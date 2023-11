Dabiz Muñoz je najbolji kuhar na svijetu, a Slovenka Ana Roš je na visokom 3. mjestu

'The Best Chef' je projekt posvećen slavljenju mnogih talentiranih kuhara s raznih strana svijeta. Projekt su pokrenuli 2015. godine poljska neuroznanstvenica Joanna Slusarczyk i talijanski gastronom Cristian Gadau, a dvije godine kasnije osnovali su istoimenu nagradu, odnosno rang listu najboljih kuhara na svijetu. Naglasak je na osobe, a ne restorane ili lokaciju. Bitan je njihov pristup hrani i ono što ih čini posebnima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Palestinci stoje u redu u pekari Khan Younis | Video: Reuters - ILUSTRACIJA

Proces po kojemu se glasa obuhvaća kuhare iz čitavog svijeta. Prvo se napravi uži izbor od 100 novih kandidata, potom definiraju grupu od 180 profesionalaca, birača (oni ujedno glasaju), među kojima su novinari, kritičari, blogeri, fotografi i razni drugi stručnjaci, kojima je hrana primaran sektor ili područje djelovanja.

Svi su oni stručnjaci u industriji, a njihov izbor za svako od novih lica mora biti na neki način objašnjen, zašto ih preporučuju. Otprilike 25 posto profesionalnih birača mijenja se svake godine. Nacionalnost glasača mora zastupati sve kontinente. U 2023. godini svaki profesionalni birač glasovao je za 5 novih kandidata. Svi kandidati moraju aktivno raditi u gastronomiji te predstavljati najbolje na svijetu bez kulturološke, etničke ili druge forme diskriminacije.

Postupak glasovanja kao i svi glasovi su strogo povjerljivi. Glasovanje se provodi putem sigurne on-line ankete. Uži izbor svih 100 novih nominiranih kuhara objavljuje se na društvenim mrežama i web stranici The Best Chef svake godine između ožujka i travnja.

Drugi zadatak je rangiranje konačnih Top 100 iz užeg izbora od 200 (Top100 iz prethodne godine plus 100 novih kandidata). Ova lista kreirana je glasovima 180 profesionalaca, kao i trenutnom ljestvicom Top 100 kuhara i 100 kandidata.

Najbolji kuhari na svijetu

Foto: Dreamstime

Glasovanje se odvija putem sigurne online ankete gdje se svakom članu šalje link s jednostavnim procesom glasovanja. Svaka osoba može glasovati za 10 kuhara, birajući s padajuće liste, a bodovni sustav je 10-100. Glasovanje počinje početkom svibnja s rokom od mjesec dana za glasovanje.

Što se tiče kriterija kuhara, oni ne moraju imati određeno radno vrijeme i ne moraju imati nikakvo kulinarsko priznanje.

1. Dabiz Muñoz, DiverXO (Španjolska)

Dabiz Muñoz, rođen u Madridu, ali međunarodno priznat, stekao je reputaciju pionira i kreativnog avanturista. Stalno iznenađuje svojim jedinstvenim pristupom kuhanju, koji opisuje kao 'brutalni'.

Njegov tim kuhara i osoblja u DiverXO-u može se pojaviti i u trenutku dok već jedete, kako bi vašem jelu dodali nešto novo i uzbudljivo. Poznat je kao infant terrible španjolske kuharske scene, zbog svog punk stila upotpunjenog irokezom i piercingom. Hrana u DiverXO-u jedinstvena je kao i kuhar koji goste vodi na hedonističko i kreativno gastronomsko putovanje.

​Njegova strast prema kuhanju razvila se kada su ga kao dječaka roditelji odveli u madridski restoran Abrahama Garcie, Viridiana. Stil kuhanja Abrahama Garcie odražava njegov interes za putovanja, književnost i umjetnost, a David je postao fasciniran njegovim pristupom. Nakon toga je shvatio da želi upisati ugostiteljstvo, što je i završio.

Iskustvo je stekao radeći u Španjolskoj, kod Balzaca i Viridiane te u inozemstvu. Nekoliko godina provedenih u Londonu radio je u najboljim gradskim restoranima, poput Nobua. Po povratku u Madrid Dabiz Muñoz odlučio je otvoriti vlastiti restoran DiverXO. Uspjeh je bio brz, a stil i namjera njegovog tima bili su jasni od samog početka.

