi jela učinili boljima od onih koja ljudi pripremaju kod kuće. Ovaj luk je vrlo blagog i slatkog okusa.

Može se koristiti u gotovo svim receptima i odličan je izbor kada ne želite da okus luka preuzme cijelo jelo. Savršeni su i za sirova jela s obzirom da su hrskavi. Dobra su zamjena za sve lukove, pogotovo ako želite dobiti klasičan okus kao iz restorana, piše Wonder How To.

