VRHUNSKI TRIK

Čudesan trik jednog kemijskog inženjera: Žličica kuhinjskog sastojka briše sve mrlje s tuša

Piše Ana Vukašinović,
Čitanje članka: 2 min
Čudesan trik jednog kemijskog inženjera: Žličica kuhinjskog sastojka briše sve mrlje s tuša
Ako želite blistavo čist tuš bez muke, možda je vrijeme da i vi posegnete za običnim deterdžentom, vrućom vodom i kapljicom octa. Jer, kako kaže stručnjak, "kemija je svuda oko nas, ali valja je primijeniti pametno"...

Ako ste ikad proveli pola sata u kupaonici pokušavajući ukloniti mrlje od kamenca sa stakla tuš kabine, znate koliko to može biti frustrirajuće. Bez obzira na to koliko truda uložite i koliko sredstava za čišćenje potrošite, čini se da se te dosadne bijele naslage uvijek vraćaju. No kemijski inženjer i profesionalac za čišćenje Diego Fernández tvrdi da postoji jednostavno, jeftino i učinkovito rješenje koje se skriva - ni manje ni više - nego u vašoj kuhinji.

Sve što vam treba jest jedna čajna žličica običnog deterdženta za suđe pomiješana s pola litre vruće vode. Tajna je u formuli koji istodobno otapa masnoće i priprema površinu za čišćenje tvrdokornog kamenca. Fernández objašnjava kako se mrlje na staklu sastoje od dvije vrste prljavštine - anorganske i organske. Anorganska je ona tvrdokorna bijela kora koja nastaje kada voda ispari i na staklu ostane sloj minerala poput kalcija i magnezija, dok je organska prljavština masni sloj nastao od sapuna, šampona i ulja za tijelo. Upravo taj spoj, nazvan stearat, stvara ljepljivu površinu na kojoj se kamenac još lakše zadržava.

Foto: Sajema

Diego ističe kako većina komercijalnih sredstava za čišćenje rješava samo polovicu problema. Ona su dobra u uklanjanju organskih ostataka, ali nemaju dovoljno kiseline da rastope mineralni kamenac. Zato ljudi često misle da su njihove staklene kabine "previše zapuštene" i nastavljaju ribati, ali rezultat ne dolazi. Rješenje je, kaže, u kombinaciji kiseline i surfaktanta. Surfaktant - koji se nalazi u običnom deterdžentu za suđe razbija masnoće, dok blaga kiselina poput bijelog octa ili limunske kiseline otapa mineralne naslage. Kada se te dvije komponente ispravno upotrijebe, rezultat je staklo koje doslovno blista.

Poprskajte i malo octa

Postupak je jednostavan, ali učinkovit. Najprije vrućom otopinom deterdženta i spužvom dobro očistite cijelo staklo tuš kabine kako bi se uklonila sva masnoća i nečistoća. Nakon toga, po cijeloj površini poprskajte malo octa i ostavite da kiselina odradi svoje. Zatim sve obrišite mekanom krpom od mikrovlakana, koja će spriječiti stvaranje novih mrlja i vratiti staklu onaj savršeni sjaj.

Društvene mreže preplavljene su kućanskim trikovima koji olakšavaju svakodnevne zadatke, no nedavno je jedan entuzijast za čišćenje podijelio i svoj "trik prije spavanja" koji mu, kaže, štedi sate posla. Njegova večernja rutina uključuje prolazak mopom i sapunicom po svim podovima prije odlaska u krevet. Ujutro se budi u blistavo čistom stanu bez prašine, psećih dlaka i neugodnih mirisa.

Foto: 123RF

- Ne moram se brinuti da ću zaprljati čarape ili da će dlake lebdjeti zrakom - objasnio je, dodajući kako mu ovaj trik uzme samo petnaest minuta, a štedi sate čišćenja vikendom.

Sve više stručnjaka za održavanje doma ističe da nije potrebna vojska sredstava za čišćenje ni skupocjeni proizvodi s kompliciranim sastojcima. Često su najbolja rješenja jednostavna, dostupna i - doslovno - već stoje na vašoj kuhinjskoj polici.

Dakle, ako želite blistavo čist tuš bez muke, možda je vrijeme da i vi posegnete za običnim deterdžentom, vrućom vodom i kapljicom octa. Jer, kako kaže Fernández, "kemija je svuda oko nas, ali prava čarolija događa se tek kad je primijenite pametno". 