Hrana je kombinacija utjecaja u rasponu od istočnjačke kuhinje do nordijske fuzije, sa španjolskom tradicijom u kombinaciji s azijskim okusima i prezentacijom. Jela su iznenađujuća, originalna, zabavna i globalno inspirirana.

2. Albert Adrià, Enigma (Španjolska)

Albert Adrià rođen je u Hospitaletu 20. listopada 1969. Godine 1985. napustio je studij i pridružio se osoblju elBullija. Krajem 1997. godine, uz pojavu knjige 'The Desserts of el Bulli', pokrenuo je radionice.

Godine 2006. otvorio je Inopia Classic Bar u Barceloni, koji se smatra jednim od najinovativnijih koncepata i naziva jednim od pionira 'gastrobara'. U siječnju 2011. otvoren je 41º, novi koncept koji je donio simbiozu svijeta koktela i grickalica. Predstavio je i Tickets koji se temelji na novoj viziji tapasa, u zabavnoj i neformalnoj atmosferi.

Godine 2013. Pakta, restoran Nikkei, rođen je iz Albertovog divljenja japanskoj i peruanskoj kuhinji. U rujnu iste godine otvoren je Bodega 1900 s ažuriranom vizijom tradicije vermuta. Istog mjeseca Niño Viejo, taqueria, počela je odavati počast meksičkoj kuhinji. U studenom je uslijedio Hoja Santa, također meksički restoran.

3. Ana Roš, Hiša Franko (Slovenija)

Ana Roš je slovenska kuharica, ljubiteljica sporta i putovanja, poliglot i još mnogo toga. Diplomirala je međunarodne i diplomatske znanosti u Italiji. Samouka je kuharica, a svojom kuhinjom želi izraziti godišnja doba, lokalitet, ali i sebe, svoja putovanja i ženstvenost. Kao samouka kuharica, Ana se ne drži nekog posebnog kulinarskog stila te se njezina kuhinja čvrsto temelji na okolišu koji pruža sve proizvode i beskrajan izvor inspiracije.

Kako bi postala profesionalna kuharica, napustila je karijeru u diplomaciji. Nakon godina putovanja i upijanja iskustva Ana Roš uspostavila je svoj, osebujni gastro stil.

Njezina je kuhinja ekspresivna, intenzivna i neortodoksna, njezina je filozofija jednostavna – slijedi prirodu. Uzmite ono što sezona nudi, kombinirajte neočekivano, ne bojte se riskirati, predlaže Ana.

- Kako ja to vidim, kuhinja je simbioza 3 elementa: teritorija, sezone i osobnosti kuhara. Kuhanje je dosta slično slikanju – i ako mi oduzmete boje, nemam čime slikati. Ako stvarno želite iskusiti pravi izraz moje kuhinje, prepustite se toku i dopustite nam da vam poslužimo našu hranu, bez ograničenja, bez ograničenja - izjavila je Roš.

4. René Redžepi, Noma (Danska)

René Redžepi poznat je po svom radu na ponovnom otkrivanju i usavršavanju nove nordijske kuhinje i hrane koju karakteriziraju inventivnost i čisti okusi.

Kad je bio mlad, Redžepijeva se obitelj preselila u Makedoniju i živjela u Tetovu, području naseljenom pretežno etničkim Albancima, do 1992. godine. U Makedoniji je živio u ruralnom području u velikoj kući s više generacija.

S 15 godina napustio je srednju školu te s prijateljem upisao školu kuhanja. Nakon što je odabrao kulinarsku karijeru, vježbao je u poznatom lokalnom restoranu Pierre André u Kopenhagenu, gdje je ostao čak četiri godine. Kada je imao 19 godina, otišao je raditi u Le Jardin des Sens u Montpellier u južnoj Francuskoj.

Kad je po prvi put posjetio El Bulli, 1998. godine, ostao je kao gost, a zatim je tamo radio tijekom sezone 1999.

