Dan je pelena, a toplije vrijeme je idealno za učenje na kahlicu

Foto: dreamstime

Vaše dijete treba moći prepoznati kada je vrijeme za obaviti nuždu, zadržati to dok ne stigne do tute, sjetiti se gdje je tuta i na vrijeme maknuti hlače i pelene, a to je puno lakše kada dođe toplije vrijeme

Između 18 i 24 mjeseca djeca su najčešće spremna za uspješno ‘skidanje’ iz pelena. Neki ovaj zadatak obave ranije ili kasnije, a sve ovisi o djetetovoj spremnosti te želji i trudu roditelja. Da bi proces odvikavanje od pelena i učenja na kahlicu bio uspješan vaše dijete treba moći prepoznati kada je vrijeme za obaviti nuždu, zadržati to dok ne stigne do tute, sjetiti se gdje je tuta i na vrijeme maknuti hlače i pelene da to obavi. Najbolji pokazatelj je djetetova svjesnost nosi li mokru ili suhu pelenu te nelagoda koja se javlja kod nošenja mokre pelene. To će biti lakše ako ima platnene pelene ili moderniji tip pelena koji ne upija odmah tekućinu. Pomognite djetetu tako da ga tijekom mijenjanja pelena naučite riječima kojima će naznačiti da je vrijeme za obaviti nuždu. Osim fizičke spremnosti za kontrolu obavljanja nužde, djeca trebaju biti i psihički za taj proces učenja. Djeca se svakodnevno prilagođavaju okolini i koliko ju mogu kontrolirati te ponekad ne žele mijenjati neke običaje jer se s njima osjećaju sigurno, uključujući i pelene. Iz tog razloga ne treba “paničariti” ako djece ponekad kasne s učenjem na kahlicu. Toplo vrijeme definitivno je vaš saveznik, jer je manja bojazan od prehlada zbog mokre robice, a lakše se i presvući. Samo hrabro! Najčitaniji članci