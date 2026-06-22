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Dermatolozi: 7 stvari koje radite navečer, a štete zdravlju kože

Piše Goran Ivanović,
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Dermatolozi: 7 stvari koje radite navečer, a štete zdravlju kože
Foto: Dreamstime

Večernje navike poput slane hrane, alkohola, suhog zraka i preskakanja hidratacije mogu uzrokovati natečenost i dehidraciju kože. Zbog toga se ujutro često javljaju podočnjaci i umoran izgled lica

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Svi bismo se rado budili odmorni, svježi i bez tragova umora na licu, no u praksi to često nije slučaj. Na jutarnji izgled ne utječe samo količina sna, već i niz večernjih i noćnih navika koje mogu ostaviti vidljive posljedice na koži.

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Dermatolozi upozoravaju da određene rutine prije spavanja mogu dovesti do dehidracije, natečenosti, crvenila i pogoršanja postojećih kožnih problema. Kako prenosi HuffPost, stručnjaci su izdvojili nekoliko najčešćih navika koje se ujutro mogu “odraziti” na licu.

Preteški i preslani večernji obroci

Večera bogata solju može potaknuti zadržavanje tekućine u organizmu. To se najprije primijeti na osjetljivijim dijelovima lica, posebno u području oko očiju, gdje je koža najtanja. Rezultat su otečenost i “umoran” izgled lica ujutro. Stručnjaci ističu da povremeno nije problem pojesti slaniji obrok, ali ga je dobro izbjegavati uoči dana kada želite izgledati svježe.

Foto: DREAMSTIME

Alkohol prije spavanja

Čaša vina ili drugo alkoholno piće u večernjim satima može dovesti do širenja krvnih žila i dodatnog zadržavanja tekućine u tijelu. Ujutro se to često vidi kao natečenost, posebno ispod očiju i na licu općenito. Dermatolozi savjetuju da se, umjesto alkohola, radije posegne za vodom ili mineralnom vodom kako bi se tijelo lakše hidriralo.

man sitting at the table in the cafe
Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Suhi zrak u prostoriji

Grijanje tijekom hladnijih mjeseci često isušuje zrak u spavaćim sobama, što može negativno utjecati na kožu. Suha okolina slabi njezinu zaštitnu barijeru i potiče gubitak vlage, što može pogoršati stanja poput ekcema ili rozaceje. Stručnjaci preporučuju korištenje ovlaživača zraka kako bi se održala optimalna razina vlage i smanjila jutarnja isušenost kože.

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Nedostatak kvalitetnog sna

Nedovoljno sna gotovo se odmah odražava na licu. Umor, podočnjaci i otečenost najčešće su posljedica narušenog ritma spavanja. Tijekom kvalitetnog sna tijelo prolazi kroz procese oporavka, a koža se obnavlja zahvaljujući cirkadijanom ritmu. Kada se taj proces poremeti, lice ujutro izgleda umornije i manje svježe.

Foto: 123RF

Preskakanje večernje njege kože

Koža kojoj nedostaje hidratacija prije spavanja može ujutro izgledati zategnuto i dehidrirano. Dermatolozi naglašavaju važnost jačanja kožne barijere uz pomoć bogatih hidratantnih krema ili noćnih maski. U nekim slučajevima koriste se i zaštitne masnije formule koje “zaključavaju” vlagu u koži i pomažu njezinoj obnovi tijekom noći.

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Neliječene alergije

Alergijske reakcije, posebno sezonske, mogu uzrokovati natečenost lica, suzne oči i začepljen nos. Ako se ne kontroliraju odgovarajućim terapijama, simptomi se mogu pojačati tijekom noći i vidljivo utjecati na izgled ujutro, osobito u području oko očiju i sinusa.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Disanje na usta tijekom noći

Navika disanja na usta tijekom spavanja može dovesti do isušivanja sluznice, ali i usana, koje ujutro mogu biti ispucale. Uzroci mogu biti različiti, od alergija do poremećaja disanja tijekom sna, pa se u takvim slučajevima preporučuje konzultacija s liječnikom.

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Stručnjaci ipak naglašavaju da nije nužno radikalno mijenjati svakodnevne navike zbog izgleda. No, usvajanje zdravijih večernjih rutina može pozitivno utjecati ne samo na kožu, nego i na cjelokupno zdravlje i kvalitetu sna.

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