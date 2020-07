Depresivni ste, a ne znate zbog čega? Možda je razlog u tanjuru

Ukoliko ste vegan i patite od depresije, možda bi trebali razmisliti o tome da u svoju prehranu ipak unesete i neke životinjske proteine. Oni podupiru moždane funkcije

<p>Postoje mnogi uzroci depresije; traumatični događaji u djetinjstvu, stres odraslog života, dugotrajni gubici i upale niskog stupnja u tijelu. Ali, manje poznat uzrok je ako ne jedete prema vašem tipu tijela. Ljudi su genetski mesožderi, vegetarijanci ili negdje između. Ne usklađivanje s vašom biologijom recept je za mentalne tegobe i depresije.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (superbiljke za pomoć kod stresa):</p><p>Ako ste umorni, letargični, anksiozni ili skloni panici, jeste li vegetarijanac ili vegan? Jeste li 'ovisni' o šećeru ili rafiniranim ugljikohidratima? Postoji šansa da niste usklađeni sa svojim biološki utvrđenim prehrambenim potrebama. Vaš "motor" možda neće raditi samo s vegetarijanskim gorivom. Iako je istina da nam dijeta koja se temelji na biljkama daje temelj za izvanredno mentalno zdravlje, vrlo malo ljudi može napredovati bez nekih životinjskih proteina. Pitanje je koliko vama treba. Znanost o prehrani mentalnog zdravlja naziva se biokemijska individualnost, a taj izraz je definirao dr. Roger Williams koji je otkrio i imenovao mnoge od B-vitamina.</p><p>Povrće treba uravnotežiti sa životinjskim proteinima radi podupiranja moždanih funkcija. Mozak se oslanja na aminokiseline iz životinjskih proteina kako bi sintetizirao neurotransmitere, naše kemikalije fokusa i raspoloženja. Ako ih nema dovoljno, dolazi do depresije i anksioznosti.</p><p>Tijekom svojih putovanja po svijetu dr. Weston Price nije uspio pronaći niti jednu tradicionalnu kulturu ili društvo koje je u potpunosti vegansko, sugerirajući da je veganstvo moderan prehrambeni izum. Iako za veganstvo postoji puno emocionalnih i duhovnih razloga, nema dokaza da postoje neki razlozi u biološkom smislu.</p><p>Potrebe mozga i uma za nekom hranom određuje naše kulturno i genetsko naslijeđe, koje se razvilo u okruženju u kojem su evoluirali naši preci. </p><h2>Preci određuju naš metabolizam</h2><p>Nosimo povijest svojih predaka, a posebno roditelja u našim genima, a to određuje naš metabolizam. Veganstvo je posebno opasno za trudnice i njihove plodove jer mozak, koji je uglavnom mastan, zahtijeva veliku količinu esencijalnih masnih kiselina za razvoj živčanog sustava. Te masti su dostupne samo od životinja koje se hrane travom, jaja, mliječnih proizvoda i orašastih plodova.</p><p>Proteini u veganskoj prehrani ograničeni su na biljne bjelančevine koje se nalaze u namirnicama poput mahunarki, orašastih plodova, sjemenki i cjelovitih žitarica, međutim, samo nekoliko njih sadrži kompletne proteine. To rezultira deficitom esencijalnih aminokiselina koje su potrebne za optimalno zdravlje. Veganska dijeta često uključuje velike količine soje, što može imati negativne učinke na hormone štitnjače i probavne enzime. Veganska i vegetarijanska dijeta često sadrže visoko rafinirani šećer i mnogi vegetarijanci žude za šećerom, što pridonosi upalama i anksioznosti. To je ujedno i znak da prehrana može imati nedostatak proteina ili masti.</p><p>Ostali vitamini koji u veganskoj prehrani nedostaju, ili ih je vrlo malo, su vitamin D, vitamin B12, kalcij i željezo. Vitamin D je zapravo u mastima topljivi neurohormon neophodan za prevenciju depresije i boli. Ostali vitamini topivi u mastima, A, E i K, također zahtijevaju zasićene masti koje se nalaze uglavnom u životinjskim proteinima za apsorpciju.</p><p>Osobe koje se žele pridržavati veganske prehrane treba poticati da to rade u kratkim vremenskim intervalima. To može biti povoljno za razdoblje detoksikacije, ali ne i za dugoročno hranjenje, piše <a href="https://www.psychologytoday.com/us/blog/rhythms-recovery/202007/little-known-cause-depression" target="_blank">Psychology Today</a>. </p>