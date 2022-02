Rad od doma za neke je i dalje svakodnevica. Ako ste jedan od tih (ne)sretnika, ovisno kako na to gledate, danas vam definitivno ne treba biti neugodno raditi u pidžami, donjem rublju ili ‘kao od majke rođeni’.

‘Work Naked Day’ osmislila je Lisa Kanarek oko 2001. godine. Došla je na ideju kad je napustila posao u tvrtki i počela raditi kao freelancer od kuće. Na um joj je pala ideja da potpuno uživa u novoj slobodi nakon što je napustila kolektiv.

Ovaj dan postao je posebno popularan tijekom pandemije. Lisa je napisala knjigu ‘Working Naked: A guide to the bare essentials of home office life’ u kojoj daje praktične savjete za lakši rad od kuće.