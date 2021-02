Dobra zabava najčešće uključuje vrhunsku glazbu, kvalitetnu hranu, litre dobrog pića i ekipu spremnu za party. No ne treba zanemariti i ostale sitnice koje pomažu stvoriti ugodnu atmosferu u kojoj će se gosti zabavljati do jutarnjih sati. Novogodišnji i božićni partyji, djevojačka večer, baby shower ili rođendanska proslava uz nekoliko detalja mogu postati zabava za pamćenje. No krenimo redom.

Baloni u ovoj priči imaju jako bitnu ulogu. Bilo da su punjeni helijem, perjem, konfetama - oni uvijek podignu prostor, a party bez njih jednostavno nije party. Banneri i natpisi postali su ''must have'' za dobar tulum. Izbor je ogroman, a personalizirani natpisi danas su dostupni svugdje te uz malo truda možete ih napraviti i iz udobnosti vlastitog doma.

Sve popularnije su i personalizirane etikete koje se najčešće koriste na bočicama pića pa vaše omiljeno piće u ''sekundi'' može postati savršeni dodatak za fancy proslavu kakvu najčešće viđamo na Instagramu. No da savršenu zabavu nije lako napraviti otkrila nam je vlasnica events agencije NTS specijalizirana za organizaciju i dekoraciju svih vrsta evenata, Oleandra Filipović koja se može pohvaliti s desetogodišnjim iskustvom u ovom poslu. Svaki novi događaj predstavlja novi izazov, a svakom novom izazovu pristupa s maksimalnim trudom.

- Sve je krenulo oko mog vjenčanja. U želji da olakšam budućim mladenkama proces pripreme vjenčanja, odlučila sam otvoriti agenciju te objediniti sve na jednom mjestu. Ubrzo sam ponudu proširila na sve vrste proslava. Od krštenja i rođendana pa sve do korporativnih evenata - priča nam Oleandra. U svojoj ponudi imaju gotovo sve što je potrebno za organizaciju eventa. Od personaliziranih artikala, balona do cvijeća i dekoracije, a najvažniji dani u životima klijenata često su u njezinim rukama.

Zanimalo nas je i koliko je na povećanje broja klijenata utjecala i ekspanzija društvenih mreža na kojoj su sve popularnije tematske zabave kakve smo prije imali priliku gledati samo u filmovima.

- Instagram nije postojao kada smo mi krenuli s poslom. Posao se širio usmenom predajom, a danas je sve dostupno i jednostavno pa se shodno tome lakše dolazi do ideja, a i brojni klijenti danas žele što glamuroznije i luđe partyje kakve viđaju na Instagramu - kaže vlasnica agencije i dodaje kako se sa svojim timom trudi iz dana u dan biti što kreativnija i ne kopirati ideje konkurencije već stvara nove trendove koji postaju sve popularniji u Hrvatskoj.

Party za razvod posljednjih godina postao je svjetski hit pa nas je zanimalo i jesu li djevojke iz NTS-a imale takve zahtjeve u proteklih deset godina.

- Ha ha. Nismo još, ali možda i bude. Više radimo veseliju tematiku, ali možda to uskoro postane popularno i kod nas - priča nam vlasnica agencije. Pandemija koronavirusa utjecala je na gotovo sve branše, a iz prve ruke smo doznali kakve posljedice je ostavila i na event agencije.

- Uslužne djelatnosti su bile prve na udaru, a tijekom karantene nismo mogle raditi. Tek kada smo dobili dozvolu za rad krenuli smo s organizacijom. I dalje smo oprezni i još se nismo vratili na razinu prije pandemije, ali smo vrijedno radile na našoj web stranici i online shopu - rekla nam je Oleandra za kraj.