Vrativši se u Kopenhagen, počeo je raditi u Kongu Hans Kælderu, koji je bio jedan od vodećih gurmanskih restorana u gradu od sredine 1970-ih. Godine 2001. proveo je četiri mjeseca radeći pod vodstvom Thomasa Kellera u The French Laundry u Kaliforniji, ali se vratio u Kong Hans Kælder i Kopenhagen.

U prosincu 2002., kada je imao 24 godine, Redžepija je kontaktirao Claus Meyer, kojemu je ponuđena prilika da vodi restoran u North Atlantic Houseu, bivšem skladištu iz 18. stoljeća koje se pretvaralo u kulturni centar.

Restoran Noma otvoren je 2004. s Redžepijem kao glavnim kuharom. Naziv je kombinacija danskih riječi nordisk, što znači nordijski, i mad, što znači hrana.

Većinu svoje hrane nabavlja lokalno i istražuje tražeći hranu u divljini. Velik dio pristupa jelovniku i hrani u Nomi temelji se na sezonskim temama onoga što je u to vrijeme dostupno. Redžepi se također fokusira na eksperimentiranje s fermentacijom i dehidracijom. Noma je najavila da će zatvoriti svoja vrata 2024. godine, no chef je već uključen u nove projekte.

5. Andoni Luis Aduriz, Mugaritz (Španjolska)

Andoni Luis Aduriz jedan je od najutjecajnijih kuhara našeg vremena. Tijekom svoje karijere prioritet je davao i kulinarskoj evoluciji i interdisciplinarnom pristupu. To mu je omogućilo da prijeđe ustaljene granice i postane buntovnik u kuhinji.

Adurizov multidisciplinarni pristup obuhvaća inovacije u kuhinji, što je vidljivo kroz njegovo pokroviteljstvo nad Baskijskim kulinarskim centrom i članstvo u Vijeću za prehranu Tufts sa Sveučilišta Tufts, skupini međunarodnih vođa iz različitih sredina koji dijele strast prema prehrani i zdravlju.

Andoni gradi mostove s naizgled nepovezanim svjetovima. O tome svjedoči njegova suradnja s centrom za istraživanje mora i prehrane AZTI i Imagineering Institute, multidisciplinarnim centrom za istraživanje i razvoj interneta i digitalnih medija. Njegova svestranost i kreativnost uvijek propituju granice gastronomije i otvaraju prozore u mnoge nove svjetove.

Ovaj pionirski stav dovodi do kazališnih predstava s La Fura dels Baus i promicanja različitih dokumentaraca kao što su Mugaritz BSO i OFF-ROAD. Aduriz nas želi zavesti multisenzornim iskustvom.

Andoni Luis Aduriz rođen je u San Sebastianu 1971., gradu u samom srcu baskijske gastronomije. Započeo je studij kulinarstva, no nakon ne posve uspješnog odlaska u akademski svijet, mladi Andoni počeo se izražavati okusima i teksturama.

Po završetku studija odlazi u Kataloniju raditi u El Bulli, dom jednog od najpoznatijih svjetskih kuhara Ferrana Adria. Ovo iskustvo otvorilo mu je svijet mogućnosti.

Godine 1998. Aduriz se sam upustio u svoj najriskantniji i najzadovoljavajućiji projekt: Mugaritz, od početka nagrađivan važnim nagradama. Kao što Aduriz sam priznaje 'to je nešto više'. Mugaritz se zatvara četiri mjeseca godišnje i ova pauza posvećena je gotovo isključivo kreativnosti.

- To je mjesto gdje ponekad čak i poslužujemo obroke… - komentirao je Aduriz.

6. Rasmus Munk, Alkemičar (Danska)

Rasmus Munk rođen je 1991. u gradu Randers u Jutlandu, Danska. Karijera mu je krenula s 22 godine, kad je postao glavni kuhar u TreeTop u Vejleu. Tamo je počeo kombinirati sastojke, teksture i okuse na nove načine. To je u konačnici dovelo do otvaranja prvog Alchemista u Kopenhagenu 2015. godine.

