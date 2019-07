Čuvaj okoliš: Doniraj ono što ne trebaš, sadi povrće i voće

Prosječni Amerikanac dnevno proizvede gotovo kilu i pol smeća. Nedavno sam od kuće do posla brojala kante za smeće kafića i restorana. Bilo ih je 33. To me potaknulo na razmišljanje da počnem živjeti stvarajući minimalno otpada, kaže Amy Korst, autorica knjige ‘ The Zero-Waste Lifestyle: Live Well by Throwing Away Less’ koja je ujedno i tvorac projekta ‘Green Garbage’ koji je usvojen na međunarodnoj i nacionalnoj razini. Smeće koje stvaramo usko je povezano s ekološkim problemima s kojima se danas suočavamo, od klimatskih promjena, uništavanja staništa do onečišćenja vodi i izloženost kemikalijama.

Foto: Promo

- Svatko se osobno treba suočiti s ovisnošću o otpadu. Ako želim mijenjati svijet na bolje, moram krenuti od sebe - savjetuje i napominje da, koliko god se ljudima čini nezamislivo, život bez smeća uopće nije težak. Život bez smeća može značiti smanjenje količine otpada s deset punih vrećica za smeće na pet, dok s druge strane to može biti stvaranje smeća koje nakon tjedan dana stane u kutiju za cipele.

- Kad počnete živjeti život bez smeća provodit ćete manje vremena u trgovini te ga iskoristiti za druženje s obitelji. Trošit ćete i manje novca. Umjesto sredstava za čišćenje pune kemikalija u plastičnoj ambalaži, možete koristiti domaće kuhinjske pripravke od limuna i sode bikarbone.

- Kada sam se odlučila na život bez smeća prestala sam kupovati stvari koje mi ne trebaju, gomilaju se te na kraju stvaraju ogroman otpad - kaže autorica.

Izbjegavajte trgovačke lance i okrenite se domaćoj proizvodnji. Osim što se roba ne transportira te tako ne stvara dodatna zagađenja, podržat ćete lokalne proizvođače. Samim time vaše prehrambene navike bit će zdravije. Umjesto uvozne i prerađene hrane, uputite se na lokalnu tržnicu gdje možete pronaći mnoštvo hrane koja je uzgojena u domaćim uvjetima. Time ćete doprinijeti i kvaliteti života budućih generacija. Od onoga što mnogi nazivaju smeće, može se ponovno iskoristiti u druge svrhe. Od kora naranče možete uz pomoć octa i staklene posude napraviti mirisni difuzer. Kada ste u kafiću, tražite konobara da vam ne donosi plastičnu slamku.

Ne odlazite iz kuće bez bočice vode za višestruku upotrebu. Odbijajte besplatne promotivne proizvode jer su jeftini, lako se lome pa brzo završe u smeću. Donirajte ili prodajte stvari i robu koja vam ne treba te i sami razmislite o kupnji u second hand trgovinama. Kupujte hranu bez pakiranja ili barem s minimalnom ambalažom. Izbjegavajte kupnju palminog ulja, s obzirom na to da se prašume uništavaju kako bi se sadile plantaže palmi za ulje. Koristite običan sapun za pranje umjesto tekućeg jer dolazi u manjoj ambalaži. Umjesto uložaka i tampona, razmislite o korištenju menstrualnih čašica. Ako imate dvorište, možete saditi vlastito voće i povrće i radite plan obroka bez bacanja hrane.