Čudo od napitka: Pijte ga svaki dan i gledajte kako kile nestaju

Stručnjaci kažu da bi ovaj napitak, ako se konzumira prije jela, mogao pomoći u mršavljenju. Možete ga napraviti samo u par sekundi, vrlo je praktičan.

storyeditor/2024-04-16/chia.jpg | Foto: MAKI

Naime, djeluje tako da produljuje osjećaj sitosti, sprječava prekomjerno konzumiranje i nepotrebno grickanje te time pomaže u naporima da održavate zdravi način prehrane.

Sve što trebate je čaša vode i žlica chia sjemenki, a možete dodati krišku limuna za okus i dodatne zdravstvene benefite.

Chia sjemenke u prehrani se koriste od vremena Azteka, a navodno je to bila glavna namirnica za preživljavanje ratnika.

Obiluju vlaknima i proteinima koji su poznati po promicanju zdravlja crijeva i suzbijanju gladi. Zbog duljeg razdoblja potrebnog za razgradnju vlakana, ujedno vam pomažu da se osjećate siti dulje vrijeme.

Foto: DREAMSTIME

Konzumacija čaše vode s dodatkom chia sjemenki 30 minuta prije obroka potencijalno pomaže u smanjenju unosa i održavanju kontrole porcija.

- Chia sjemenke mogu spriječiti glad jer im je potrebno dulje vrijeme da se probave. Mogu pomoći u sprječavanju gladi i smanjiti pretjerano jedenje - kaže dijetetičarka i nutricionistica dr. Tara Collingwood.

Jedna žlica dodana u vodu mogla bi vam pomoći da se osjećate siti i spriječiti prejedanje. Konzumiranje vode od chia sjemenki ujutro posebno može poboljšati vašu probavu i poboljšati rad crijeva.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Jedna je studija otkrila da su se osobe koje su za doručak konzumirale 7-14 g chia sjemenki u jogurtu osjećale sitije i jele manje, u usporedbi s onima koji su jeli jogurt bez sjemenki.

Časopis Journal of Medical and Health Sciences objavio je članak u kojemu je naglašeno da su chia sjemenke, uz niskokaloričnu dijetu, dovele do 'značajnog gubitka težine', piše Express.