U 2019., nakon dvije godine priprema, nova verzija Alchemista otvorena je u starom brodogradilištu u industrijskoj četvrti Refshaleøen. Ovdje je Munk mogao ispuniti svoj san i viziju 'holističke kuhinje'. Unutar restorana od 22.000 četvornih stopa, jelovnik od 45-50 jela nadograđen je impresivnim instalacijama i samom arhitekturom.

Srce restorana sastoji se od goleme kupole planetarija gdje gosti večeraju okruženi projekcijama, od polarne svjetlosti do meduza koje mirno lebde među plastičnim vrećicama. Umjetnost i izvedba također povećavaju iskustvo objedovanja i dodatno poboljšavaju Munkovu provokativnu, iznenađujuću i duhovitu gastronomiju – često orkestriranu da pokrene i podrži raspravu o društvenim i etičkim pitanjima.

- Na isti način kao što su drevni alkemičari nastojali spojiti filozofiju, prirodne znanosti, religiju i umjetnost kako bi stvorili novo razumijevanje svjetskog poretka, cilj holističke kuhinje je redefinirati i proširiti naše razumijevanje koncepta objedovanja - smatra Rasmus Munk.

7. Mateu Casañas, Oriol Castro i Eduard Xatruch, Disfrutar (Španjolska)

Otvoren od prosinca 2014., restoran Disfrutar (na engleskom 'Enjoy') nastao je nakon godina intenzivnog rada u elBulliju. Mateu Casañas, Oriol Castro i Eduard Xatruch ondje su se upoznali i profesionalno usavršavali, a nakon ponovne potvrde obavljenog posla u Compartiru su otvorili u travnju 2012. u Cadaquésu.

Smještene u Eixampleu, odmah ispred tržnice Ninot, prostorije su također iznenađujuće zbog svog dizajna.

Poštivanje povijesti i nasljeđa Mediterana su inspiracija. Keramika je česta tema koja obilježava interijer. Ulazni prostor inspiriran je Barcelonom, kovanim željezom tržnice Ninot i bojama mironijske keramike. Središnji hodnik, izrađen od keramike, prolazi kroz kuhinju koja je potpuno vidljiva gostima, te vodi do glavne blagovaonice.

Kako bi ga mogao osmisliti na personaliziran način, prilagođavajući se svakom događaju i svakoj osobi, Disfrutar je postigao, kroz svoj kreativni potencijal primijenjen posebno iz svoje kulinarske linije, osmisliti zabavu u svakom zalogaju. S formatima i postavom za svaku situaciju.

8. Joan Roca, El Celler de Can Roca (Španjolska)

Joan Roca je osnivač i glavni kuhar El Celler de Can Roca. Studirao je u Escola d’Hosteleria de Girona, gdje je kasnije postao učitelj. Radio je s bakom i djedom te roditeljima u njihovom obiteljskom poslu, restoranu tradicionalne katalonske kuhinje. Danas je Joan kuhar vlastitog restorana, zajedno sa svoja dva brata, Josepom (sommelier) i Jordijem (slastičar).

Bavi se tradicionalnom kuhinjom i avangardnim tehnikama koje podrazumijevaju istraživanje modernih i tradicionalnih recepata. Neke od tehnika koje koristi su Sous-vide, 'Perfume-cooking' i Destilacija. Paralelno s uslugom u restoranu, Joan vodi tim za istraživanje, inovacije, obuku i kreativnost koji prati stalni tečaj iz La Masije.

Njegov doprinos kuhanju u vakuumu na niskim temperaturama vjerojatno je promijenio pojam neposredne kuhinje u 21. stoljeću. Njegovo bogato obrazovanje dovelo ga je do prakse kao učitelja kuhanja više od 20 godina, do priznanja Honoris Causa doktora od strane Sveučilišta u Gironi te do suradnje u različitim sveučilišnim programima kao što je predmet Znanost i kuhanje na Harvardu.

9. Park Junghyun, Atomix (SAD)

Junghyun Park je vlasnik i glavni kuhar Atoboya i Atomixa u četvrti NoMad u New Yorku. Chef Junghyun Park, koji se često naziva skraćenim imenom 'JP', vuče korijene iz Seula u Južnoj Koreji, gdje je rođen i odrastao.

