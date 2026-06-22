Večernje navike poput slane hrane, alkohola, suhog zraka i preskakanja hidratacije mogu uzrokovati natečenost i dehidraciju kože. Zbog toga se ujutro često javljaju podočnjaci i umoran izgled lica
Dermatolozi: 7 stvari koje radite navečer, a štete zdravlju kože
Svi bismo se rado budili odmorni, svježi i bez tragova umora na licu, no u praksi to često nije slučaj. Na jutarnji izgled ne utječe samo količina sna, već i niz večernjih i noćnih navika koje mogu ostaviti vidljive posljedice na koži.
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Dermatolozi upozoravaju da određene rutine prije spavanja mogu dovesti do dehidracije, natečenosti, crvenila i pogoršanja postojećih kožnih problema. Kako prenosi HuffPost, stručnjaci su izdvojili nekoliko najčešćih navika koje se ujutro mogu “odraziti” na licu.
Preteški i preslani večernji obroci
Večera bogata solju može potaknuti zadržavanje tekućine u organizmu. To se najprije primijeti na osjetljivijim dijelovima lica, posebno u području oko očiju, gdje je koža najtanja. Rezultat su otečenost i “umoran” izgled lica ujutro. Stručnjaci ističu da povremeno nije problem pojesti slaniji obrok, ali ga je dobro izbjegavati uoči dana kada želite izgledati svježe.
Alkohol prije spavanja
Čaša vina ili drugo alkoholno piće u večernjim satima može dovesti do širenja krvnih žila i dodatnog zadržavanja tekućine u tijelu. Ujutro se to često vidi kao natečenost, posebno ispod očiju i na licu općenito. Dermatolozi savjetuju da se, umjesto alkohola, radije posegne za vodom ili mineralnom vodom kako bi se tijelo lakše hidriralo.
Suhi zrak u prostoriji
Grijanje tijekom hladnijih mjeseci često isušuje zrak u spavaćim sobama, što može negativno utjecati na kožu. Suha okolina slabi njezinu zaštitnu barijeru i potiče gubitak vlage, što može pogoršati stanja poput ekcema ili rozaceje. Stručnjaci preporučuju korištenje ovlaživača zraka kako bi se održala optimalna razina vlage i smanjila jutarnja isušenost kože.
Nedostatak kvalitetnog sna
Nedovoljno sna gotovo se odmah odražava na licu. Umor, podočnjaci i otečenost najčešće su posljedica narušenog ritma spavanja. Tijekom kvalitetnog sna tijelo prolazi kroz procese oporavka, a koža se obnavlja zahvaljujući cirkadijanom ritmu. Kada se taj proces poremeti, lice ujutro izgleda umornije i manje svježe.
Preskakanje večernje njege kože
Koža kojoj nedostaje hidratacija prije spavanja može ujutro izgledati zategnuto i dehidrirano. Dermatolozi naglašavaju važnost jačanja kožne barijere uz pomoć bogatih hidratantnih krema ili noćnih maski. U nekim slučajevima koriste se i zaštitne masnije formule koje “zaključavaju” vlagu u koži i pomažu njezinoj obnovi tijekom noći.
Neliječene alergije
Alergijske reakcije, posebno sezonske, mogu uzrokovati natečenost lica, suzne oči i začepljen nos. Ako se ne kontroliraju odgovarajućim terapijama, simptomi se mogu pojačati tijekom noći i vidljivo utjecati na izgled ujutro, osobito u području oko očiju i sinusa.
Disanje na usta tijekom noći
Navika disanja na usta tijekom spavanja može dovesti do isušivanja sluznice, ali i usana, koje ujutro mogu biti ispucale. Uzroci mogu biti različiti, od alergija do poremećaja disanja tijekom sna, pa se u takvim slučajevima preporučuje konzultacija s liječnikom.
Stručnjaci ipak naglašavaju da nije nužno radikalno mijenjati svakodnevne navike zbog izgleda. No, usvajanje zdravijih večernjih rutina može pozitivno utjecati ne samo na kožu, nego i na cjelokupno zdravlje i kvalitetu sna.
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