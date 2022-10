Cure traže da testiram vjernost njihovih dečkiju: 'Obogatila bih se da naplaćujem to što radim'

Žene su odlučile 'zaposliti' kreatore sadržaja da šalju poruke njihovim dečkima kako bi provjerile hoće li ih prevariti, a cijeli taj trend hara na popularnoj društvenoj mreži - TikToku.

POGLEDAJTE VIDEO: Djevojka testira vjernost zauzetih muškaraca

Naime, TikTok influencerice poput 19-godišnje Livi Shelby se javljaju zauzetim muškarcima kako bi vidjele hoće li s njima početi flertati.

Usluge takvih djevojaka često traže sumnjičave žene (iako ima i muškaraca koji ih nude) i mogu rezultirati prekidom veze zbog nedostatka povjerenja između uključenih parova.

U nedavnom razgovoru s radijskom voditeljicom Daisy Maskell, Livi je objasnila kako cijeli proces funkcionira.

- Ako dečko ne odgovori na poruku to znači da je vjeran, no ako mi odgovori sa 'hej', već je na pola puta - objasnila je.

- Neki su mi rekli ‘ne izvini, ja imam djevojku’, ali meni to još uvijek nije dovoljno dobro. Neki od njih počnu lajkati moje slike, i tada ih 'imam u šaci' - dodaje.

Unatoč tome, Livi tvrdi da nimalo ne žali zbog svoje neobične aktivnosti, te je čak provela test odanosti na jednom muškarcu tijekom intervjua.

To je uključivalo istraživanje njegovog Instagram profila te smisleno javljanje s fokusom na, primjerice, njegovu ljubav prema automobilima.

- To je prilično lukav potez - priznala je.

- Mislim da zbog vlastitog iskustva s dečkima mogu reći kako 'ima još riba u moru' i djevojke mogu otići i pronaći novog koji je normalan i vjeran - kaže.

Livi ne naplaćuje svoje usluge, ali dijeli videozapise poruka koje je razmijenila s nekim muškarcem na internetu.

- Kažem djevojkama da ako ne žele da se to objavi, onda to ne napravim, ali inače to radim baš zbog sadržaja - rekla je, objašnjavajući zašto je to uvjet za njezin rad.

Naime, ona smatra da je to poštena zamjena za njezin besplatni rad.

- Iako ponekad kažem da bih trebala to naplaćivati, još se uvijek nisam odlučila na taj korak. No postojao je trenutak u kojem sam imala na tisuće poruka. Da sam dobila samo funtu za svakog dečka, mislim da bih se obogatila - tvrdi, piše Daily Star.