Budući da je od djetinjstva odrastao s prirodnom znatiželjom i strašću prema kuhinji i kulturi, posvetio se znanostima o hrani tijekom dodiplomskih godina na Sveučilištu Kyungehee.

Nakon diplome, JP je počeo raditi u svjetski poznatim kuhinjama zajedno s poznatim kuharima kao što su Andrew McConnell u Melbourneu, Australija (Cutler & Co., Cumulus Inc.) i Brett Graham u Londonu, Engleska (The Ledbury).

Tijekom tog razdoblja svoje karijere usredotočio se na učenje i svladavanje zapadnjačkih tehnika, dok je gradio snažne temelje i razumijevanje vrhunske kuhinje, tehnika i kulture.

Nakon što se dokazao kao kuhar koji obećava, počeo se osvrtati na svoje korejske korijene. Tijekom ovog osobnog preispitivanja korejske kuhinje, upoznao se s idejom 'nove korejske' kuhinje pod mentorstvom kuhara Jungsika Yima iz Jungsik Danga u Seulu. Ubrzo nakon toga preselio se u New York kako bi postao glavni kuhar u Jungsiku u Tribeci.

U srpnju 2016. JP je otvorio Atoboy – svoj prvi solo projekt – u četvrti NoMad na Manhattanu sa svojom suprugom i partnericom Elliom Park. Restoran je dobio sjajnu recenziju s dvije zvjezdice od The New York Timesa, a također ga je kritičar restorana Pete Wells proglasio jednim od '10 najboljih restorana' 2017. godine.

U svibnju 2018. JP i Ellia otvorili su svoj drugi projekt Atomix, također u četvrti NoMad na Manhattanu. Atomix je osmišljen kako bi prikazao viziju kuhara JP-a o tome kako se korejska kuhinja može reinterpretirati u kontekstu vrhunskog restorana – kombinirajući tradicionalne korejske tehnike i zapadnjačke tehnike, sa sastojcima svjetske klase i iznimnom uslugom i dizajnom.

Atomix ima za cilj dati svježu inspiraciju uspješnoj kulturi hrane u New Yorku i diljem svijeta – uz čvrsto razumijevanje i poštovanje korejske kuhinje. Danas nastavlja definirati vlastitu kuhinju poštujući tradiciju i redefinirajući današnju i sutrašnju kulturu objedovanja.

10. Rodolfo Guzmán, Boragó (Čile)

Rodolfo Guzman je čileanski kuhar nadaleko priznat kao jedan od najutjecajnijih i najinovativnijih u Latinskoj Americi. Guzman je odrastao okružen okusima i mirisima tradicionalne čileanske kuhinje. Studirao je kulinarstvo u Čileu, a kasnije u Španjolskoj, gdje se usavršavao u najboljim kuhinjama u zemlji, uključujući Mugaritz i El Celler de Can Roca.

Godine 2006. Guzman se vratio u Čile kako bi otvorio vlastiti restoran Boragó u glavnom gradu Santiagu. Boragó je brzo stekao međunarodno priznanje za svoj inovativni pristup čileanskoj kuhinji, koji kombinira lokalne i autohtone sastojke na neočekivan način.

Neke od karakteristika kuhinje Boragóa su kreativnost, posvećenost detaljima i poštovanje tradicionalnih kulinarskih praksi. Važnu ulogu ima suradnja s malim proizvođačima i poljoprivrednicima. Jelovnik u Boragóu stalno se mijenja, odražavajući sezonsku dostupnost namirnica.

Pri kreiranju jela Rodolfo Guzman često crpi inspiraciju iz krajolika i kulture Čilea. Njegov pristup kuhanju naglašava važnost korištenja lokalnih i održivih namirnica. Chef Rodolfo također je poznat po svojim inovativnim tehnikama, poput pametne upotrebe fermentacije i dimljenja, koje ističu prirodni okus i teksturu sastojaka.

Osim što kuha u Boragu, on je i suosnivač Čileanskog gastronomskog društva. Cilj je promicanje i očuvanje čileanske kulinarske tradicije. Guzmanov doprinos svijetu kulinarstva donio mu je brojne nagrade i priznanja, objavio je The best chef awards.