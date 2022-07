Dajte sami sebi ovih 11 obećanja i iskusite sretan, ispunjen život

Kad ste zadnji put sami sebi nešto obećali? Jeste li se držali tog obećanja? Pokazalo se da ljudi koji se vode ovih pravilima, obećanjima, su sretni i neopterećeni stvarima na koje ne mogu utjecati.

POGLEDAJTE VIDEO: Mali trikovi za instant poboljšanje raspoloženja

Evo kako su privukli sreću u svoj život:

1. Voljet ću sam/sama sebe i svoj život

Koliko puta smo čuli 'drugi ćete voljeti onoliko koliko voliš samog sebe'? Ispostavilo se da je to istina. Bez obzira na prošlost i mane, ipak nitko nije savršen, naučite voljeti same sebe. Oprostite si stvari koje su se dogodile i krenite dalje ispunjeni mirom. Budite zahvalni na svemu što imate jer je to glavni preduvjet za sreću.

Obećajte si da ćete raditi na sebi i svom životu, da ćete se truditi svaki dan pronaći nešto što vas veseli. U sebi imate sve što vam je potrebno da postanete najbolja verzija sebe.

2. Živjet ću najbolju verziju svojeg života

Svaki dan je nova prilika za ostvarenje snova i ciljeva. Imate sve što je potrebno kako biste to ostvarili. Bavite se stvarima koje vas vesele, pronađite nove hobije koji će vas potaknuti da se bolje osjećate. Kad se dobro osjećate sve se čini lakše, pa tako i stvari koje su se prije činile nemoguće, sad postaju moguće i savladive.

3. Prestat ću pokušavati sve kontrolirati

Problem je u tome što se život ne može kontrolirati i što prije to prihvatite i dopustite da vas život ponekad iznenadi to ćete se bolje osjećati.

U životu se dogodi puno stvari koje ljudi ne očekuju, a umjesto dase o tome brinete, prihvatite da na neka stvari ne možete utjecati te se fokusirajte na svoju mikrookolinu i na to na što možete utjecati - poput vaših reakcija na to što se događa.

4. Birat ću svoje bitke

Važno je biti svjestan onog što vam je bitno, a što nije i na temelju toga birati bitke koje ćete voditi, a ne iscrpljivati se na stvarima koje su besmislene.

Zapamtite da je najbolja bitka ona koja se nikada nije dogodila. Ne reagirajte na neugodne riječi koje su vam dobačene, ne obraćajte pažnju na neugodne poglede prolaznika i stalne prigovore najbližih. Opustite se i uživajte sami u sebi, a za kritike je najbolje 'kroz jedno uho unutra, na drugo van'.

5. Bit ću optimističan/na

Znate što želite od života, stoga nemojte dopustiti da događaji, ljudi i problemi, utječu na vaš unutarnji mir i sreću. Ako problem možete riješiti - riješite ga, ako ne možete - krenite dalje. Idite prema svojim ciljevima i vjerujte u sebe.

Jako bitno je ostati pozitivan i vjerovati u sreću. Budite zahvalni na svemu što vas u životu okružuje a što vam donosi sreću. Budite zahvalni na zdravlju, ljudima, obitelji, domu, ljubimcima, svemu što često ljudi znaju uzimati zdravo za gotovo. Proces pozitivnog razmišljanja će vas podsjetiti na sve sitne blagoslove u vašem životu i pomoći će vam da slavite vaš osobni rast.

Neuspjeh je samo prilika za učenje nove životne lekcije.

6. Postat ću ljubazniji/a

Iako su neki ljudi 'teški', sjetite se da lijepa riječ puno znači i da se pamti. Bez obzira na sve, najbolje je odnositi se prema svima s poštovanjem.

Stvar je u tome što čovjek nikad ne može znati što se događa u životu drugog čovjeka, kakvi problemi, bol ili gubitak on nosi sa sobom. Stoga pokušajte biti ljubazniji prema ljudima, čak i prema strancima.

7. Otpustit ću prošlost

NIšta ne možete učiniti da promijenite prošlost. Kad otkrijete da se često vraćate u neke prošle trenutke, analizirate ih ili razmišljate kako i što ste mogli drugačije, sjetite se da je to gotovo, tako je kako je i jedino što možete napraviti je potruditi se da u budućnosti to što vas muči drugačije riješite. Promijenite svoje misli, usredotočite se na pozitivne stvari i na ono što možete napraviti danas.

Prošlost je dio vas, ali vas ne definira. Fokusirajte se na danas i budućnost i bit će vam puno lakše pronaći sve te sitnice koje vas vesele.

Kad otpustimo našu prošlost i našu bol, tada otvaramo put novim pozitivnim osjećajima.

8. Ostvarit ću svoje ciljeve

Teško je vjerovati u svoj uspjeh kada izazovi vrebaju iza svakog ugla, ali odustajanjem od ostvarivanja zacrtanih ciljeva si nećete napraviti uslugu. Nemojte dopustiti da prolazni događaji stanu na put onome što najviše želite od života.

9. Dat ću prednost sebi

Nema ničeg sebičnog u tome da sebe stavite na prvo mjesto. Vaš život je vaš i nikome ništa ne dugujete. Budite ljubazni, ali budite i čvrsti u svojim odlukama.

Vaš život je suma vaših izbora, stoga čak i kad vam se izbor ne sviđa odaberite ono što vi želite, a ne što vam drugi savjetuju ili vas uvjeravaju da je bolje za vas. Vi najbolje znate što želite.

10. Živjet ću u sadašnjosti

Uživajte u ovom danu i prilikama koje on donosi. Nemojte se fokusirati na ono što bi trebali, iskoristite trenutak i uživajte u svemu što radite. Najveći dar koji imate je sadašnji trenutak, zato se potrudite proživjet ga.

11. Obećajem da ću na stvari gledati realno

Nemojte lagati sebi i obećavati si da ćete za dva mjeseca postati milijunaš. Postoji jedan važan uvjet koji će vam pomoći da ispunite svaki san – morate biti realni sami sa sobom piše Atma.

Nemojte si postavljati neostvarive ciljeve i nerealno očekivati da će se oni sami od sebe ostvariti. Idite korak po korak i zadajte si ciljeve za koje ćete se trebati potruditi, ali koje možete ostvariti jer su pod vašom kontrolom i ne ovise o nikome i ničemu drugom.

Najčitaniji članci