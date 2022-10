Evo kako su nam cure slomile srca, a toga nisu bile ni svjesne

Slamaš li srce svom dečku, a da toga nisi ni svjesna? Iako volite svog partnera i ne biste ga namjerno povrijedili, postoje neke stvari koje biste mogli učiniti, a koje ga mogu pogoditi.

15 muškaraca je na stranici Whisper anonimno otkrilo koje su to stvari s kojima su ih djevojke povrijedile ili im slomile srce, a da toga nisu bile ni svjesne. Jesu li im oprostili ili su krenuli svako svojim putem - saznajte u nastavku.

'Taj prvi put kad se cura presvlačila preda mnom vidio sam ožiljke koje si je sama nanijela. Ti ožiljci na njezinim bedrima su mi slomili srce. Iako me je upozorila na njih, bilo je strašno kad sam ih vidio'

'Želim da svi znaju da moja cura i ja hodamo, ali ona ne želi. Na moj rođendan u školi me nije ni pogledala. To mi je slomilo srce. Ne znam što ću sad napraviti niti kako bih se trebao osjećati.'

'Rekao sam curi da neko vrijeme neću moći doći doma. Rasplakala se, a meni se slomilo srce. Plaća u vojsci je jako dobra, ali zna imati strašne posljedice na privatni život.'

'U vezi sam na daljinu. Tijekom video poziva djevojka mi je rekla da neću stati u ekran ako se nastavim debljati. To me jako povrijedilo.'

'Moja cura je u djetinjstvu bila žrtvom nasilja. Danas mi je rekla da ju fizički podsjećam na čovjeka koji ju je zlostavljao.'

'Cura s kojom sam već godinama u vezi me je ulovila kako joj kupujem zaručnički prsten... Pristala je na zaruke, ali mi je jasno dala do znanja da se ne želi udavati. Samo ostati zaručenom. To boli...'

'Prije šest mjeseci me je ostavila cura koju još uvijek volim ne znam ni sam zašto. Ipak, svaki dan smišljam način na koji bi ponovo mogli biti zajedno.'

'Cura mi je slomila srce. Rekla mi je da želi da ju svi ostave na miru, uključujući i mene. Rekla mi je da joj više nije stalo do ičega.'

' Upravo sam čuo svoju curu kako prijateljici preko telefona govori da sam joj sladak samo kad imam bradu.'

'Saznao sam da se moja cura nalazi i spava i s drugim muškarcima.'

'Cura me varala tri mjeseca, lagala mi je u lice i slomila srce, a ja sam i dalje lud za njom i napravio bih sve da budemo sretni zajedno. Nemam pojma što sad da napravim...'

'Hodam s curom tri godine. U tri godine nikad joj nisam rekao da ju volim. Danas me je pitala zašto. Djelić mene je umro kad sam joj rekao da ne vjerujem u ljubav.'

'Kad sam prvi put pozvao svoju curu van bila je uvjerena da je moj poziv samo okrutna šala i da ju na neki način želim osramotiti. To me je šokiralo i povrijedilo. Neki muškarci se odnose strašno prema ženama i to je prestrašno.'

'Moja cura ima psa za emotivnu potporu zbog velikog problema s anksioznošću. Išli smo na koncert i ljudi su ju zbog toga ismijavali. Njezin pogled pun suza mi je slomio srce.'

'Volio sam svoju bivšu curu više od ičega. A ona me je varala. To me je jako povrijedilo. I sad se ne usudim s ikim otići na spoj jer me strah da ću se ponovo tako osjećati...'

